Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал — командир спецподразделения ГУР "Group 13"
Категория
Украина
Дата публикации

Черноморский флот РФ в Крыму капитулировал — командир спецподразделения ГУР "Group 13"

Черноморский флот РФ не смог дать отпор Украине
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Командир спецподразделения ГУР МО Украины “Group 13” с позывным “Тринадцатый” рассказал о результатах работы украинского ударного дрона MAGURA V5. По его словам, речь идет о 18 пораженных судах РФ за полтора года.

Главные тезисы

  • Черноморский флот РФ не смог выдержать давления со стороны украинских сил.
  • MAGURA V5 способен преодолевать большие расстояния и наносить критические повреждения российским кораблям.
  • Украинская разведка предупреждает о попытках РФ создать аналоги украинских дронов.

Черноморский флот РФ не смог дать отпор Украине

Фактически черноморский флот РФ в Крыму капитулировал. Все самое современное и необходимое РФ уже вывела из Севастополя. Он парализован этот флот. Сейчас он ест деньги из бюджета РФ, хотя свои функции выполнять не может, — объяснил “Тринадцатый”.

Командир спецподразделения Group 13 также обращает внимание на то, что ударный морской дрон украинского производства MAGURA V5 способен преодолевать расстояние более 800 километров.

Кроме того, указано, что его скорость достигает 80 км/ч, а боевая часть — 250 килограммов.

По словам “Тринадцатого”, он и его команда не гнались за увеличением боевой части, чтобы уничтожить корабль одним попаданием.

Мы пошли другим путем: атаковали стаей, наносили пять и более поражений крупным кораблям, что повлекло за собой критические повреждения, — отмечает спецназовец.

Что еще известно о MAGURA V5

Согласно выводам издания Political Science and Security Studies Journal, именно украинский дрон MAGURA V5 уничтожил наибольшее количество российских судов за время войны РФ против Украины.

В ГУР ранее анонсировали новые сюрпризы для окупантов, связанные с украинскими надводными дронами MAGURA V5.

Как предупреждают украинские разведчики, страна-агрессорка РФ делает все возможное, чтобы создать аналоги украинских дронов.

Однако ни промышленный шпионаж, ни любая другая деятельность не позволили сегодня агрессору приблизиться к развитию морских беспилотных систем. Украина в этом вопросе значительно опережает Россию, — сказано в сообщении.

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