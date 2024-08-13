В Главном управлении разведки Минобороны показали, что проходил августовский рейд на оккупированную Россией Кинбурнскую косу в Николаевской области.
Главные тезисы
- Спецназовцы ГУР совершили успешный рейд на Кинбурнскую косу в августе с участием разведывательно-ударной группы “Циклон”.
- В ходе операции были поражены бронетехника и личный состав русских оккупантов с помощью дронов, а также поднят флаг Украины на оккупированной территории.
- Рейд на Кинбурнскую косу провели подразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ.
- Уничтожено шесть единиц вражеской техники и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
- Спецназовцы атаковали укрепление российских военных на Кинбурнской косе, установили флаг Украины и боевое знамя Военной разведки Украины.
Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу
В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила дронами наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.
В частности, в целом дронами были поражены:
пулеметный расчет;
БМ "Тигр";
БТР с личным составом;⠀
наблюдательный пункт;⠀
пулеметный расчет;
расчет ПТРК;
пикап;
УАЗ с личным составом;
машины УАЗ;⠀
минометный расчет;
УАЗ;⠀
антенны;⠀
наблюдательный пункт;⠀
личный состав в доме;⠀
личный состав в доме;⠀
УАЗ;⠀
огневую позицию
Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины
Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.
Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.
По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.
Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».
У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-