В Главном управлении разведки Минобороны показали, что проходил августовский рейд на оккупированную Россией Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу

В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила дронами наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.

В частности, в целом дронами были поражены:

пулеметный расчет;

БМ "Тигр";

БТР с личным составом;⠀

наблюдательный пункт;⠀

пулеметный расчет;

расчет ПТРК;

пикап;

УАЗ с личным составом;

машины УАЗ;⠀

минометный расчет;

УАЗ;⠀

антенны;⠀

наблюдательный пункт;⠀

личный состав в доме;⠀

личный состав в доме;⠀

УАЗ;⠀

огневую позицию

Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.