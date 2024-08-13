В ГУР обнародовали эффектные кадры рейда на Кинбурнскую косу — видео
Категория
Украина
Дата публикации

В ГУР обнародовали эффектные кадры рейда на Кинбурнскую косу — видео

ГУР
"Бавовна" на Кинбурнской косе
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В Главном управлении разведки Минобороны показали, что проходил августовский рейд на оккупированную Россией Кинбурнскую косу в Николаевской области.

Главные тезисы

  •  Спецназовцы ГУР совершили успешный рейд на Кинбурнскую косу в августе с участием разведывательно-ударной группы “Циклон”.
  • В ходе операции были поражены бронетехника и личный состав русских оккупантов с помощью дронов, а также поднят флаг Украины на оккупированной территории.
  • Рейд на Кинбурнскую косу провели подразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ.
  • Уничтожено шесть единиц вражеской техники и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
  • Спецназовцы атаковали укрепление российских военных на Кинбурнской косе, установили флаг Украины и боевое знамя Военной разведки Украины.

Что известно об успешном рейде ГУР на Кинбурнскую косу

В ГУР отмечают, что разведывательно-ударная группа "Циклон" поразила дронами наблюдательные пункты, военную технику и личный состав русских окупантов.

В частности, в целом дронами были поражены:

  • пулеметный расчет;

  • БМ "Тигр";

  • БТР с личным составом;⠀

  • наблюдательный пункт;⠀

  • пулеметный расчет;

  • расчет ПТРК;

  • пикап;

  • УАЗ с личным составом;

  • машины УАЗ;⠀

  • минометный расчет;

  • УАЗ;⠀

  • антенны;⠀

  • наблюдательный пункт;⠀

  • личный состав в доме;⠀

  • личный состав в доме;⠀

  • УАЗ;⠀

  • огневую позицию

Что известно об операции ГУР на Кинбурнской косе и поднятии флага Украины

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

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