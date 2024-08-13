У Головному управлінні розвідки Міноборони показали, яка проходив серпневий рейд на окуповану Росією Кінбурнську косу у Миколаївській області.

Що відомо про успішний рейд ГУР на Кінбурнську косу

У ГУР зазначають, що розвідувально-ударна група "Циклон" уразила дронами спостережні пункти, військову техніку та особовий склад російських окупантів.

Зокрема, загалом дронами було уражено:

кулеметний розрахунок;

БМ "Тигр";

БТР з особовим складом;⠀

спостережний пункт;⠀

кулеметний розрахунок;

розрахунок ПТРК;

пікап;

УАЗ с особовим складом;

машини УАЗ;⠀

мінометний розрахунок;

УАЗ;⠀

антени;⠀

спостережний пункт;⠀

особовий склад в будинку;⠀

особовий склад в будинку;⠀

УАЗ;⠀

вогневу позицію

Що відомо про операцію ГУР на Кінбурнській косі і підняття прапору України

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі у Миколаївській області.

Зазначається, що прапор України повернули на косу у неділю, 11 серпня.

За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.