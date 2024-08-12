У ГУР показали епізоди оборони Часового Яру спецпідрозділом Kraken — відео

У ГУР оприлюднили епічне відео оборони Часового Яру

На відео можна помітити кадри, зняті за допомогою квадрокоптерів і камер бійців підрозділу Kraken.

Зокрема там є бої на ближніх дистанціях, робота розвідників з кулеметом MG-5, АГС, мінометом та іншими вогневими засобами, ведення аеророзвідки, управління боєм, поранення, перша допомога, евакуація та продовження бою. Поширити

Росія прагне захопити Часів Яр

Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль Часів Яр. Зокрема пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ, але ця інформація виявилася фейковою.

Ще у травні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький зазначав, що падіння Часового Яру є "лише питанням часу". Поширити

Також раніше було відомо, що військове командування РФ дало завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня, але зробити цього ворогові так і не вдалося.