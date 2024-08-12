У ГУР показали епізоди оборони Часового Яру спецпідрозділом Kraken — відео

Українські бійці зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken героїчно обороняють місто Часів Яр Донецької області. З'явилося відповідне відео.
Головні тези:
- У ГУР оприлюднено відео оборони Часового Яру у Донецькій області спецпідрозділом Kraken.
- Бійці ведуть бої на ближній дистанції, користуючись вогневими засобами та координацією аеророзвідки.
- Росія намагається захопити Часів Яр, але українські військові стійко обороняють свою позицію.
У ГУР оприлюднили епічне відео оборони Часового Яру
На відео можна помітити кадри, зняті за допомогою квадрокоптерів і камер бійців підрозділу Kraken.
Росія прагне захопити Часів Яр
Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль Часів Яр. Зокрема пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ, але ця інформація виявилася фейковою.
Також раніше було відомо, що військове командування РФ дало завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня, але зробити цього ворогові так і не вдалося.
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