У ГУР показали епізоди оборони Часового Яру спецпідрозділом Kraken — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ГУР показали епізоди оборони Часового Яру спецпідрозділом Kraken — відео

ГУР
Часів Яр

Українські бійці зі спецпідрозділу Головного управління розвідки Kraken героїчно обороняють місто Часів Яр Донецької області. З'явилося відповідне відео.

Головні тези:

  • У ГУР оприлюднено відео оборони Часового Яру у Донецькій області спецпідрозділом Kraken.
  • Бійці ведуть бої на ближній дистанції, користуючись вогневими засобами та координацією аеророзвідки.
  • Росія намагається захопити Часів Яр, але українські військові стійко обороняють свою позицію.

У ГУР оприлюднили епічне відео оборони Часового Яру

На відео можна помітити кадри, зняті за допомогою квадрокоптерів і камер бійців підрозділу Kraken.

Зокрема там є бої на ближніх дистанціях, робота розвідників з кулеметом MG-5, АГС, мінометом та іншими вогневими засобами, ведення аеророзвідки, управління боєм, поранення, перша допомога, евакуація та продовження бою.

Росія прагне захопити Часів Яр

Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль Часів Яр. Зокрема пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ, але ця інформація виявилася фейковою.

Ще у травні представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький зазначав, що падіння Часового Яру є "лише питанням часу".

Також раніше було відомо, що військове командування РФ дало завдання своїм солдатам захопити Часів Яр до 9 травня, але зробити цього ворогові так і не вдалося.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ безуспішно намагається оточити Часів Яр. Яка там ситуація
Військові ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр
ЗСУ успішно протистоять спробам військ РФ наступати на Часів Яр
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
В ОСУВ "Хортиця" назвали шалені втрати армії РФ у боях за Часів Яр
Військовий ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?