У ГУР показали эпизоды обороны Часового Яра спецподразделением Kraken — видео

Украинские бойцы из спецподразделения Главного управления разведки Kraken героически обороняют город Часов Яр Донецкой области. Появилось соответственное видео.
Главные тезисы
- Бойцы спецподразделения Kraken обороняют город Часов Яр в Донецкой области, сражаясь на ближней дистанции и используя огневые средства.
- В видео, обнародованном ГУР, представлены эпические сцены боёв, работа разведчиков с оружием и координация аэроразведки.
- Россия активно пытается захватить город Часов Яр, но украинские военные успешно обороняют свою позицию.
У ГУР обнародовали эпическое видео обороны Часового Яра
На видео можно увидеть кадры, снятые с помощью квадрокоптеров и камер бойцов подразделения Kraken.
Россия стремится захватить Часов Яр
Россия уже несколько месяцев активно пытается взять под свой контроль Часов Яр. В частности, пропагандисты уже заявляли о том, что город якобы был захвачен армией РФ, но эта информация оказалась фейковой.
Также ранее было известно, что военное командование РФ дало задачу своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая, но сделать этого врагу так и не удалось.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-