У ГУР показали эпизоды обороны Часового Яра спецподразделением Kraken — видео

У ГУР обнародовали эпическое видео обороны Часового Яра

На видео можно увидеть кадры, снятые с помощью квадрокоптеров и камер бойцов подразделения Kraken.

В частности, там есть бои на ближних дистанциях, работа разведчиков с пулеметом MG-5, АГС, минометом и другими огневыми средствами, ведение аэроразведки, управление боем, ранение, первая помощь, эвакуация и продолжение боя. Поделиться

Россия стремится захватить Часов Яр

Россия уже несколько месяцев активно пытается взять под свой контроль Часов Яр. В частности, пропагандисты уже заявляли о том, что город якобы был захвачен армией РФ, но эта информация оказалась фейковой.

Еще в мае представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий отмечал, что падение Часового Яра является "только вопросом времени". Поделиться

Также ранее было известно, что военное командование РФ дало задачу своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая, но сделать этого врагу так и не удалось.