У ГУР показали эпизоды обороны Часового Яра спецподразделением Kraken — видео
Категория
Украина
Дата публикации

У ГУР показали эпизоды обороны Часового Яра спецподразделением Kraken — видео

ГУР
Часов Яр
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Украинские бойцы из спецподразделения Главного управления разведки Kraken героически обороняют город Часов Яр Донецкой области. Появилось соответственное видео.

Главные тезисы

  • Бойцы спецподразделения Kraken обороняют город Часов Яр в Донецкой области, сражаясь на ближней дистанции и используя огневые средства.
  • В видео, обнародованном ГУР, представлены эпические сцены боёв, работа разведчиков с оружием и координация аэроразведки.
  • Россия активно пытается захватить город Часов Яр, но украинские военные успешно обороняют свою позицию.

У ГУР обнародовали эпическое видео обороны Часового Яра

На видео можно увидеть кадры, снятые с помощью квадрокоптеров и камер бойцов подразделения Kraken.

В частности, там есть бои на ближних дистанциях, работа разведчиков с пулеметом MG-5, АГС, минометом и другими огневыми средствами, ведение аэроразведки, управление боем, ранение, первая помощь, эвакуация и продолжение боя.

Россия стремится захватить Часов Яр

Россия уже несколько месяцев активно пытается взять под свой контроль Часов Яр. В частности, пропагандисты уже заявляли о том, что город якобы был захвачен армией РФ, но эта информация оказалась фейковой.

Еще в мае представитель Главного управления разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий отмечал, что падение Часового Яра является "только вопросом времени".

Также ранее было известно, что военное командование РФ дало задачу своим солдатам захватить Часов Яр до 9 мая, но сделать этого врагу так и не удалось.

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