Підрозділи ГУР підняли прапор України на Кінбурнській косі — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Підрозділи ГУР підняли прапор України на Кінбурнській косі — відео

ГУР
Військові ЗСУ

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі у Миколаївській області. 

Головні тези:

  • Головне управління розвідки Міноборони підняло прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі в Миколаївській області.
  • Інформація про успішну десантну операцію підрозділів ГУР та ліквідацію російських загарбників на Кінбурнській косі.
  • Бійці ГУР продовжують виконувати надскладні завдання на лівобережжі Херсонщини, укріплюючи свої позиції та відстоюючи українські інтереси.
  • Спецпризначенці розповіли про складності просування на лівобережжі, включаючи постійну небезпеку з боку противника та необхідність захисту від засобів вогневого ураження.
  • Розв'язана Росією злочинна війна може тривати довго, тож важливо підтримувати обороноздатність країни та зберігати усі свої ресурси для майбутнього.

Що відомо про підняття прапору України на Кінбурнській косі

ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом області, - зазначають аналітики моніторингового проєкту DeepState.

Зазначається, що прапор України повернули на косу у неділю, 11 серпня.

За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

За словами бійців підрозділу ГУР “Химера” із позивними"Шендрос", "Розбійник", "Пиріжок"та кіт на прізвисько "Жора" у новому проєкті Український Свідок" - вони виконують надскладні завдання на лівобережжі Херсонщини.

Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалудженій сітці проливів, у великій кількості островів. Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою, - розповідає боєць ГУР із позивним “Пиріжок”.

За словами заступника командира на псевдо “Шендрос”, українські спецпризначенці продовжують укріплюватись на лівобережжі.

Ми можемо поставити там ППО, — каже військовий. — Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення — у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду, - зазначає “Шендрос”.

На його думку, розв’язана Росією злочинна війна триватиме ще дуже довго.

Повномасштабна, на мою думку, триватиме ще дуже довго. Після великої війни буде “маленька” війна, у якій нам потрібно буде втримати все, що у нас є. Спочатку ми знищимо всіх зовнішніх ворогів, а потім, якщо лишаться сили та здоров’я, то ми намагатимемось навести порядок у країні”. А ще, у “Химері” є кіт на прізвисько “Жора”. “Він у нас — ветеран війни. Тримав оборону у Миколаївській області, потім тримав у “заручниках” псковський десант, зайшов у Херсонську область. А взагалі, коли іноді вечорами приходить журба, кіт допомагає подолати всі печалі, - розповідає “Шендрос”.

Більше по темі

Категорія
Новини
Дата публікації
Додати до обраного
В ОК "Південь" пояснили, як армія РФ використовує Кінбурнську косу
війна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ВМС розкрили деталі авіаудару по пункту управління РФ на Кінбурнській косі
ВМС ЗСУ
Танкер "Механік Погодін"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпризначенці ГУР знищили близько 30 окупантів РФ на Кінбурнській косі — відео
ГУР
Спецпризначенець

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?