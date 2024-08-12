Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони підняли прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі у Миколаївській області.
Головні тези:
- Головне управління розвідки Міноборони підняло прапор України на окупованій Росією Кінбурнській косі в Миколаївській області.
- Інформація про успішну десантну операцію підрозділів ГУР та ліквідацію російських загарбників на Кінбурнській косі.
- Бійці ГУР продовжують виконувати надскладні завдання на лівобережжі Херсонщини, укріплюючи свої позиції та відстоюючи українські інтереси.
- Спецпризначенці розповіли про складності просування на лівобережжі, включаючи постійну небезпеку з боку противника та необхідність захисту від засобів вогневого ураження.
- Розв'язана Росією злочинна війна може тривати довго, тож важливо підтримувати обороноздатність країни та зберігати усі свої ресурси для майбутнього.
Що відомо про підняття прапору України на Кінбурнській косі
Зазначається, що прапор України повернули на косу у неділю, 11 серпня.
За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.
Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.
Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».
Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.
Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини
За словами бійців підрозділу ГУР “Химера” із позивними"Шендрос", "Розбійник", "Пиріжок"та кіт на прізвисько "Жора" у новому проєкті Український Свідок" - вони виконують надскладні завдання на лівобережжі Херсонщини.
За словами заступника командира на псевдо “Шендрос”, українські спецпризначенці продовжують укріплюватись на лівобережжі.
На його думку, розв’язана Росією злочинна війна триватиме ще дуже довго.
Більше по темі
- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-