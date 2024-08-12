Що відомо про підняття прапору України на Кінбурнській косі

ГУР підняв прапор України на Кінбурнській косі. Швидше за все, це відбулося у результаті рейдових дій. Коса залишається під ворогом області, - зазначають аналітики моніторингового проєкту DeepState. Поширити

Зазначається, що прапор України повернули на косу у неділю, 11 серпня.

За інформацією ГУР, за результатами рейду на Кінбурнську косу 9 серпня було знищено шість одиниць броньованої техніки ворога та ліквідовано близько трьох десятків російських загарбників.

Десантну операцію здійснили підрозділи «Химера», «Аратта», «Стугна», “Paragon”, «Сибірський батальйон», «Терор» у складі спецпідрозділу Тимура ГУР МО України за підтримки Військово-Морських Сил ЗСУ та у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки й оборони держави.

Під час місії на косі спецпризначенці атакували укріплення росіян на їхніх позиціях «Кінбурнська фортеця», «морський вокзал» та «пам’ятник суворова».

Біля останнього воїни ГУР встановили бойовий прапор Воєнної розвідки України.

Що відомо про ситуацію на лівобережжі Херсонщини

За словами бійців підрозділу ГУР “Химера” із позивними"Шендрос", "Розбійник", "Пиріжок"та кіт на прізвисько "Жора" у новому проєкті Український Свідок" - вони виконують надскладні завдання на лівобережжі Херсонщини.

Складність просування на цьому напрямку насамперед у розгалудженій сітці проливів, у великій кількості островів. Окрім того, ворог постійно тебе бачить. А ще чує роботу човнів. Може накрити або на воді, або вже під час десантування, фугасом або артою, - розповідає боєць ГУР із позивним “Пиріжок”. Поширити

За словами заступника командира на псевдо “Шендрос”, українські спецпризначенці продовжують укріплюватись на лівобережжі.

Ми можемо поставити там ППО, — каже військовий. — Але ворог одразу ж працює КАБами. У нього є зона підльоту з Криму, вони стягнули на цю ділянку максимальну кількість засобів вогневого ураження. Складність закріплення — у мілині та низині: ворог накриває тебе зверху. А ще не забувайте про заміновану воду, - зазначає “Шендрос”. Поширити

На його думку, розв’язана Росією злочинна війна триватиме ще дуже довго.