Что известно о поднятии флага Украины на Кинбурнской косе

ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом области, – отмечают аналитики мониторингового проекта DeepState. Поделиться

Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

Что известно о ситуации на левобережье Херсона

По словам бойцов подразделения ГУР "Химера" с позывными "Шендрос", "Разбойник", "Пирожок" и кот по кличке "Жора" в новом проекте Украинский Свидетель" - они выполняют сверхсложные задания на левобережье Херсонщины.

Сложность продвижения на этом направлении, прежде всего, в разветвленной сетке проливов, в большом количестве островов. Кроме того, враг тебя постоянно видит. А еще слышит работу лодок. Может накрыть либо на воде, либо уже во время десантирования, фугасом или артой, - рассказывает боец ГУР с позывным "Пирожок". Поделиться

По словам заместителя командира на псевдо Шендрос, украинские спецназовцы продолжают укрепляться на левобережье.

Мы можем поставить там ПВО, – говорит военный. — Но враг сразу же работает КАБами. У него есть зона подлета из Крыма, они взыскали на этот участок максимальное количество средств огневого поражения. Сложность закрепления – в мели и низине: враг накрывает тебя сверху. А еще не забывайте о заминированной воде, - отмечает Шендрос. Поделиться

По его мнению, развязанная Россией преступная война продлится еще очень долго.