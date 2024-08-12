Подразделы ГУР подняли флаг Украины на Кинбурнской косе — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Подразделы ГУР подняли флаг Украины на Кинбурнской косе — видео

ГУР
Военные ВСУ
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Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.

Главные тезисы

  • Подразделения ГУР подняли флаг Украины на Кинбурнской косе, проведя рейдовые действия и уничтожив вражескую технику.
  • Спецназовцы успешно выполнили десантную операцию в Николаевской области.
  • Бойцы ГУР сталкиваются с препятствиями в виде недоступной местности и постоянной опасности со стороны противника.
  • Российская война на востоке Украины требует постоянного укрепления обороноспособности и использования всех ресурсов для будущего.
  • Украинские спецназовцы продолжают выполнять сложные задания на левобережье Херсонской области, сталкиваясь с разнообразными препятствиями и поддерживая оборону страны.

Что известно о поднятии флага Украины на Кинбурнской косе

ГУР поднял флаг Украины на Кинбурнской косе. Скорее всего, это произошло в результате рейдовых действий. Коса остается под врагом области, – отмечают аналитики мониторингового проекта DeepState.

Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.

По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.

Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.

Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».

У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.

Что известно о ситуации на левобережье Херсона

По словам бойцов подразделения ГУР "Химера" с позывными "Шендрос", "Разбойник", "Пирожок" и кот по кличке "Жора" в новом проекте Украинский Свидетель" - они выполняют сверхсложные задания на левобережье Херсонщины.

Сложность продвижения на этом направлении, прежде всего, в разветвленной сетке проливов, в большом количестве островов. Кроме того, враг тебя постоянно видит. А еще слышит работу лодок. Может накрыть либо на воде, либо уже во время десантирования, фугасом или артой, - рассказывает боец ГУР с позывным "Пирожок".

По словам заместителя командира на псевдо Шендрос, украинские спецназовцы продолжают укрепляться на левобережье.

Мы можем поставить там ПВО, – говорит военный. — Но враг сразу же работает КАБами. У него есть зона подлета из Крыма, они взыскали на этот участок максимальное количество средств огневого поражения. Сложность закрепления – в мели и низине: враг накрывает тебя сверху. А еще не забывайте о заминированной воде, - отмечает Шендрос.

По его мнению, развязанная Россией преступная война продлится еще очень долго.

Полномасштабная, по-моему, продлится еще очень долго. После Великой войны будет "маленькая" война, в которой нам нужно будет удержать все, что у нас есть. Сначала мы уничтожим всех внешних врагов, а потом, если останутся силы и здоровье, мы будем пытаться навести порядок в стране”. А еще, в "Химере" есть кот по кличке "Жора". “Он у нас – ветеран войны. Держал оборону в Николаевской области, затем держал в заложниках псковский десант, зашел в Херсонскую область. А вообще, когда иногда по вечерам приходит печаль, кот помогает преодолеть все печали, - рассказывает Шендрос.

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