Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны подняли флаг Украины на оккупированной Россией Кинбурнской косе в Николаевской области.
Главные тезисы
- Подразделения ГУР подняли флаг Украины на Кинбурнской косе, проведя рейдовые действия и уничтожив вражескую технику.
- Спецназовцы успешно выполнили десантную операцию в Николаевской области.
- Бойцы ГУР сталкиваются с препятствиями в виде недоступной местности и постоянной опасности со стороны противника.
- Российская война на востоке Украины требует постоянного укрепления обороноспособности и использования всех ресурсов для будущего.
- Украинские спецназовцы продолжают выполнять сложные задания на левобережье Херсонской области, сталкиваясь с разнообразными препятствиями и поддерживая оборону страны.
Что известно о поднятии флага Украины на Кинбурнской косе
Отмечается, что флаг Украины был возвращен на косу в воскресенье, 11 августа.
По информации ГУР, по результатам рейда на Кинбурнскую косу 9 августа было уничтожено шесть единиц бронированной техники врага и ликвидировано около трех десятков российских захватчиков.
Десантную операцию совершили подразделения «Химера», «Аратта», «Стугна», Paragon, «Сибирский батальон», «Террор» в составе спецподразделения Тимура ГУР МО Украины при поддержке Военно-Морских Сил ВСУ и во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны страны.
Во время миссии на косе спецназовцы атаковали укрепление россиян на их позициях «Кинбурнская крепость», «морской вокзал» и «суворовая памятник».
У последнего воины ГУР установили боевое знамя Военной разведки Украины.
Что известно о ситуации на левобережье Херсона
По словам бойцов подразделения ГУР "Химера" с позывными "Шендрос", "Разбойник", "Пирожок" и кот по кличке "Жора" в новом проекте Украинский Свидетель" - они выполняют сверхсложные задания на левобережье Херсонщины.
По словам заместителя командира на псевдо Шендрос, украинские спецназовцы продолжают укрепляться на левобережье.
По его мнению, развязанная Россией преступная война продлится еще очень долго.
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