Высадка ГУР на Тендровскую и Кинбурнскую косу. Только первый этап глобального плана сил обороны

Серия морских операций в Черном море является этапом более глобального плана Сил безопасности и обороны Украины. Реализация этого плана продолжается.

Украинские защитники реализуют масштабный план в Черном море

Окончательный план сделки остается засекреченным. Известно лишь, что она предполагает тщательно спланированное и скоординированное взаимодействие разных подразделений Сил безопасности.

Масштабы операции значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.

По данным источников, близких к военной разведке, к операции в Черном море привлечены ЦСО "Альфа" СБУ, Национальная гвардия, ВМС Украины и группы пилотов БПЛА.

Общая численность привлеченных военнослужащих превышает 300 человек.

Координацию операции провело Главное управление разведки Украины (ГУР). Именно спецназ ГУР провел высадки на Тендровскую косу 6 августа и Кинбурнскую косу 9 августа.

Во время десанта на Тендровскую косу подразделение Артан вместе с ВМС уничтожили вражескую бронированную технику и комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Враг также понес потери среди личного состава. Подразделение "Артан" отошло без потерь.

Разведчики отметили, что уничтожение вражеских сил на Тендровской косе было лишь частью боевой задачи, остальные детали которой остаются засекреченными.

Во время десанта на Кинбурнскую косу с участием групп «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибирский батальон» и «Террор» под руководством подразделения Тимура ГУР МОУ были ликвидированы десятки российских боевиков и уничтожена техника, в частности РЭБ и радиолокационные средства ( РЛС).

К сожалению, украинские подразделения, вероятно, потеряли одну лодку с личным составом, о чем сообщал противник.

Именно из Кинбурнской косы Россия регулярно обстреливает украинский город Очаков и проводит радиолокационную разведку для последующих ударов по Украине. Кроме того, на Кинбурнской и Тендровской косах размещены российские средства РЭБ, усложняющие работу украинских БПЛА в оккупированном Крыму. Поделиться

Напомним, что освобождение украинскими силами так называемых вышек Бойко, где были размещены мощные станции радиоэлектронной борьбы, открыло путь для украинских надводных дронов в Крым.

Текущие высадки, возможно, преследуют аналогичную цель — повысить эффективность ударов по полуострову.

Кроме высадки десанта, ГУР МО Украины уже более недели систематически наносит удары по скоплениям живой силы и технике врага на Кинбурнской косе с помощью БПЛА.

Видео эффективных ударов опубликовано 13 августа бойцами Легиона ГУР МОУ.

На видео зафиксировано уничтожение до 20 вражеских целей, включая две группы пулеметчиков, БТРы «Тигр» и с личным составом, два наблюдательных пункта, группу ПТРК, пикап, два автомобиля УАЗ с военными, а также три огневых позиции, две из которых были расположены в домах.

В ночь с 8 на 9 августа подразделение ГУР МОУ Group 13 с помощью надводного дрона поразило вражеский патрульный катер «Тунец» возле населенного пункта Черноморское в оккупированном Крыму.

Также 10 августа Военно-морские силы Украины, в сотрудничестве с ГУР и СБУ, нанесли удар по газовой платформе МСП-17 в Черном море, которую РФ захватила еще в 2014 году.

На этой платформе была размещена радиолокационная станция «Нева-БС» и средства гидроакустической локации.