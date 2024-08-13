Висадка ГУР на Тендрівську й Кінбурнську косу. Лише перший етап глобального плану Сил оборони

Серія морських операцій в Чорному морі є етапом глобальнішого плану Сил безпеки і оборони України. Наразі реалізація цього плану триває.

Українські захисники реалізують масштабний план в Чорному морі

Остаточний план операції залишається засекреченим. Відомо лише, що вона передбачає ретельно сплановану і скоординовану взаємодію різних підрозділів Сил безпеки.

Масштаби операції значно більші, ніж може здатися на перший погляд.

За даними джерел, близьких до військової розвідки, до операції в Чорному морі залучені ЦСО «Альфа» СБУ, Національна гвардія, ВМС України та групи пілотів БПЛА.

Загальна кількість залучених військовослужбовців перевищує 300 осіб.

Координацію операції здійснило Головне управління розвідки України (ГУР). Саме спецназ ГУР провів висадки на Тендрівську косу 6 серпня і на Кінбурнську косу 9 серпня.

Під час десанту на Тендрівську косу підрозділ «Артан» разом з ВМС знищили ворожу броньовану техніку і комплекс радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника. Ворог також зазнав втрат серед особового складу. Підрозділ «Артан» відійшов без втрат.

Розвідники зазначили, що знищення ворожих сил на Тендрівській косі було лише частиною бойового завдання, інші деталі якого залишаються засекреченими.

Під час десанту на Кінбурнську косу за участю груп «Химера», «Стугна», «Paragon», «Сибірський батальйон» та «Терор» під керівництвом підрозділу Тимура ГУР МОУ було ліквідовано десятки російських бойовиків і знищено техніку, зокрема РЕБ і радіолокаційні засоби (РЛС).

На жаль, українські підрозділи, ймовірно, втратили один човен із особовим складом, про що повідомляв противник.

Саме з Кінбурнської коси Росія регулярно обстрілює українське місто Очаків та проводить радіолокаційну розвідку для подальших ударів по Україні. Крім того, на Кінбурнській і Тендрівській косах розміщені російські засоби РЕБ, які ускладнюють роботу українських БПЛА в окупованому Криму. Поширити

Нагадаємо, що звільнення українськими силами так званих вишок Бойка, де були розміщені потужні станції радіоелектронної боротьби, відкрило шлях для українських надводних дронів до Криму.

Поточні висадки, можливо, мають аналогічну мету — підвищити ефективність ударів по півострову.

Окрім висадки десанту, ГУР МО України вже понад тиждень систематично завдає ударів по скупченнях живої сили та техніки ворога на Кінбурнській косі за допомогою БПЛА.

Відео ефективних ударів було опубліковане 13 серпня бійцями Легіону ГУР МОУ.

На відео зафіксовано знищення до 20 ворожих цілей, включаючи дві групи кулеметників, БТРи «Тигр» і з особовим складом, два спостережних пункти, групу ПТРК, пікап, два автомобілі УАЗ із військовими, а також три вогневі позиції, дві з яких були розташовані в будинках.

В ніч з 8 на 9 серпня підрозділ ГУР МОУ Group 13 за допомогою надводного дрона уразив ворожий патрульний катер «Тунець» біля населеного пункту Чорноморське в окупованому Криму.

Також 10 серпня Військово-морські сили України, в співпраці з ГУР та СБУ, завдали удару по газовій платформі МСП-17 в Чорному морі, яку РФ захопила ще у 2014 році.

На цій платформі була розміщена оглядова радіолокаційна станція «Нева-БС» і засоби гідроакустичної локації.