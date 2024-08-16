Чорноморський флот РФ у Криму капітулював — командир спецпідрозділу ГУР “Group 13”
Категорія
Україна
Дата публікації

Чорноморський флот РФ у Криму капітулював — командир спецпідрозділу ГУР “Group 13”

Чорноморський флот РФ

Командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним “Тринадцятий” розповів про результати роботи українського ударного дрона MAGURA V5. За його словами, йдеться про  18 уражених суден РФ за півтора року.

Головні тези:

  • Чорноморський флот РФ не зміг витримати натиску з боку українських сил.
  •  MAGURA V5 здатен долати великі відстані та завдавати критичних пошкоджень російським суднам.
  • Українська розвідка попереджає про спроби РФ створити аналоги українських дронів.

Чорноморський флот РФ не зміг дати відсіч Україні

Фактично чорноморський флот РФ у Криму капітулював. Усе найсучасніше і найнеобхідніше РФ уже вивела з Севастополя. Він паралізований цей флот. Зараз він їсть гроші з бюджету РФ, хоча свої функції виконувати не може, ― пояснив “Тринадцятий”.

 Командир спецпідрозділу “Group 13” також звертає увагу на те, що ударний морський дрон українського виробництва MAGURA V5 здатен долати відстань понад 800 кілометрів.

Окрім того, наголошується, що його швидкість сягає 80 км/год, а бойова частина — 250 кілограмів.

 За словами “Тринадцятого”, він та його команда не гнались за збільшенням бойової частини, щоб знищити корабель одним влучанням.

Ми пішли іншим шляхом: атакували зграєю, завдавали п’ять і більше уражень великим кораблям, що спричиняло критичні пошкодження, ― зазначає спецпризначенець.

Що ще відомо про MAGURA V5

Згідно з висновками видання "Political Science and Security Studies Journal", саме український дрон MAGURA V5 знищив найбільшу кількість російських суден за час війни РФ проти України.

У ГУР раніше анонсували нові сюрпризи для окупантів, пов'язані з українськими надводними дронами MAGURA V5.

Як попереджають українські розвідники, країна-агресорка РФ робить усе можливе, що створити аналоги українських дронів.

Однак, ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію, — йдеться в повідомленні.

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