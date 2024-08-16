Украинские военные продолжают расширять свой контроль над территорией Курской области в ходе успешного наступления.

Что известно о последних успехах ВСУ в продвижении на Курщине

По информации РосСМИ, с начала недели охваченная боевыми действиями территория Курской области увеличилась на 10%.

ВСУ удалось расширить территорию собственного наступления до 1150 кв км.

По информации аналитиков мониторингового проекта DeepState, площадь взятой под контроль украинскими военными территориями на Курщине охватывает 507,76 кв км, а так называемая "серая зона" уже составляет 640, 92 кв км.

Пока украинские военные, вероятно, ведут боевые действия в районе Кореневого.

В районе этого населенного пункта, как сообщается, была разбита еще одна колонна военных преступной армии РФ.

Разбитая колонна техники армии РФ на Курщине

Отмечается, что российские оккупанты, вероятно, снова повторили свою ошибку, которая была под Рыльском.

Россияне жалуются, что именно Коренево блокирует путь на Рыльск, а захватив Рыльск, украинские силы "сразу оставят без поставок и поддержки кучу пограничных пунктов в этом районе".

Аналитики пишут, что ВСУ недавно продвинулись и действуют в Сафоновке в 28 км от границы.

В минобороны страны-агрессорки также заявляют о боях вблизи Каучука, на северо-востоке от Коренево и в 27 км от границы.

Российские военкоры также заявляют о переходе под контроль Украины села Бондаревка восточнее Суджи.

Что говорят западные аналитики по продвижению ВСУ на Курщине

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, за последние 2-3 дня украинские военные, кроме города Суджа, взяли под контроль населенные пункты Любимовка и Свердликово, а также вплотную подошли к Корнево и Мартыновке.

Карта боевых действий на Курщине от аналитика Bild Юлиана Репке