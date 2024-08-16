ВСУ продолжают брать под контроль новые населенные пункты на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ продолжают брать под контроль новые населенные пункты на Курщине

Танк ВСУ
Читати українською
Источник:  ISW

Украинские военные продолжают расширять свой контроль над территорией Курской области в ходе успешного наступления.

Главные тезисы

  • Украинская армия продолжает расширять контроль на Курщине, успешно продвигаясь на территории Курской области.
  • В последние дни ВСУ удалось взять под контроль несколько новых населенных пунктов, что подтверждается российскими военкорами.
  • По данным аналитиков, украинцам удалось увеличить территорию наступления до 1 тыс 150 квадратных километров.
  • Западные аналитики также отмечают успехи украинских военных, указывая на взятие под контроль новых населенных пунктов, включая Любимовку и Свердликово.
  • Продолжение наступления украинской армии вызывает беспокойство у российских оккупантов, которые теряют контроль над территорией на Курщине.

Что известно о последних успехах ВСУ в продвижении на Курщине

По информации РосСМИ, с начала недели охваченная боевыми действиями территория Курской области увеличилась на 10%.

ВСУ удалось расширить территорию собственного наступления до 1150 кв км.

По информации аналитиков мониторингового проекта DeepState, площадь взятой под контроль украинскими военными территориями на Курщине охватывает 507,76 кв км, а так называемая "серая зона" уже составляет 640, 92 кв км.

Пока украинские военные, вероятно, ведут боевые действия в районе Кореневого.

В районе этого населенного пункта, как сообщается, была разбита еще одна колонна военных преступной армии РФ.

ВСУ продолжают продвижение в Курской области
Разбитая колонна техники армии РФ на Курщине

Отмечается, что российские оккупанты, вероятно, снова повторили свою ошибку, которая была под Рыльском.

Россияне жалуются, что именно Коренево блокирует путь на Рыльск, а захватив Рыльск, украинские силы "сразу оставят без поставок и поддержки кучу пограничных пунктов в этом районе".

Аналитики пишут, что ВСУ недавно продвинулись и действуют в Сафоновке в 28 км от границы.

В минобороны страны-агрессорки также заявляют о боях вблизи Каучука, на северо-востоке от Коренево и в 27 км от границы.

Российские военкоры также заявляют о переходе под контроль Украины села Бондаревка восточнее Суджи.

Что говорят западные аналитики по продвижению ВСУ на Курщине

По информации аналитика немецкого издания Bild Юлиана Репке, за последние 2-3 дня украинские военные, кроме города Суджа, взяли под контроль населенные пункты Любимовка и Свердликово, а также вплотную подошли к Корнево и Мартыновке.

ВСУ продолжают продвижение в Курской области
Карта боевых действий на Курщине от аналитика Bild Юлиана Репке

Наступление украинской армии в Курской области продолжается. Уже больше недели, на девятый день, России пока не удалось остановить продвижение украинцев, - подчеркивает Репке.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Курская операция. Почему на самом деле Украина скрывала от Запада свои планы
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ разбили еще одну российскую военную колонну в Курской области
техника РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?