Как удалось узнать Bloomberg, команда украинского лидера Владимира Зеленского не делилась со своими союзниками подробностями операции в Курской области "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Украина хотела добиться эффекта неожиданности

Анонимный источник журналистов рассказал, что украинское военное командование рассматривало несколько вариантов нападения, которое бы заскочило Россию врасплох.

По словам еще одного инсайдера издания, Киев не делился конкретной информацией об операции на Курщине "до тех пор, пока она не была в полном разгаре".

Украина хотела, чтобы ее прорыв действительно стал неприятным сюрпризом для страны-агрессорки РФ.

Что важно понимать, по состоянию на сегодняшний день союзники Киева воздерживаются от конкретных оценок операции ВСУ.

Несмотря на это, большинство партнеров Украины сомневаются в том, что ВСУ будут длительное время держать под контролем захваченные российские территории.

В то же время представитель НАТО, знакомый с разведданными, говорит, что эта операция имеет важное значение для того, чтобы показать, что Киев способен бросить вызов Кремлю. Поделиться

Россия уже вывела часть своих войск с юга Украины

Об этом 13 августа сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий.

По его словам, речь идет о Запорожской и Херсонской областях.

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что такое решение поможет остановить продвижение Вооруженных сил Украины на российской Курщине.

Как отмечает Лиховий, это было "относительно небольшое" количество подразделений, однако точное количество он не назвал.

Надо еще понять, не является ли это дымовой завесой, — добавил спикер. Поделиться

По состоянию на вечер 13 августа Украина контролирует около 1040 кв. км на территории России.