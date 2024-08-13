Ветеран батальона "Айдар" назвал главный ключ к победе Украины в войне
Категория
Украина
Дата публикации

Ветеран батальона "Айдар" назвал главный ключ к победе Украины в войне

Станислав "Уксус" Дехтяр
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Источник:  online.ua

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” считает, что ни одно сверхсовременное оружие не может гарантировать разгром армии РФ, ведь главная сила Украины — исключительно в людях. Своими мнениями защитник поделился в интервью Online.UA.

Главные тезисы

  • Каждому украинцу следует готовиться к войне, приобретать базовые знания и навыки.
  • Войну выиграют люди, а не техника: оружие ценно только в руках человека.
  • "Уксус" призывает украинцев постепенно овладевать военным ремеслом.

К войне нужно готовиться всем украинцам

По словам “Уксуса”, он понимает, что многим людям просто страшно, ведь хорошего на войне действительно мало.

Грязь, потери, смерть, кровь — неотделимые составляющие фронтовой жизни.

Но есть понятие долга, наверное. Да, человек должен мыслить своей головой и должен понимать, что такая возможность действительно есть. Он этого не хочет. Потому что у людей сложилось такое впечатление, что если в армию, то сразу в окоп под Бахмут или под Авдеевку. Все так думают. А собственно почему все так думают? Потому что куча историй: поймали, запхали, увезли, пропал, звонит: "Я под Бахмутом — голый-босый". Нет такого, что "голый-босый". У нас по обеспечению хотя бы экип, возможно, не лучшего качества, но он есть и его достаточно.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

Станислав Дехтяр отмечает, что каждому украинцу крайне важно наконец-то начать готовиться к войне, учиться, окончить курсы по тактической медицине.

Даже базовый уровень знаний может пригодиться на фронте.

Войны выиграют люди, а не оружие

Все равно должно быть понимание и осознание того, что войну выиграют не танки, не самолеты, не HIMARS, не артсистемы или какие-нибудь САУшки, а выиграют люди. Деды в пикселе, в грязных окопах, в сапогах, с калашами без обвесов, без крутых пулеметов. Обычные чуваки, которые фигчат постоянно.

Конечно, добиваться успехов на поле боя без поддержки артиллерии и авиации почти невозможно, однако любое оружие имеет ценность только в руках человека.

Именно поэтому ветеран призывает украинцев активнее интересоваться происходящим на фронте, а также понемногу овладевать военным делом.

У нас очень много классных различных инициатив в Украине по ознакомлению гражданского населения с военным ремеслом. Но люди этим не интересуются. Могу ли я их осуждать? Наверное, нет. Непонятно ли мне это? Очень непонятно. Забыли, что у нас война. Или стараются об этом не думать, чтобы условно себя не разочаровывать, не огорчать… Это безответственное отношение, мне кажется, к своей жизни.

Станислав "Уксус" Дехтяр

Станислав "Уксус" Дехтяр

Ветеран 24-го батальона "Айдар"

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