Ветеран батальона "Айдар" назвал главный ключ к победе Украины в войне

Ветеран 24-го батальона "Айдар" Станислав Дехтяр с позывным “Уксус” считает, что ни одно сверхсовременное оружие не может гарантировать разгром армии РФ, ведь главная сила Украины — исключительно в людях. Своими мнениями защитник поделился в интервью Online.UA.
Главные тезисы
- Каждому украинцу следует готовиться к войне, приобретать базовые знания и навыки.
- Войну выиграют люди, а не техника: оружие ценно только в руках человека.
- "Уксус" призывает украинцев постепенно овладевать военным ремеслом.
К войне нужно готовиться всем украинцам
По словам “Уксуса”, он понимает, что многим людям просто страшно, ведь хорошего на войне действительно мало.
Грязь, потери, смерть, кровь — неотделимые составляющие фронтовой жизни.
Станислав Дехтяр отмечает, что каждому украинцу крайне важно наконец-то начать готовиться к войне, учиться, окончить курсы по тактической медицине.
Даже базовый уровень знаний может пригодиться на фронте.
Войны выиграют люди, а не оружие
Конечно, добиваться успехов на поле боя без поддержки артиллерии и авиации почти невозможно, однако любое оружие имеет ценность только в руках человека.
Именно поэтому ветеран призывает украинцев активнее интересоваться происходящим на фронте, а также понемногу овладевать военным делом.
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