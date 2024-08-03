"Редис" — бог войны. "Буйвол" поделился интересными фактами о командире "Азова"
Категория
Украина
Дата публикации

"Редис" — бог войны. "Буйвол" поделился интересными фактами о командире "Азова"

Денис “Редис” Прокопенко
Читати українською
Источник:  online.ua

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины Азов с позывным “Буйвол” в интервью Online.UA рассказал, за что очень сильно уважает своего командира подполковника Дениса “Редиса” Прокопенко.

Главные тезисы

  • "Буйвол" объяснил, почему считает "Редиса" — богом войны.
  • По словам защитника, командир "Азова" своим примером всегда вдохновляет воинов на борьбу за независимость родины.
  • Старший сержант рассказал, как правильно прибивать батальонный шеврон.

Денис “Редис” Прокопенко — бог войны

“Редис” — это бог войны, это великий человек. Человек, о котором ты никогда не слышал что-то плохое. Это пример, это наставник, это мотиватор, который показывает тебе на личном примере, как тебе надо правильно двигаться. Когда говорил “Редис”, всегда шли мурашки по коже. Потому что ты знал, какой это человек, насколько он велик. Просто, так скажем, “Редис” есть “Редис”.

"Буйвол"

"Буйвол"

Старший сержант бригады НГУ "Азов"

По словам “Буйвола”, у Азовцев есть традиция: шеврон на воина не вешают, ведь это не бремя, а только прибивают.

Старший сержант вспоминает: когда “Редис” прибивает шеврон, то сразу чувствуется вся мощь командира “Азова”.

Когда “Редис” прибивает, то чувствуешь, как ты аж пошатываешся в левую сторону от его силы удара. Это правильно. Ты это начинаешь ценить.

Напомним, что командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко встал на защиту Украины добровольцем в 2014 году. В марте 2022 года он был отмечен званием "Герой Украины", когда вместе с собратьями он воевал в Мариуполе и оборонялся на "Азовстале".

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Кто на самом деле спас Украину в 2022 году — объясняет Дмитрий Ивич Вербич
Дмитрий Ивич Вербич
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Вторая годовщина теракта РФ в Еленовке. Бойцы "Азова" призывают украинцев распространить правду о трагедии
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"
Азов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?