"Редис" — бог войны. "Буйвол" поделился интересными фактами о командире "Азова"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины Азов с позывным “Буйвол” в интервью Online.UA рассказал, за что очень сильно уважает своего командира подполковника Дениса “Редиса” Прокопенко.

Денис “Редис” Прокопенко — бог войны

“Редис” — это бог войны, это великий человек. Человек, о котором ты никогда не слышал что-то плохое. Это пример, это наставник, это мотиватор, который показывает тебе на личном примере, как тебе надо правильно двигаться. Когда говорил “Редис”, всегда шли мурашки по коже. Потому что ты знал, какой это человек, насколько он велик. Просто, так скажем, “Редис” есть “Редис”. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

По словам “Буйвола”, у Азовцев есть традиция: шеврон на воина не вешают, ведь это не бремя, а только прибивают.

Старший сержант вспоминает: когда “Редис” прибивает шеврон, то сразу чувствуется вся мощь командира “Азова”.

Когда “Редис” прибивает, то чувствуешь, как ты аж пошатываешся в левую сторону от его силы удара. Это правильно. Ты это начинаешь ценить. Поделиться

Напомним, что командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко встал на защиту Украины добровольцем в 2014 году. В марте 2022 года он был отмечен званием "Герой Украины", когда вместе с собратьями он воевал в Мариуполе и оборонялся на "Азовстале".