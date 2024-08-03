"Редис" — бог войны. "Буйвол" поделился интересными фактами о командире "Азова"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины Азов с позывным “Буйвол” в интервью Online.UA рассказал, за что очень сильно уважает своего командира подполковника Дениса “Редиса” Прокопенко.
Главные тезисы
- "Буйвол" объяснил, почему считает "Редиса" — богом войны.
- По словам защитника, командир "Азова" своим примером всегда вдохновляет воинов на борьбу за независимость родины.
- Старший сержант рассказал, как правильно прибивать батальонный шеврон.
Денис “Редис” Прокопенко — бог войны
По словам “Буйвола”, у Азовцев есть традиция: шеврон на воина не вешают, ведь это не бремя, а только прибивают.
Старший сержант вспоминает: когда “Редис” прибивает шеврон, то сразу чувствуется вся мощь командира “Азова”.
Напомним, что командир бригады "Азов" Денис "Редис" Прокопенко встал на защиту Украины добровольцем в 2014 году. В марте 2022 года он был отмечен званием "Герой Украины", когда вместе с собратьями он воевал в Мариуполе и оборонялся на "Азовстале".
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