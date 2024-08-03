“Редіс” — бог війни. “Буйвол” поділився цікавими фактами про командира “Азова”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів, за що дуже сильно поважає свого командира підполковника Дениса “Редіса” Прокопенка.
Головні тези:
- “Буйвол” пояснив, чому вважає “Редіса” — богом війни.
- За словами захисника, командир “Азова” своїм прикладом завжди надихає воїнів на боротьбу за незалежність батьківщини.
- Старший сержант розповів, як насправді правильно прибивати батальйонний шеврон.
Денис “Редіс” Прокопенко — бог війни
За словами “Буйвола”, в Азовців є традиція: шеврон на воїна не вішають, адже він не тягар, а лише прибивають.
Старший сержант згадує: коли “Редіс” прибиває шеврон, то відразу відчувається вся міць командира “Азова”.
Нагадаємо, що командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко став на захист України добровольцем у 2014 році. У березні 2022 року його було відзначено званням "Герой України", коли разом із побратимами він воював в Маріуполі та оборонявся на "Азовсталі".
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-