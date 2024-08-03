“Редіс” — бог війни. “Буйвол” поділився цікавими фактами про командира “Азова”
Категорія
Україна
Дата публікації

“Редіс” — бог війни. “Буйвол” поділився цікавими фактами про командира “Азова”

Денис “Редіса” Прокопенко
Джерело:  online.ua

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA розповів, за що дуже сильно поважає свого командира підполковника Дениса “Редіса” Прокопенка.

Головні тези:

  • “Буйвол” пояснив, чому вважає “Редіса” — богом війни.
  • За словами захисника, командир “Азова” своїм прикладом завжди надихає воїнів на боротьбу за незалежність батьківщини.
  • Старший сержант розповів, як насправді правильно прибивати батальйонний шеврон.

Денис “Редіс” Прокопенко — бог війни

“Редіс” — це бог війни, це велика людина. Людина, про яку ніколи не чув нічого поганого. Це приклад, наставник, мотиватор, який показує на власному прикладі, як правильно рухатися. Коли говорив “Редіс” — завжди йшли мурашки по шкірі. Тому що знав, яка це людина, наскільки вона велика. Просто, так би мовити, “Редіс” є “Редіс”.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

За словами “Буйвола”, в Азовців є традиція: шеврон на воїна не вішають, адже він не тягар, а лише прибивають.

Старший сержант згадує: коли “Редіс” прибиває шеврон, то відразу відчувається вся міць командира “Азова”.

Тому, коли “Редіс” прибиває, то ти відчуваєш, як аж хитаєшся в лівий бік від сили його удару. Це правильно. Ти це починаєш цінувати.

Нагадаємо, що командир бригади "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко став на захист України добровольцем у 2014 році. У березні 2022 року його було відзначено званням "Герой України", коли разом із побратимами він воював в Маріуполі та оборонявся на "Азовсталі".

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