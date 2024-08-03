Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”
Категорія
Україна
Дата публікації

Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”

Азов
Джерело:  online.ua

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA пояснив, у чому полягає унікальність ідеології “Азова” та якого правила дотримуються абсолютно всі воїни цієї бригади.

Головні тези:

  • Старший сержант із позивним “Буйвол” пишається усіма воїнами “Азову” та наголошує на важливості бойового досвіду.
  • Чітке правило бригади: всі заслуги “Азову” — це твої заслуги, всі помилки “Азову — це твої помилки.
  • “Буйвол” не приховує, що йому і побратимам довелося неодноразово боротися із власними страхами під час боїв на фронті.

“Азов” є справжньою сім’єю для кожного бійця

За словами “Буйвола”, кожного Азовця він вважає своїм побратимом, адже бригада стала для усіх сім’єю.

Окрім того, у ній функціонує чітке правило: всі заслуги “Азову” — це твої заслуги, всі помилки “Азову — це твої помилки.

Як це трактувати? Хлопець, новобранець, наприклад, йде в гарній військовій формі, в азовській. На спині у нього написано “Азов — загін спеціального призначення”. Він йде вулицею, люди дивляться на нього і не знають про його бойовий досвід. Вони думають: “О, Азовець! Напевно, воював у Маріуполі”. Або кажуть: “О, Азовець! Він напевно воював в Серебрянському лісі. Потужно!”.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

“Буйвол” наголошує, що пишається усіма воїнами “Азову”, а також тим, що сам служив у бригаді.

Жодного разу старший сержант не пошкодував про те, що отримав такий бойовий досвід.

Коли я бачив хлопців, які вже відвоювали, я захоплювався ними. Я продовжую захоплюватися ними.

Як “Буйвол” зміг подолати страх на фронті

Старший сержант бригади НГУ “Азов” не приховує, що в деяких моментах його охоплювали страхи.

Він чітко усвідомлював, що міг померти чи залишитися інвалідом.

Однак “Буйвол” ніколи не забував, що прийшов у такий підрозділ, де потрібно ставати серйознішим, мужнішим та відповідальнішим.

Я розумів, що кожна помилка в армії до чогось призводить. Найголовніше, що мене до цього почали привчати на службі, адже в армії є таке правило: “пропустив — убило”. Якщо зробив помилку — вона може коштувати життя.

“Буйвол”

“Буйвол”

Старший сержант бригади НГУ “Азов”

За словами захисника, йому дуже подобалося, як на нього почали реагувати люди, коли він приїжджав у відпустку.

Пройшов, отримав свій шеврон, служить гідно. Ось, що вони у мені бачили.

Навколишні дивилися на нього не просто, як на знайомого з району, а як на того, хто пройшов курс молодого бійця, витримавши 9 тижнів випробувань.

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