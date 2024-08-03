Старший сержант “Буйвол” розкрив ідеологію бригади НГУ “Азов”

Старший сержант 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” із позивним “Буйвол” в інтерв'ю Online.UA пояснив, у чому полягає унікальність ідеології “Азова” та якого правила дотримуються абсолютно всі воїни цієї бригади.
Головні тези:
- Старший сержант із позивним “Буйвол” пишається усіма воїнами “Азову” та наголошує на важливості бойового досвіду.
- Чітке правило бригади: всі заслуги “Азову” — це твої заслуги, всі помилки “Азову — це твої помилки.
- “Буйвол” не приховує, що йому і побратимам довелося неодноразово боротися із власними страхами під час боїв на фронті.
“Азов” є справжньою сім’єю для кожного бійця
За словами “Буйвола”, кожного Азовця він вважає своїм побратимом, адже бригада стала для усіх сім’єю.
“Буйвол” наголошує, що пишається усіма воїнами “Азову”, а також тим, що сам служив у бригаді.
Жодного разу старший сержант не пошкодував про те, що отримав такий бойовий досвід.
Як “Буйвол” зміг подолати страх на фронті
Старший сержант бригади НГУ “Азов” не приховує, що в деяких моментах його охоплювали страхи.
Він чітко усвідомлював, що міг померти чи залишитися інвалідом.
Однак “Буйвол” ніколи не забував, що прийшов у такий підрозділ, де потрібно ставати серйознішим, мужнішим та відповідальнішим.
За словами захисника, йому дуже подобалося, як на нього почали реагувати люди, коли він приїжджав у відпустку.
Навколишні дивилися на нього не просто, як на знайомого з району, а як на того, хто пройшов курс молодого бійця, витримавши 9 тижнів випробувань.
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