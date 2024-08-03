Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA объяснил, в чем заключается уникальность идеологии "Азова" и какого правила придерживаются все воины этой бригады.

"Азов" является настоящей семьей для каждого бойца

По словам Буйвола, каждого Азовца он считает своим собратьем, ведь бригада стала для всех семьей.

Кроме того, в ней функционирует четкое правило: все заслуги “Азова” — это твои заслуги, все проколы “Азова” — это твои проколы. Поделиться

Как это трактовать? Это будет сейчас там парень какой-то, новобранец, допустим, идти в военной форме, красивой, в азовской. У него будет сзади написано “Азов — загін спеціального призначення”. Он будет идти так вот по улице, и люди будут идти на него смотреть, и они не будут знать про его боевой опыт. Они будут идти и говорить “О, азовец. Наверное, в Мариуполе воевал”. Они будут его тоже приравнивать к людям. Или там “О, азовец, он в Серебрянском лесу воюет. Жёстко!”. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

"Буйвол" отмечает, что гордится всеми воинами "Азова", а также тем, что сам служил в бригаде.

Ни разу старший сержант не пожалел о том, что получил такой боевой опыт.

Когда я видел людей, которые вокруг ходят в мультикаме, ребята, которые уже отвоевали, я ими восхищался. Я дальше продолжаю ими восхищаться. Поделиться

Как "Буйвол" смог преодолеть страх на фронте

Старший сержант бригады НГУ "Азов" не скрывает, что в некоторых моментах его охватывали страхи.

Он четко осознавал, что мог умереть или остаться инвалидом.

Однако "Буйвол" никогда не забывал, что пришел в такое подразделение, где нужно становиться более серьезным, мужественным и ответственным.

И я понимал, что каждый ошибочный поступок в армии — он к чему-то приводит. И самое главное, что меня начали к этому непосредственно тоже на службе приучать, потому что в армии есть такое правило: про**ал — убило. Если ты сделал ошибку — она может стоить тебе жизни. "Буйвол" Старший сержант бригады НГУ "Азов"

По словам защитника, ему очень нравилось, как на него начали реагировать люди, когда он приезжал в отпуск.

Прошел, получил свой шеврон, служит достойно. Вот что они во мне видели. Поделиться

Окружающие смотрели на него не просто, как на знакомого с района, а как на “Буйвола”, который прошел курс молодого бойца, выдержав 9 недель испытаний.