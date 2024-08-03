Старший сержант "Буйвол" раскрыл идеологию бригады НГУ "Азов"

Старший сержант 12-й бригады специального назначения Национальной гвардии Украины "Азов" с позывным "Буйвол" в интервью Online.UA объяснил, в чем заключается уникальность идеологии "Азова" и какого правила придерживаются все воины этой бригады.
Главные тезисы
- Старший сержант с позывным "Буйвол" гордится всеми воинами "Азова" и подчеркивает важность боевого опыта.
- Четкое правило бригады: все заслуги “Азова” — это твои заслуги, все проколы “Азова" — это твои проколы.
- “Буйвол” не скрывает, что ему и собратьям пришлось неоднократно бороться с собственными страхами во время боев на фронте.
"Азов" является настоящей семьей для каждого бойца
По словам Буйвола, каждого Азовца он считает своим собратьем, ведь бригада стала для всех семьей.
"Буйвол" отмечает, что гордится всеми воинами "Азова", а также тем, что сам служил в бригаде.
Ни разу старший сержант не пожалел о том, что получил такой боевой опыт.
Как "Буйвол" смог преодолеть страх на фронте
Старший сержант бригады НГУ "Азов" не скрывает, что в некоторых моментах его охватывали страхи.
Он четко осознавал, что мог умереть или остаться инвалидом.
Однако "Буйвол" никогда не забывал, что пришел в такое подразделение, где нужно становиться более серьезным, мужественным и ответственным.
По словам защитника, ему очень нравилось, как на него начали реагировать люди, когда он приезжал в отпуск.
Окружающие смотрели на него не просто, как на знакомого с района, а как на “Буйвола”, который прошел курс молодого бойца, выдержав 9 недель испытаний.
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