Ветеран батальйону "Айдар" назвав головний ключ до перемоги України у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Ветеран батальйону "Айдар" назвав головний ключ до перемоги України у війні

Айдар
Джерело:  online.ua

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” вважає, що жодна надсучасна зброя не може гарантувати розгрому армії РФ, адже головна сила України — винятково у людях. Своїми думками захисник поділився в інтерв'ю Online.UA.

Головні тези:

  • Кожному українцю варто готуватися до війни, здобувати базові знання та навички.
  • Війну виграють люди, а не техніка: зброя має цінність лише в руках людини.
  • “Уксус” закликає українців поступово опановувати військову справу.

До війни потрібно готуватися кожному та кожній

За словами “Уксуса”, він розуміє, що багатьом людям просто страшно, адже хорошого на війні дійсно мало.

Бруд, втрати, смерть, кров — невіддільні складники фронтового життя.

Але є поняття, обов'язку, напевно. Так, людина має мислити своєю головою і має розуміти, що така можливість дійсно є. Вона цього не хоче. Тому що чомусь склалося таке враження, що якщо в армію, то відразу в окоп під Бахмут чи під Авдіївку. Всі так думають. А власне, чому всі так мислять? Бо купа історій: зловили, запхали, відвезли, пропав, дзвонить: “Я під Бахмутом — голий-босий”. Немає такого, що “голий-босий”. У нас із забезпечення хоча б екіп, можливо, не найкращої якості, але він є і його достатньо.

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Станіслав Дехтяр наголошує, що кожному українцю вкрай важливо нарешті почати готуватися до війни, навчатися, закінчити курси по тактичній медицині.

Навіть базовий рівень знань може стати у пригоді у скрутній ситуації.

Війни виграють люди, а не зброя

Все одно має бути розуміння і усвідомлення того, що війну виграють не танки, не літаки, не HIMARS, не артсистеми чи якісь САУшки, а виграють люди. Діди у пікселі, в брудних окопах, в чоботах, з калашами без обвісів, без крутих кулеметів. Звичайні чуваки, які фігачать постійно.

Звичайно, досягати успіхів на полі бою без підтримки артилерії та авіації майже неможливо, однак будь-яка зброя має цінність лише в руках людини.

Саме тому ветеран закликає українців активніше цікавитися тим, що відбувається на фронті, а також потроху опановувати військову справу.

У нас є дуже багато класних різних ініціатив в Україні по ознайомленню цивільного населення з військовим ремеслом. Але люди цим не цікавляться. Чи можу я їх засуджувати? Напевно, ні. Чи мені це незрозуміло? Дуже незрозуміло. Забули, що в нас — війна. Або намагаються про це не думати, щоби умовно себе не розчаровувати, не засмучувати… Це безвідповідальне ставлення, мені здається, до свого життя.

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Станіслав “Уксус” Дехтяр

Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

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