Ветеран батальйону "Айдар" назвав головний ключ до перемоги України у війні

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” вважає, що жодна надсучасна зброя не може гарантувати розгрому армії РФ, адже головна сила України — винятково у людях. Своїми думками захисник поділився в інтерв'ю Online.UA.
Головні тези:
- Кожному українцю варто готуватися до війни, здобувати базові знання та навички.
- Війну виграють люди, а не техніка: зброя має цінність лише в руках людини.
- “Уксус” закликає українців поступово опановувати військову справу.
До війни потрібно готуватися кожному та кожній
За словами “Уксуса”, він розуміє, що багатьом людям просто страшно, адже хорошого на війні дійсно мало.
Бруд, втрати, смерть, кров — невіддільні складники фронтового життя.
Станіслав Дехтяр наголошує, що кожному українцю вкрай важливо нарешті почати готуватися до війни, навчатися, закінчити курси по тактичній медицині.
Навіть базовий рівень знань може стати у пригоді у скрутній ситуації.
Війни виграють люди, а не зброя
Звичайно, досягати успіхів на полі бою без підтримки артилерії та авіації майже неможливо, однак будь-яка зброя має цінність лише в руках людини.
Саме тому ветеран закликає українців активніше цікавитися тим, що відбувається на фронті, а також потроху опановувати військову справу.
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