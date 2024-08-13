Ветеран батальйону "Айдар" назвав головний ключ до перемоги України у війні

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр із позивним “Уксус” вважає, що жодна надсучасна зброя не може гарантувати розгрому армії РФ, адже головна сила України — винятково у людях. Своїми думками захисник поділився в інтерв'ю Online.UA.

До війни потрібно готуватися кожному та кожній

За словами “Уксуса”, він розуміє, що багатьом людям просто страшно, адже хорошого на війні дійсно мало.

Бруд, втрати, смерть, кров — невіддільні складники фронтового життя.

Але є поняття, обов'язку, напевно. Так, людина має мислити своєю головою і має розуміти, що така можливість дійсно є. Вона цього не хоче. Тому що чомусь склалося таке враження, що якщо в армію, то відразу в окоп під Бахмут чи під Авдіївку. Всі так думають. А власне, чому всі так мислять? Бо купа історій: зловили, запхали, відвезли, пропав, дзвонить: “Я під Бахмутом — голий-босий”. Немає такого, що “голий-босий”. У нас із забезпечення хоча б екіп, можливо, не найкращої якості, але він є і його достатньо. Станіслав “Уксус” Дехтяр Ветеран 24-го батальйону "Айдар"

Станіслав Дехтяр наголошує, що кожному українцю вкрай важливо нарешті почати готуватися до війни, навчатися, закінчити курси по тактичній медицині.

Навіть базовий рівень знань може стати у пригоді у скрутній ситуації.

Війни виграють люди, а не зброя

Все одно має бути розуміння і усвідомлення того, що війну виграють не танки, не літаки, не HIMARS, не артсистеми чи якісь САУшки, а виграють люди. Діди у пікселі, в брудних окопах, в чоботах, з калашами без обвісів, без крутих кулеметів. Звичайні чуваки, які фігачать постійно. Поширити

Звичайно, досягати успіхів на полі бою без підтримки артилерії та авіації майже неможливо, однак будь-яка зброя має цінність лише в руках людини.

Саме тому ветеран закликає українців активніше цікавитися тим, що відбувається на фронті, а також потроху опановувати військову справу.