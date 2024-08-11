Минобороны РФ опозорилось фейковыми видео ударов по ВСУ на Курщине
Категория
Украина
Дата публикации

Минобороны РФ опозорилось фейковыми видео ударов по ВСУ на Курщине

авиация РФ
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Источник:  The Insider

Расследователи The Insider обратили внимание на то, что Министерство обороны РФ пытается обмануть россиян, утверждая, что наносит "успешные удары" по ВСУ в Курской области.

Главные тезисы

  • Минобороны РФ использует фейковые видео для создания иллюзии успешных ударов по Вооруженным силам Украины на Курщине.
  • Расследователи подтвердили, что записи ударов армии РФ по украинским военным были сняты давно и в других местах.
  • Неоднократные случаи распространения фейковых сообщений Минобороны РФ являются попыткой сманипулировать общественным мнением.

"Новые" видео МО РФ оказались фейками

После детального анализа расследователи пришли к выводу, что записи "успешных ударов" армии РФ по украинским силам на курском направлении были сняты давно и в других местах.

Отметим, что недавно роспропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ опубликовали видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Однако, что важно понимать, на самом деле видео было снято в Кременной и Часовом Яру, а не на российской Курщине.

Фото: скриншот

Это не первый случай, когда Минобороны РФ лжет о ходе войны

9 августа российское оборонное ведомство обнародовало видео, на котором якобы зафиксированы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области.

В официальном заявлении МО РФ утверждалось, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области.

Как удалось выяснить расследователям, это тоже была ложь, ведь этот ролик был снят довольно давно — его публиковало российское государственное агентство "ТАСС" еще 14 июля 2024 года.

Фото: скриншот

Нельзя также не упомянуть о том, что Минобороны РФ вечером 6 августа соврало о том, что российские силы, мол, смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области.

Однако когда все поняли, что это откровенная ложь, ведомство просто удалило свое фейковое сообщение.

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