Минобороны РФ опозорилось фейковыми видео ударов по ВСУ на Курщине

Расследователи The Insider обратили внимание на то, что Министерство обороны РФ пытается обмануть россиян, утверждая, что наносит "успешные удары" по ВСУ в Курской области.

"Новые" видео МО РФ оказались фейками

После детального анализа расследователи пришли к выводу, что записи "успешных ударов" армии РФ по украинским силам на курском направлении были сняты давно и в других местах.

Отметим, что недавно роспропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ опубликовали видео того, как "российские вертолеты Ми-28НМ нанесли удары авиаракетами С-13 по живой силе и бронетехнике ВСУ в приграничном районе Курской области".

Однако, что важно понимать, на самом деле видео было снято в Кременной и Часовом Яру, а не на российской Курщине.

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Это не первый случай, когда Минобороны РФ лжет о ходе войны

9 августа российское оборонное ведомство обнародовало видео, на котором якобы зафиксированы новые удары российских военных по ВСУ в Сумской области.

В официальном заявлении МО РФ утверждалось, что экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению живой силы и военной технике ВСУ в пункте временной дислокации, выявленном в одном из районов Сумской области. Поделиться

Как удалось выяснить расследователям, это тоже была ложь, ведь этот ролик был снят довольно давно — его публиковало российское государственное агентство "ТАСС" еще 14 июля 2024 года.

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Нельзя также не упомянуть о том, что Минобороны РФ вечером 6 августа соврало о том, что российские силы, мол, смогли остановить продвижение ВСУ в Курской области.