Как выглядит военная колонна РФ после мощного удара ВСУ — фото

Ночью 9 августа Вооруженные силы Украины успешно разбили российскую военную колонну, которая ехала в Курскую область останавливать прорыв украинских сил. Еще больше новых фотографий опубликовала роспропаганда.

Военная колонна РФ стала целью для ВСУ

Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.

Как сообщает американский Институт изучения войны, бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.

Фото: росСМИ

По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.

Фото: росСМИ

9 августа в сети опубликовали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавшие вдоль трассы.

Точное количество ликвидированных врагов пока неизвестно.

Фото: росСМИ

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", — отмечают аналитики. Поделиться

Фото: росСМИ

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по врагу с помощью HIMARS.

Ситуация в Курской области РФ — последние подробности

В течение 10 августа украинские воины успели уничтожить минимум один танк россиян, а также боевой вертолет РФ Ка-52.

Кроме того, указано, что еще один танк врага достался ВСУ как трофей.

Солдаты РФ не оставляют попыток вытеснить ВСУ с захваченных территорий, однако пока все безуспешно.

Мартыновка, за которую 9 августа шли бои, перешла под контроль Украины.

Мартыновку тупо сдали, — пожаловался один из российских военкоров. Поделиться

Более того, распространяется информация о вероятном прорыве ВСУ в один из поселков к югу от Суджи.