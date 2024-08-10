Как выглядит военная колонна РФ после мощного удара ВСУ — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Как выглядит военная колонна РФ после мощного удара ВСУ — фото

Военная колонна Р
Читати українською
Источник:  online.ua

Ночью 9 августа Вооруженные силы Украины успешно разбили российскую военную колонну, которая ехала в Курскую область останавливать прорыв украинских сил. Еще больше новых фотографий опубликовала роспропаганда.

Главные тезисы

  • Появились новые подробности уничтожения российской военной колонны на Курщине.
  • Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по врагу, уничтожив немало грузовиков и много российских оккупантов.
  • Последние данные свидетельствуют о продолжении активных военных действий в Курской области и успешном сопротивлении ВСУ российской агрессии.

Военная колонна РФ стала целью для ВСУ

Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.

Как сообщает американский Институт изучения войны, бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.

Фото: росСМИ

По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.

Фото: росСМИ

9 августа в сети опубликовали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавшие вдоль трассы.

Точное количество ликвидированных врагов пока неизвестно.

Фото: росСМИ

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", — отмечают аналитики.

Фото: росСМИ

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по врагу с помощью HIMARS.

Ситуация в Курской области РФ — последние подробности

В течение 10 августа украинские воины успели уничтожить минимум один танк россиян, а также боевой вертолет РФ Ка-52.

Кроме того, указано, что еще один танк врага достался ВСУ как трофей.

Солдаты РФ не оставляют попыток вытеснить ВСУ с захваченных территорий, однако пока все безуспешно.

Мартыновка, за которую 9 августа шли бои, перешла под контроль Украины.

Мартыновку тупо сдали, — пожаловался один из российских военкоров.

Более того, распространяется информация о вероятном прорыве ВСУ в один из поселков к югу от Суджи.

Российские оккупанты постоянно жалуются на активную работу украинских FPV-дронов в воздухе, а также заявляют, что ВСУ подтягивают дополнительную артиллерию.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Сколько км² Курской области РФ могли захватить ВСУ — новые данные
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российский Ка-52 во время наступления на территории РФ
Ка-52
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко цинично обвинил Украину в атаке дронов
Олександр Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?