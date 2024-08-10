Как выглядит военная колонна РФ после мощного удара ВСУ — фото

Ночью 9 августа Вооруженные силы Украины успешно разбили российскую военную колонну, которая ехала в Курскую область останавливать прорыв украинских сил. Еще больше новых фотографий опубликовала роспропаганда.
Главные тезисы
- Появились новые подробности уничтожения российской военной колонны на Курщине.
- Бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар по врагу, уничтожив немало грузовиков и много российских оккупантов.
- Последние данные свидетельствуют о продолжении активных военных действий в Курской области и успешном сопротивлении ВСУ российской агрессии.
Военная колонна РФ стала целью для ВСУ
Сокрушительный удар украинских сил произошел вблизи поселка Октябрьское в Курской области.
Как сообщает американский Институт изучения войны, бойцы ВСУ уничтожили по меньшей мере 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.
По предварительным данным, большинство находившихся в грузовиках российских оккупантов погибли.
9 августа в сети опубликовали первое видео последствий удара, на котором были видны трупы захватчиков, лежавшие вдоль трассы.
Точное количество ликвидированных врагов пока неизвестно.
По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по врагу с помощью HIMARS.
Ситуация в Курской области РФ — последние подробности
В течение 10 августа украинские воины успели уничтожить минимум один танк россиян, а также боевой вертолет РФ Ка-52.
Кроме того, указано, что еще один танк врага достался ВСУ как трофей.
Солдаты РФ не оставляют попыток вытеснить ВСУ с захваченных территорий, однако пока все безуспешно.
Мартыновка, за которую 9 августа шли бои, перешла под контроль Украины.
Более того, распространяется информация о вероятном прорыве ВСУ в один из поселков к югу от Суджи.
Российские оккупанты постоянно жалуются на активную работу украинских FPV-дронов в воздухе, а также заявляют, что ВСУ подтягивают дополнительную артиллерию.
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