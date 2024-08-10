Сколько км² Курской области РФ могли захватить ВСУ — новые данные

Согласно данным издания Forbes, за 4 дня после прорыва в Курскую область Вооруженные силы Украины могли взять под свой контроль около 643 км российской территории.
Главные тезисы
- Украина привлекла 5 бригад и до 10 000 воинов в бои на вражеской территории.
- Это позволило захватить значительную часть территории РФ и взять в плен российских военнослужащих.
- Успехи продвижения ВСУ в Курской области связаны с эффективным использованием артиллерии, включая HIMARS.
Как развиваются события на Курщине на фоне наступления ВСУ
Согласно данным журналистов, Украина могла привлечь к боям на вражеской территории 4 армейских механизированных бригад и одну бригаду из состава независимых штурмовых авиационных сил.
Что важно понимать, эти подразделения могут включать в себя до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.
Кроме того, указано, что 49-я артиллерийская бригада базируется примерно в 30 милях от места Курской битвы.
Более того, указано, что в этом районе расположена 27-я артиллерийская бригада — единственное подразделение украинской армии с HIMARS.
Как ВСУ удается так быстро продвигаться в Курской области
Издание напоминает, что 9 августа украинским силам благодаря HIMARS удалось атаковать колонну российских войск.
ВСУ успешно уничтожили немало вражеских грузовиков и множество российских окупантов.
По словам журналистов, эти обстрелы помогают объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Именно украинская артиллерия не позволяет свежим российским войскам добраться до поля боя.
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