Сколько км² Курской области РФ могли захватить ВСУ — новые данные

Согласно данным издания Forbes, за 4 дня после прорыва в Курскую область Вооруженные силы Украины могли взять под свой контроль около 643 км российской территории.

Как развиваются события на Курщине на фоне наступления ВСУ

Согласно данным журналистов, Украина могла привлечь к боям на вражеской территории 4 армейских механизированных бригад и одну бригаду из состава независимых штурмовых авиационных сил.

Что важно понимать, эти подразделения могут включать в себя до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.

За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области (643 км² — ред.) и взяли в плен десятки российских военнослужащих. Возможно, что бригады не собираются оставаться в России, но пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки, — отмечает издание. Поделиться

Кроме того, указано, что 49-я артиллерийская бригада базируется примерно в 30 милях от места Курской битвы.

Более того, указано, что в этом районе расположена 27-я артиллерийская бригада — единственное подразделение украинской армии с HIMARS.

Как ВСУ удается так быстро продвигаться в Курской области

Издание напоминает, что 9 августа украинским силам благодаря HIMARS удалось атаковать колонну российских войск.

ВСУ успешно уничтожили немало вражеских грузовиков и множество российских окупантов.

По словам журналистов, эти обстрелы помогают объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Именно украинская артиллерия не позволяет свежим российским войскам добраться до поля боя.