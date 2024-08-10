Сколько км² Курской области РФ могли захватить ВСУ — новые данные
Категория
Украина
Дата публикации

Сколько км² Курской области РФ могли захватить ВСУ — новые данные

ВСУ
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Источник:  Forbes

Согласно данным издания Forbes, за 4 дня после прорыва в Курскую область Вооруженные силы Украины могли взять под свой контроль около 643 км российской территории.

Главные тезисы

  • Украина привлекла 5 бригад и до 10 000 воинов в бои на вражеской территории.
  • Это позволило захватить значительную часть территории РФ и взять в плен российских военнослужащих.
  • Успехи продвижения ВСУ в Курской области связаны с эффективным использованием артиллерии, включая HIMARS.

Как развиваются события на Курщине на фоне наступления ВСУ

Согласно данным журналистов, Украина могла привлечь к боям на вражеской территории 4 армейских механизированных бригад и одну бригаду из состава независимых штурмовых авиационных сил.

Что важно понимать, эти подразделения могут включать в себя до 10 000 воинов и 600 единиц бронетехники.

За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области (643 км² — ред.) и взяли в плен десятки российских военнослужащих. Возможно, что бригады не собираются оставаться в России, но пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки, — отмечает издание.

Кроме того, указано, что 49-я артиллерийская бригада базируется примерно в 30 милях от места Курской битвы.

Более того, указано, что в этом районе расположена 27-я артиллерийская бригада — единственное подразделение украинской армии с HIMARS.

Как ВСУ удается так быстро продвигаться в Курской области

Издание напоминает, что 9 августа украинским силам благодаря HIMARS удалось атаковать колонну российских войск.

ВСУ успешно уничтожили немало вражеских грузовиков и множество российских окупантов.

По словам журналистов, эти обстрелы помогают объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Именно украинская артиллерия не позволяет свежим российским войскам добраться до поля боя.

Россияне не смогут изолировать украинцев, если они не смогут прорваться через украинскую артиллерию, чтобы атаковать линии поставок основных украинских сил. И каждый день задержки закрепляет успехи украинцев, поскольку к Курск прибывают все новые подразделения, — отмечают в Forbes.

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