Згідно з даними видання Forbes, за 4 дні після прориву у Курські область Збройні сили України могли взяти під свій контроль близько 643 км² російської території.
Головні тези:
- Україна залучила 5 бригад та до 10 000 воїнів до боїв на ворожій території.
- Це дало можливість захопити значну частину території РФ та взяття в полон російських військовослужбовців.
- Успіхи просування ЗСУ по Курській області пов'язані з ефективним використанням артилерії, зокрема HIMARS.
Як розвиваються події на Курщині на тлі наступу ЗСУ
Згідно з даними журналістів, Україна могла залучити до боїв на ворожій території 4 армійські механізовані бригади і одну бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.
Що важливо розуміти, ці підрозділи можуть включати до 10 000 воїнів та 600 одиниць бронетехніки.
Окрім того, наголошується, що 49-та артилерійська бригада базується приблизно за 30 миль від місця Курської битви.
Ба більше, вказано, що у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада — єдиний підрозділ української армії з HIMARS.
Як ЗСУ вдається так швидко просуватися у Курській області
Видання нагадує, що 9 серпня українським силам завдяки HIMARS вдалося атакувати колону російських військ, що рухаються до Курська.
ЗСУ успішно знищили чимало ворожих вантажівок і безліч російських окупантів.
За словами журналістів, цей обстріл допомагає пояснити, як українцям вдалося просунутися так далеко і так швидко. Саме українська артилерія не дає змоги свіжим російським військам дістатися до поля бою.
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