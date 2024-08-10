Скільки км² Курської області РФ могли захопити ЗСУ — нові дані
Категорія
Україна
Дата публікації

Скільки км² Курської області РФ могли захопити ЗСУ — нові дані

ЗСУ
Джерело:  Forbes

Згідно з даними видання Forbes, за 4 дні після прориву у Курські область Збройні сили України могли взяти під свій контроль близько 643 км² російської території.

Головні тези:

  • Україна залучила 5 бригад та до 10 000 воїнів до боїв на ворожій території.
  • Це дало можливість захопити значну частину території РФ та взяття в полон російських військовослужбовців.
  • Успіхи просування ЗСУ по Курській області пов'язані з ефективним використанням артилерії, зокрема HIMARS.

Як розвиваються події на Курщині на тлі наступу ЗСУ

Згідно з даними журналістів, Україна могла залучити до боїв на ворожій території 4 армійські механізовані бригади і одну бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.

Що важливо розуміти, ці підрозділи можуть включати до 10 000 воїнів та 600 одиниць бронетехніки.

За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області (643 км² — ред.) і взяли в полон десятки російських військовослужбовців. Можливо, що бригади не збираються залишатися в Росії, але наразі немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки, — наголошує видання.

Окрім того, наголошується, що 49-та артилерійська бригада базується приблизно за 30 миль від місця Курської битви.

Ба більше, вказано, що у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада — єдиний підрозділ української армії з HIMARS.

Як ЗСУ вдається так швидко просуватися у Курській області

Видання нагадує, що 9 серпня українським силам завдяки HIMARS вдалося атакувати колону російських військ, що рухаються до Курська.

ЗСУ успішно знищили чимало ворожих вантажівок і безліч російських окупантів.

За словами журналістів, цей обстріл допомагає пояснити, як українцям вдалося просунутися так далеко і так швидко. Саме українська артилерія не дає змоги свіжим російським військам дістатися до поля бою.

Росіяни не зможуть ізолювати українців, якщо вони не зможуть прорватися через українську артилерію, щоб атакувати лінії постачання основних українських сил. І кожен день затримки закріплює успіхи українців, оскільки до Курська прибувають все нові підрозділи, — зазначають у Forbes.

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