Успішний та блискавичний прорив і наступ українських військових у Курській області продемонстрував слабкість режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна і його окупаційної армії РФ.

Наскільки складно Росії буде повернути втрачені території Курської області

Зазначається, що з моменту бунту покійного вже нині ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина Кремль зіткнувся із найбільшим викликом у вигляді блискавичного наступу ЗСУ у Курській області.

Успіхи українських військових підняли моральний дух захисників на передовій в Україні і завдали потужного удару по репутації військово-політичного керівництва країни-агресорки.

Зазначається, що за аналогією із темпами наступу на сході та півдні України, російським окупантам знадобиться не менше року, аби звільнити взяті під контроль українськими військовими території у Курській області.

Військовий ЗСУ

За інформацією журналістів видання, українські військові наразі вже контролюють близько 20 прикордонних населених пунктів на Курщині і наразі просуваються у бік Курської АЕС.

За словами журналістів, задачею українських військових буде окопатись на укріплених позиціях, що у перспективі дасть Україні певну перевагу під час ймовірних переговорів щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Українські сили явно просунулися досить далеко в Курській області, але скільки території вони контролюють або насправді мають намір контролювати, залишається невідомим, - зазначає старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкл Кофман. Поширити

Що відомо про успіхи українських військових на Курщині

У матеріалі видання Forbes зазначають, що кількість бригад ЗСУ, передислокованих у Курську область, йомовірно, зросла до 5.

Зазначається, що у наступі на Курщині беруть участь чотири армійські механізовані бригади і одна бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.

За оцінками журналістів, загальна чисельність особового складу ЗСУ на Курщині може складати до 10 тис військових і 600 одиниць військової техніки.

За чотири дні п'ять бригад частково або повністю зайняли близько 400 квадратних миль Курської області і взяли в полон десятки російських військовослужбовців. Можливо, що бригади не збираються залишатися в Росії, але наразі немає жодних ознак того, що вони уповільнюють свої атаки, - підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що на початку наступу ЗСУ було підтверджено участь у ньому трьох бригад: 22-ї та 88-ї механізованих бригад, а також 80-ї ДШБ.

Однак у четвер, 9 серпня, 116-та ОМБ оприлюднила відео із власними БТР та танками, які рухались у напрямку Курська.

Наступного дня 61-а ОМБ оприлюднила відео із взятого під контроль російського міста Суджа.

Крім того, 49-та артилерійська бригада знаходиться приблизно за 30 миль від місця Курської битви.

Також у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада - єдиний підрозділ української армії з HIMARS.

Так, у п'ятницю було оприлюднено відео, на якому HIMARS атакує колону російських військ, що рухаються до Курська. На знімках, зроблених після атаки, видно сім знищених вантажівок і безліч загиблих солдатів.

Цей обстріл допомагає пояснити, як українцям вдалося просунутися так далеко і так швидко. Схоже, артилерія не дає змоги свіжим російським військам дістатися до поля бою.

При цьому в статті підкреслюється, що артилерійська блокада зменшує одну з головних небезпек для української операції - ризик того, що Росія ізолює українські частини.