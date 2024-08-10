Успішний та блискавичний прорив і наступ українських військових у Курській області продемонстрував слабкість режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна і його окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Українські військові продемонстрували успішний наступ у Курській області, підштовхнувши Росію до тривалої контрнаступальної дії.
- Прогнозується, що армії РФ знадобиться не менше року для повернення втрачених територій на Курщині через успішний опір українських військових.
- Кількість бригад ЗСУ, задіяних у наступі на Курщині, зросла до 5 з загальною чисельністю до 10 тис. військових та 600 одиниць техніки.
- Успішні атаки української армії на російські війська під Курськом свідчать про перевагу у контролюванні території та можливий вплив на переговори щодо припинення війни.
- Артилерійська блокада українців зменшує ризик ізоляції частин на передовій та сприяє успішній обороні та наступу на Курщині.
Наскільки складно Росії буде повернути втрачені території Курської області
Зазначається, що з моменту бунту покійного вже нині ватажка ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина Кремль зіткнувся із найбільшим викликом у вигляді блискавичного наступу ЗСУ у Курській області.
Успіхи українських військових підняли моральний дух захисників на передовій в Україні і завдали потужного удару по репутації військово-політичного керівництва країни-агресорки.
Зазначається, що за аналогією із темпами наступу на сході та півдні України, російським окупантам знадобиться не менше року, аби звільнити взяті під контроль українськими військовими території у Курській області.
За інформацією журналістів видання, українські військові наразі вже контролюють близько 20 прикордонних населених пунктів на Курщині і наразі просуваються у бік Курської АЕС.
За словами журналістів, задачею українських військових буде окопатись на укріплених позиціях, що у перспективі дасть Україні певну перевагу під час ймовірних переговорів щодо припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни.
Що відомо про успіхи українських військових на Курщині
У матеріалі видання Forbes зазначають, що кількість бригад ЗСУ, передислокованих у Курську область, йомовірно, зросла до 5.
Зазначається, що у наступі на Курщині беруть участь чотири армійські механізовані бригади і одна бригада зі складу незалежних штурмових авіаційних сил.
За оцінками журналістів, загальна чисельність особового складу ЗСУ на Курщині може складати до 10 тис військових і 600 одиниць військової техніки.
Зазначається, що на початку наступу ЗСУ було підтверджено участь у ньому трьох бригад: 22-ї та 88-ї механізованих бригад, а також 80-ї ДШБ.
Однак у четвер, 9 серпня, 116-та ОМБ оприлюднила відео із власними БТР та танками, які рухались у напрямку Курська.
Наступного дня 61-а ОМБ оприлюднила відео із взятого під контроль російського міста Суджа.
Крім того, 49-та артилерійська бригада знаходиться приблизно за 30 миль від місця Курської битви.
Також у цьому районі розташована 27-ма артилерійська бригада - єдиний підрозділ української армії з HIMARS.
Так, у п'ятницю було оприлюднено відео, на якому HIMARS атакує колону російських військ, що рухаються до Курська. На знімках, зроблених після атаки, видно сім знищених вантажівок і безліч загиблих солдатів.
Цей обстріл допомагає пояснити, як українцям вдалося просунутися так далеко і так швидко. Схоже, артилерія не дає змоги свіжим російським військам дістатися до поля бою.
При цьому в статті підкреслюється, що артилерійська блокада зменшує одну з головних небезпек для української операції - ризик того, що Росія ізолює українські частини.
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