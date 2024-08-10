За інформацією аналітиків з Інституту вивчкення війни (ISW), українські військові розбили колону техніки злочинної армії РФ поблизу селища Октябрське у Курській області.

Що відомо про обставини знищення ЗСУ колони армії РФ у Курській області

За інформацією аналітиків із посиланням на українські та російські джерела, поблизу селища Октябрське у Курській області, уздовж траси 38К-017 українськими військовими було знищено 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які перевозили резерви для посилення окупаційної армії РФ у Курській області.

В ISW підкреслюють, що російські солдати, що перебували у вантажівках, ймовірно, загинули.

Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка”, - зазначають аналітики. Поширити

Знищена техніка армії РФ

При цьому вони звертають увагу, що російські “воєнкори” активно роблять припущення, чим саме ЗСУ могли вдарити по цій колоні.

Як аналітики оцінюють ситуацію на Курщині

Зазначається, що РосЗМІ та “воєнкори” заявляють про подальше просування ЗСУ на схід Курської області, однак аналітики не підтверджують просування українських військових настільки далеко на північ або захід регіону.

При цьому аналітики підкреслюють, що командування російських окупантів, ймовірно, покладається у відбитті наступу українських військових на розгорнуті поблизу кордону підрозділи, що переважно складаються зі строковиків, а також інші нерегулярні угруповання.

Аналітики також припускають, що окупаційна армія РФ, ймовірно, почала перекидати більш боєздатні підрозділи зі сходу або півдня України, однак для їхнього прибуття і розгортання потрібен час.