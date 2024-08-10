Аналитики узнали обстоятельства уничтожения колонны армии РФ в Курской области
Категория
Украина
Дата публикации

Аналитики узнали обстоятельства уничтожения колонны армии РФ в Курской области

Разбитая колонна армии РФ в Курской области
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Источник:  ISW

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные разбили колонну техники преступной армии РФ вблизи поселка Октябрьское. в Курской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные разбили колонну техники преступной армии РФ в Курской области, уничтожив 14 крытых грузовиков “Урал” и КАМАЗ.
  • Информация от аналитиков ISW указывает на возможное продвижение ВСУ в регионе, но не подтверждает его на значительные расстояния на север или запад.
  • Российские источники предполагают, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса или бригады “Пятнашка”.
  • Возможно, командование оккупационной армии РФ будет маневрировать более боеспособными подразделениями для отражения наступления украинских военных.
  • РосСМИ сообщают о дальнейшем продвижении ВСУ на восток Курской области, однако аналитики не подтверждают подобных движений на север или запад. Российские окупанты вероятно опрокидают менее боеспособные подразделения.

Что известно об обстоятельствах уничтожения ВСУ колонны армии РФ в Курской области

По информации аналитиков со ссылкой на украинские и российские источники, вблизи поселка Октябрьское в Курской области, вдоль трассы 38К-017 украинскими военными были уничтожены 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.

В ISW подчеркивают, что находившиеся в грузовиках российские солдаты, вероятно, погибли.

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", отмечают аналитики.

ВСУ разбили колонну с резервами армии РФ в Курской области
Уничтожена техника армии РФ

При этом они обращают внимание, что российские военкоры активно делают предположение, чем именно ВСУ могли ударить по этой колонне.

Как аналитики оценивают ситуацию на Курщине

Отмечается, что РосСМИ и военкоры заявляют о дальнейшем продвижении ВСУ на восток Курской области, однако аналитики не подтверждают продвижение украинских военных столь далеко на север или запад региона.

При этом аналитики подчеркивают, что командование российских окупантов, вероятно, возлагается в отражении наступления украинских военных на развернутые вблизи границы подразделения, преимущественно состоящие из срочников, а также другие нерегулярные группировки.

Аналитики также предполагают, что оккупационная армия РФ, вероятно, начала опрокидывать более боеспособные подразделения с востока или юга Украины, однако для их прибытия и развертывания нужно время.

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