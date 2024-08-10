По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW), украинские военные разбили колонну техники преступной армии РФ вблизи поселка Октябрьское. в Курской области.

Что известно об обстоятельствах уничтожения ВСУ колонны армии РФ в Курской области

По информации аналитиков со ссылкой на украинские и российские источники, вблизи поселка Октябрьское в Курской области, вдоль трассы 38К-017 украинскими военными были уничтожены 14 крытых грузовиков "Урал" и КАМАЗ, перевозивших резервы для усиления оккупационной армии РФ в Курской области.

В ISW подчеркивают, что находившиеся в грузовиках российские солдаты, вероятно, погибли.

Российские источники предположили, что колонна могла перевозить личный состав 44-го армейского корпуса Северной группировки российских войск (Ленинградский военный округ) или бригады "Пятнашка", отмечают аналитики. Поделиться

Уничтожена техника армии РФ

При этом они обращают внимание, что российские военкоры активно делают предположение, чем именно ВСУ могли ударить по этой колонне.

Как аналитики оценивают ситуацию на Курщине

Отмечается, что РосСМИ и военкоры заявляют о дальнейшем продвижении ВСУ на восток Курской области, однако аналитики не подтверждают продвижение украинских военных столь далеко на север или запад региона.

При этом аналитики подчеркивают, что командование российских окупантов, вероятно, возлагается в отражении наступления украинских военных на развернутые вблизи границы подразделения, преимущественно состоящие из срочников, а также другие нерегулярные группировки.

Аналитики также предполагают, что оккупационная армия РФ, вероятно, начала опрокидывать более боеспособные подразделения с востока или юга Украины, однако для их прибытия и развертывания нужно время.