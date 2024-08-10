Армии РФ понадобится не менее года для возвращения территорий в Курщину
Категория
Украина
Дата публикации

Армии РФ понадобится не менее года для возвращения территорий в Курщину

Война
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Источник:  The Washington Post

Успешный и молниеносный прорыв и наступление украинских военных в Курской области продемонстрировало слабость режима кремлевского диктатора Владимира Путина и его оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные продемонстрировали успешное наступление на территории Курской области, выявив слабости российской армии.
  • Армии РФ понадобится не менее года для возвращения утраченных территорий из-за сильного сопротивления украинских военных.
  • Количество бригад ВСУ, действующих на Курщине, увеличилось до 5, с общей численностью до 10 тыс. военных и 600 единиц техники.
  • Успешные атаки украинской армии свидетельствуют о преимуществе в контроле территории и влиянии на переговоры по прекращению войны.
  • Артиллерийская блокада украинцев минимизирует риск изоляции и способствует успешной обороне и наступлению в Курской области.

Насколько сложно России будет вернуть утраченные территории Курской области

Отмечается, что с момента бунта покойного уже ныне главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина Кремль столкнулся с наибольшим вызовом в виде молниеносного наступления ВСУ в Курской области.

Успехи украинских военных подняли моральный дух защитников на передовой в Украине и нанесли мощный удар по репутации военно-политического руководства страны-агрессорки.

Отмечается, что по аналогии с темпами наступления на востоке и юге Украины, российским оккупантам понадобится не менее года, чтобы уволить взятые под контроль украинскими военными территории в Курской области.

Армии РФ будет не просто вернуть утраченные территории Курской области
Военный ВСУ

По информации журналистов издания, украинские военные уже контролируют около 20 приграничных населенных пунктов на Курщине и сейчас продвигаются в сторону Курской АЭС.

По словам журналистов, задачей украинских военных будет окопаться на укрепленных позициях, что в перспективе даст Украине определенное преимущество во время вероятных переговоров по прекращению развязанной Кремлем преступной войны.

Украинские силы явно продвинулись достаточно далеко в Курской области, но сколько территории они контролируют или действительно намерены контролировать, остается неизвестным, - отмечает старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Майкл Кофман.

Что известно об успехах украинских военных на Курщине

В материале издания Forbes отмечают, что количество бригад ВСУ, передислоцированных в Курскскую область, вероятно, возросло до 5.

Отмечается, что в наступлении на Курщине принимают участие четыре армейских механизированных бригад и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил.

По оценкам журналистов, общая численность личного состава ВСУ в Курщине может составлять до 10 тыс. военных и 600 единиц военной техники.

За четыре дня пять бригад частично или полностью заняли около 400 квадратных миль Курской области и взяли в плен десятки российских военнослужащих. Возможно, бригады не собираются оставаться в России, но пока нет никаких признаков того, что они замедляют свои атаки, - подчеркивается в материале издания.

Отмечается, что в начале наступления ВСУ было подтверждено участие в нем трех бригад: 22-й и 88-й механизированных бригад, а также 80-й ДШБ.

Однако в четверг, 9 августа, 116-я ОМБ обнародовала видео с собственными БТР и танками, двигавшимися в направлении Курска.

На следующий день 61-я ОМБ обнародовала видео из взятого под контроль российского города Суджа.

Кроме того, 49-я артиллерийская бригада находится примерно в 30 милях от места Курской битвы.

Также в этом районе расположена 27 артиллерийская бригада - единственное подразделение украинской армии из HIMARS.

Так, в пятницу было обнародовано видео, на котором HIMARS атакует колонну российских войск, двигающихся в Курск. На снимках, сделанных после атаки, видны семь уничтоженных грузовиков и множество погибших солдат.

Эти обстрелы помогают объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Похоже, артиллерия не позволяет свежим русским войскам добраться до поля боя.

При этом в статье подчеркивается, что артиллерийская блокада уменьшает одну из главных опасностей для украинской операции – риск того, что Россия изолирует украинские части.

Но россияне не смогут изолировать украинцев, если они не смогут прорваться через украинскую артиллерию, чтобы атаковать линии поставок основных украинских сил. И каждый день задержки закрепляет успехи украинцев, поскольку в Курскую область прибывают все новые подразделения, отмечается в материале.

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