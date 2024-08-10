Успешный и молниеносный прорыв и наступление украинских военных в Курской области продемонстрировало слабость режима кремлевского диктатора Владимира Путина и его оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные продемонстрировали успешное наступление на территории Курской области, выявив слабости российской армии.
- Армии РФ понадобится не менее года для возвращения утраченных территорий из-за сильного сопротивления украинских военных.
- Количество бригад ВСУ, действующих на Курщине, увеличилось до 5, с общей численностью до 10 тыс. военных и 600 единиц техники.
- Успешные атаки украинской армии свидетельствуют о преимуществе в контроле территории и влиянии на переговоры по прекращению войны.
- Артиллерийская блокада украинцев минимизирует риск изоляции и способствует успешной обороне и наступлению в Курской области.
Насколько сложно России будет вернуть утраченные территории Курской области
Отмечается, что с момента бунта покойного уже ныне главаря ППК "Вагнер" Евгения Пригожина Кремль столкнулся с наибольшим вызовом в виде молниеносного наступления ВСУ в Курской области.
Успехи украинских военных подняли моральный дух защитников на передовой в Украине и нанесли мощный удар по репутации военно-политического руководства страны-агрессорки.
Отмечается, что по аналогии с темпами наступления на востоке и юге Украины, российским оккупантам понадобится не менее года, чтобы уволить взятые под контроль украинскими военными территории в Курской области.
По информации журналистов издания, украинские военные уже контролируют около 20 приграничных населенных пунктов на Курщине и сейчас продвигаются в сторону Курской АЭС.
По словам журналистов, задачей украинских военных будет окопаться на укрепленных позициях, что в перспективе даст Украине определенное преимущество во время вероятных переговоров по прекращению развязанной Кремлем преступной войны.
Что известно об успехах украинских военных на Курщине
В материале издания Forbes отмечают, что количество бригад ВСУ, передислоцированных в Курскскую область, вероятно, возросло до 5.
Отмечается, что в наступлении на Курщине принимают участие четыре армейских механизированных бригад и одна бригада из состава независимых штурмовых авиационных сил.
По оценкам журналистов, общая численность личного состава ВСУ в Курщине может составлять до 10 тыс. военных и 600 единиц военной техники.
Отмечается, что в начале наступления ВСУ было подтверждено участие в нем трех бригад: 22-й и 88-й механизированных бригад, а также 80-й ДШБ.
Однако в четверг, 9 августа, 116-я ОМБ обнародовала видео с собственными БТР и танками, двигавшимися в направлении Курска.
На следующий день 61-я ОМБ обнародовала видео из взятого под контроль российского города Суджа.
Кроме того, 49-я артиллерийская бригада находится примерно в 30 милях от места Курской битвы.
Также в этом районе расположена 27 артиллерийская бригада - единственное подразделение украинской армии из HIMARS.
Так, в пятницу было обнародовано видео, на котором HIMARS атакует колонну российских войск, двигающихся в Курск. На снимках, сделанных после атаки, видны семь уничтоженных грузовиков и множество погибших солдат.
Эти обстрелы помогают объяснить, как украинцам удалось продвинуться так далеко и так быстро. Похоже, артиллерия не позволяет свежим русским войскам добраться до поля боя.
При этом в статье подчеркивается, что артиллерийская блокада уменьшает одну из главных опасностей для украинской операции – риск того, что Россия изолирует украинские части.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-