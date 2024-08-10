За словами конгресмена демократа Джиммі Панетти, керівництво США вже почало змінювати власну позицію щодо дозволу Україні на використання американської зброї для ударів по території РФ.
Головні тези:
- Можливі зміни у позиції США щодо дозволу Україні використовувати американську зброю для ударів по території РФ.
- За словами Джиммі Панетти, рішення про використання американської зброї залежатиме від ситуації на полі бою.
- Обговорювана тема торкається необхідності не дозволяти злочинній армії РФ ховати зброю на власній території.
- Позиція адміністрації Джо Байдена може вплинути на розвиток ситуації.
- Представники Пентагону не вважають ескалацією використання Україною американської зброї під час наступу у Курській області.
Що відомо про зміни у позиції США щодо ударів України по РФ американською зброєю
Паннета підкреслив, що обмеження Білого дому на використання Україною американської зброї для ударів по РФ залежатимуть від ситуації на полі бою.
Він зазначив, що окупаційна армія РФ не зможе приховати на власній території озброєння, якими атакує Україну.
За його словами, радники президента США Джо Байдена набагато краще за нього розуміють необхідність не дозволити злочинній армії РФ ховати на власній території зброю, якою вона атакує Україну.
Що кажуть стосовно цього у Пентагоні
В Міноборони США заявили, що не вважають ескалацією використання українськими військовими американської зброї під час наступу у Курській області.
Там зазначили, що керівництво України робить все можливе, для досягнення успіху у розв’язаній Росією злочинній війні.
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