За словами конгресмена демократа Джиммі Панетти, керівництво США вже почало змінювати власну позицію щодо дозволу Україні на використання американської зброї для ударів по території РФ.

Що відомо про зміни у позиції США щодо ударів України по РФ американською зброєю

Паннета підкреслив, що обмеження Білого дому на використання Україною американської зброї для ударів по РФ залежатимуть від ситуації на полі бою.

Він зазначив, що окупаційна армія РФ не зможе приховати на власній території озброєння, якими атакує Україну.

Ну, дивіться, ми говоримо після того, як сталася реальна операція в Росії. І після рейду поблизу Криму. Це речі, які, на мою думку, на даний момент не є чорно-білими. Очевидно, що все буде залежати від умов на полі бою, - зазначив конгресмен. Поширити

За його словами, радники президента США Джо Байдена набагато краще за нього розуміють необхідність не дозволити злочинній армії РФ ховати на власній території зброю, якою вона атакує Україну.

Джо Байден

Я думаю, ми починаємо бачити зміни в цій політиці, які базуються на розумінні того, як Росія діє з тилу. Ми повинні переконатися, що вони не можуть ховатися за лінією фронту, і що якщо вони збираються здійснювати ці атаки – чи то артилерією, чи то КАБами, чи то ракетами, чи то завдавати повітряних атак – ми повинні грати в обороні, а також частково переходити в наступ і проникати вглиб російської лінії фронту, - підкреслив Паннета. Поширити

Що кажуть стосовно цього у Пентагоні

В Міноборони США заявили, що не вважають ескалацією використання українськими військовими американської зброї під час наступу у Курській області.

Там зазначили, що керівництво України робить все можливе, для досягнення успіху у розв’язаній Росією злочинній війні.