По словам конгрессмена демократа Джимми Панетты, руководство США уже начало менять собственную позицию по поводу разрешения Украине на использование американского оружия для ударов по территории РФ.
Главные тезисы
- Руководство США начало менять свою позицию по разрешению Украине использовать американское оружие для атак по территории РФ.
- Позиция администрации Джо Байдена может оказать влияние на развитие конфликта между Украиной и Россией.
- Представители Пентагона не считают эскалацией использование Украиной американского оружия в Курской области.
- Политика в отношении возможных ударов Украины по РФ американским оружием может быть пересмотрена на фоне действий России.
- Ситуация на поле боя и понимание действий России могут повлиять на изменение политики по использованию американского оружия Украиной.
Что известно об изменениях в позиции США по ударам Украины по РФ американским оружием
Паннета подчеркнул, что ограничения Белого дома на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ будут зависеть от ситуации на поле боя.
Он отметил, что оккупационная армия РФ не сможет скрыть на собственной территории вооружения, которыми атакует Украину.
По его словам, советники президента США Джо Байдена гораздо лучше его понимают необходимость не позволить преступной армии РФ прятать на собственной территории оружие, которым она атакует Украину.
Что говорят по этому поводу в Пентагоне
В Минобороны США заявили, что не считают эскалацией использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.
Там отметили, что руководство Украины делает все возможное для достижения успеха в развязанной Россией преступной войне.
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