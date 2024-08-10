По словам конгрессмена демократа Джимми Панетты, руководство США уже начало менять собственную позицию по поводу разрешения Украине на использование американского оружия для ударов по территории РФ.

Что известно об изменениях в позиции США по ударам Украины по РФ американским оружием

Паннета подчеркнул, что ограничения Белого дома на использование Украиной американского оружия для ударов по РФ будут зависеть от ситуации на поле боя.

Он отметил, что оккупационная армия РФ не сможет скрыть на собственной территории вооружения, которыми атакует Украину.

Ну, смотрите, мы говорим после того, как произошла реальная операция в России. И после рейда вблизи Крыма. Это вещи, которые, по моему мнению, на данный момент не черно-белые. Очевидно, что все будет зависеть от условий на поле боя, отметил конгрессмен. Поделиться

По его словам, советники президента США Джо Байдена гораздо лучше его понимают необходимость не позволить преступной армии РФ прятать на собственной территории оружие, которым она атакует Украину.

Джо Байден

Я думаю, мы начинаем видеть изменения в этой политике, основанные на понимании того, как Россия действует с тыла. Мы должны убедиться, что они не могут прятаться за линией фронта, и что если они собираются совершать эти атаки – то артиллерией, то КАБами, то ракетами, то ли наносить воздушные атаки – мы должны играть в обороне, а также частично переходить в наступление и проникать вглубь российской линии фронта, – подчеркнул Паннета. Поделиться

Что говорят по этому поводу в Пентагоне

В Минобороны США заявили, что не считают эскалацией использование украинскими военными американского оружия во время наступления в Курской области.

Там отметили, что руководство Украины делает все возможное для достижения успеха в развязанной Россией преступной войне.