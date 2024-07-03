США расширят разрешение Украине бить по РФ. При каком условии

Соединенные Штаты позволят наносить удары Украине вглубь России, если Кремль попытается расширить фронт.
Главные тезисы
- Соединенные Штаты могут разрешить украинским вооруженным силам наносить удары на территорию России в случае расширения фронта со стороны Кремля.
- Ранее существующее условие о запрете ударов на российскую территорию было пересмотрено после начала неприятельского наступления и обстрелов прифронтовых регионов.
- Решение разрешить Украине наносить удары по России было принято после выражения поддержки со стороны стран НАТО и различных союзников.
- В настоящее время США пока ограничивают глубину ударов по РФ, но позволяют Украине атаковать российские войска и позиции вдоль границы.
США позволят ВСУ избивать вглубь России
Об этом заявил помощник Госсекретаря США из Европы Джеймс О'Брайен.
По словам О'Брайена, сейчас Вашингтон наблюдает "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь"
Удары ВСУ по территории РФ
С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку посредством вооружения. Однако ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.
Ситуация изменилась после начала неприятельского наступления на Харьковскую область, а также усиление обстрелов прифронтовых регионов. Все большее число союзников стали пересматривать свою позицию по этому вопросу.
Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.
США пока не позволяют наносить глубокие удары по РФ, однако Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы
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