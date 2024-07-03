США расширят разрешение Украине бить по РФ. При каком условии

США позволят ВСУ избивать вглубь России

Об этом заявил помощник Госсекретаря США из Европы Джеймс О'Брайен.

Если Россия попытается расширить нынешний фронт, Украине позволят вести огонь на большее расстояние, — заявил Джеймс О'Брайен. Поделиться

По словам О'Брайена, сейчас Вашингтон наблюдает "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь"

Удары ВСУ по территории РФ

С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку посредством вооружения. Однако ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.

Ситуация изменилась после начала неприятельского наступления на Харьковскую область, а также усиление обстрелов прифронтовых регионов. Все большее число союзников стали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.