США расширят разрешение Украине бить по РФ. При каком условии
Категория
Украина
Дата публикации

США расширят разрешение Украине бить по РФ. При каком условии

США расширят разрешение Украине бить по РФ. При каком условии
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Источник:  foreign.senate.gov

Соединенные Штаты позволят наносить удары Украине вглубь России, если Кремль попытается расширить фронт.

Главные тезисы

  • Соединенные Штаты могут разрешить украинским вооруженным силам наносить удары на территорию России в случае расширения фронта со стороны Кремля.
  • Ранее существующее условие о запрете ударов на российскую территорию было пересмотрено после начала неприятельского наступления и обстрелов прифронтовых регионов.
  • Решение разрешить Украине наносить удары по России было принято после выражения поддержки со стороны стран НАТО и различных союзников.
  • В настоящее время США пока ограничивают глубину ударов по РФ, но позволяют Украине атаковать российские войска и позиции вдоль границы.

США позволят ВСУ избивать вглубь России

Об этом заявил помощник Госсекретаря США из Европы Джеймс О'Брайен.

Если Россия попытается расширить нынешний фронт, Украине позволят вести огонь на большее расстояние, — заявил Джеймс О'Брайен.

По словам О'Брайена, сейчас Вашингтон наблюдает "резкие изменения в способности России наступать из-за потери критически важных объектов в зоне, где разрешено вести огонь"

Удары ВСУ по территории РФ

С начала полномасштабной агрессии Запад оказывает Украине активную поддержку посредством вооружения. Однако ранее существовало условие: Силы обороны не имели права наносить удары по российской территории оружием, предоставленным партнерами.

Ситуация изменилась после начала неприятельского наступления на Харьковскую область, а также усиление обстрелов прифронтовых регионов. Все большее число союзников стали пересматривать свою позицию по этому вопросу.

Лишь в конце мая, после того, как ряд стран НАТО выразили поддержку нанесению ударов по территории России, Белый дом также дал Украине "зеленый свет", но с определенными ограничениями.

США пока не позволяют наносить глубокие удары по РФ, однако Украина может атаковать российские войска, позиции и пусковые установки вдоль своей границы

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