США розширять дозвіл Україні бити по РФ. За якої умови

США дозволять ЗСУ бити вглиб Росії

Про це заявив помічник Держсекретаря США з Європи Джеймс О'Брайєн.

Якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань, — заявив Джеймс О'Брайєн. Поширити

За словами О'Браєна, зараз Вашингтон спостерігає "різкі зміни в здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь"

Удари ЗСУ по території РФ

Від початку повномасштабної агресії Захід надає Україні активну підтримку у вигляді озброєння. Однак, раніше існувала умова: Сили оборони не мали права завдавати ударів по російській території зброєю, наданою партнерами.

Ситуація змінилася після початку ворожого наступу на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів. Дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію з цього питання.

Лише наприкінці травня, після того, як низка країн НАТО висловили підтримку нанесенню ударів по території Росії, Білий дім також дав Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.