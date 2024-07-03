США розширять дозвіл Україні бити по РФ. За якої умови

Сполучені Штати дозволять завдавати ударів Україні вглиб Росії, якщо Кремль спробує розширити фронт.
Головні тези:
- Можливість дозволу США для України на ведення ударів вглиб Росії у разі розширення фронту конфлікту оголосив Джеймс О'Брайєн.
- США надали Україні можливість нападати на російські війська та позиції вздовж кордону.
- Поки що США обмежують глибину ударів по РФ, але Україна має право атакувати російські військові об'єкти біля свого кордону.
США дозволять ЗСУ бити вглиб Росії
Про це заявив помічник Держсекретаря США з Європи Джеймс О'Брайєн.
За словами О'Браєна, зараз Вашингтон спостерігає "різкі зміни в здатності Росії наступати через втрату критично важливих об'єктів у зоні, де дозволено вести вогонь"
Удари ЗСУ по території РФ
Від початку повномасштабної агресії Захід надає Україні активну підтримку у вигляді озброєння. Однак, раніше існувала умова: Сили оборони не мали права завдавати ударів по російській території зброєю, наданою партнерами.
Ситуація змінилася після початку ворожого наступу на Харківську область, а також посилення обстрілів прифронтових регіонів. Дедалі більше союзників почали переглядати свою позицію з цього питання.
Лише наприкінці травня, після того, як низка країн НАТО висловили підтримку нанесенню ударів по території Росії, Білий дім також дав Україні "зелене світло", але з певними обмеженнями.
США поки не дозволяють завдавати глибоких ударів по РФ, проте Україна може атакувати російські війська, позиції та пускові установки вздовж свого кордону
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