ВСУ уничтожили российский Ка-52 во время наступления на территории РФ

10 августа провластные российские телеграмм-каналы и военкоры сообщают о том, что украинским силам удалось уничтожить боевой вертолет Ка-52.
Главные тезисы
- Уничтожение российского Ка-52 произошло во время наступления украинских сил на территории РФ.
- Информационная тишина со стороны Генштаба ВСУ сохраняет неопределенность касательно реальной ситуации в регионе.
- Прорыв ВСУ в Белгородской области демонстрирует успешные действия украинских сил на территории врага.
Россия потеряла еще один вертолет на фоне прорыва ВСУ
Поскольку Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину и не комментирует события в Курской и Белгородской областях, реальная ситуация там остается неизвестной.
Также украинские силы не подтверждали уничтожение вражеского Ка-52.
Об этом сообщает исключительно российская сторона.
По предварительным данным, уничтожение вертолета РФ произошло над Курской областью.
ВСУ уже вошли в Белгородскую область РФ
На этом фоне нельзя не упомянуть о новом прорыве, совершённом Вооруженными силами Украины утром 10 августа.
Как оказалось, по меньшей мере, один украинский батальон под прикрытием артиллерии взял под контроль населенный пункт Пороз, что на Белгородщине.
В сети уже опубликовали видео с обращением украинских воинов.
Следует отметить, что ни российские, ни украинские власти события в Белгородской области на официальном уровне пока не комментировали.
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