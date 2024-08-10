ВСУ уничтожили российский Ка-52 во время наступления на территории РФ

10 августа провластные российские телеграмм-каналы и военкоры сообщают о том, что украинским силам удалось уничтожить боевой вертолет Ка-52.

Россия потеряла еще один вертолет на фоне прорыва ВСУ

Поскольку Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину и не комментирует события в Курской и Белгородской областях, реальная ситуация там остается неизвестной.

Также украинские силы не подтверждали уничтожение вражеского Ка-52.

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Об этом сообщает исключительно российская сторона.

По предварительным данным, уничтожение вертолета РФ произошло над Курской областью.

Утро них*ра не доброе. Узнал об этом в режиме онлайн от их коллег, летевших рядом. Не хотелось радовать украинцев. Если все уже слили в инфополе, то да — мы потеряли Ка-52. Предварительная версия — ПЗРК от ДРГ, — сказано в сообщении одного из российских военкоров Кирилла Федорова. Поделиться

Фото: скриншот

ВСУ уже вошли в Белгородскую область РФ

На этом фоне нельзя не упомянуть о новом прорыве, совершённом Вооруженными силами Украины утром 10 августа.

Как оказалось, по меньшей мере, один украинский батальон под прикрытием артиллерии взял под контроль населенный пункт Пороз, что на Белгородщине.

В сети уже опубликовали видео с обращением украинских воинов.

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальону! Героям Слава! — заявил один из воинов в видео. Поделиться

Следует отметить, что ни российские, ни украинские власти события в Белгородской области на официальном уровне пока не комментировали.