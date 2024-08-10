ВСУ уничтожили российский Ка-52 во время наступления на территории РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили российский Ка-52 во время наступления на территории РФ

Ка-52
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Источник:  online.ua

10 августа провластные российские телеграмм-каналы и военкоры сообщают о том, что украинским силам удалось уничтожить боевой вертолет Ка-52.

Главные тезисы

  • Уничтожение российского Ка-52 произошло во время наступления украинских сил на территории РФ.
  • Информационная тишина со стороны Генштаба ВСУ сохраняет неопределенность касательно реальной ситуации в регионе.
  • Прорыв ВСУ в Белгородской области демонстрирует успешные действия украинских сил на территории врага.

Россия потеряла еще один вертолет на фоне прорыва ВСУ

Поскольку Генштаб ВСУ сохраняет информационную тишину и не комментирует события в Курской и Белгородской областях, реальная ситуация там остается неизвестной.

Также украинские силы не подтверждали уничтожение вражеского Ка-52.

Фото: скриншот

Об этом сообщает исключительно российская сторона.

По предварительным данным, уничтожение вертолета РФ произошло над Курской областью.

Утро них*ра не доброе. Узнал об этом в режиме онлайн от их коллег, летевших рядом. Не хотелось радовать украинцев. Если все уже слили в инфополе, то да — мы потеряли Ка-52. Предварительная версия — ПЗРК от ДРГ, — сказано в сообщении одного из российских военкоров Кирилла Федорова.

Фото: скриншот

ВСУ уже вошли в Белгородскую область РФ

На этом фоне нельзя не упомянуть о новом прорыве, совершённом Вооруженными силами Украины утром 10 августа.

Как оказалось, по меньшей мере, один украинский батальон под прикрытием артиллерии взял под контроль населенный пункт Пороз, что на Белгородщине.

В сети уже опубликовали видео с обращением украинских воинов.

Желаю здоровья! Батальон 252 находится в населенном пункте Пороз, Белгородская область. Слава Украине! Слава 252 батальону! Героям Слава! — заявил один из воинов в видео.

Следует отметить, что ни российские, ни украинские власти события в Белгородской области на официальном уровне пока не комментировали.

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