По информации мониторинговой группы ООН, в течение июля в Украине в результате развязанной Россией преступной войны погибло наибольшее количество гражданских украинцев с октября 2022 года.

Что известно о рекордном количестве убитых армией РФ гражданских украинцев в течение июля 2024 года

Отмечается, что в течение июля в результате оружейной агрессии преступной армии РФ в Украине погибли 219 гражданских лиц и еще 1 тыс 18 человек получили ранения.

В ООН обращают внимание, что количество жертв российской агрессии среди мирных украинцев растет с марта 2024 года.

Количество потерь среди гражданских лиц в июле было самым высоким с октября 2022 года, когда погибли 317 гражданских лиц и 795 были ранены. Наибольшее количество потерь было зафиксировано 8 июля, когда российские вооруженные силы нанесли удары высокоточными ракетами по целям в Киеве, Днепре, Кривом Рогу (Днепропетровская область) и Киевской области. Всего во время атак 8 июля погибли по меньшей мере 43 гражданских лица, в том числе 5 детей, а 147 получили ранения, в том числе 7 детей, - подчеркивают в отчете ООН. Поделиться

Что говорят в ООН по акцентам оружейной агрессии РФ на востоке Украины

Там добавляют, что наступательные действия преступной армии РФ переместились из северных районов в Харьковской области в Донецкую область.

Из-за этого потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года.

Последствия атак армии РФ в Донецкой области

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (90%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (86%) по-прежнему приходится на территорию, подконтрольную Украине.