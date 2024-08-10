По информации мониторинговой группы ООН, в течение июля в Украине в результате развязанной Россией преступной войны погибло наибольшее количество гражданских украинцев с октября 2022 года.
Главные тезисы
- Армия РФ наносит смертоносные удары по мирным городам Украины, увеличивая число погибших и раненых среди гражданского населения.
- В июле 2024 года количество жертв среди украинских граждан было самым высоким с октября 2022 года, о чем свидетельствует отчет ООН.
- Агрессия РФ разрушает образовательные и медицинские учреждения на контролируемой Украиной территории, усугубляя гуманитарный кризис.
- Действия российской армии на востоке Украины привели к увеличению потерь среди мирного населения в Донецкой области.
- Около 90% жертв среди гражданского населения и 86% повреждений учреждений приходится на территорию, подконтрольную Украине.
Что известно о рекордном количестве убитых армией РФ гражданских украинцев в течение июля 2024 года
Отмечается, что в течение июля в результате оружейной агрессии преступной армии РФ в Украине погибли 219 гражданских лиц и еще 1 тыс 18 человек получили ранения.
В ООН обращают внимание, что количество жертв российской агрессии среди мирных украинцев растет с марта 2024 года.
Что говорят в ООН по акцентам оружейной агрессии РФ на востоке Украины
Там добавляют, что наступательные действия преступной армии РФ переместились из северных районов в Харьковской области в Донецкую область.
Из-за этого потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года.
Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (90%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (86%) по-прежнему приходится на территорию, подконтрольную Украине.
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