Июль 2024 стал одним из самых смертоносных месяцев войны РФ против Украины
Категория
Украина
Дата публикации

Июль 2024 стал одним из самых смертоносных месяцев войны РФ против Украины

ООН
Последствия атак армии РФ в Донецкой области
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По информации мониторинговой группы ООН, в течение июля в Украине в результате развязанной Россией преступной войны погибло наибольшее количество гражданских украинцев с октября 2022 года.

Главные тезисы

  • Армия РФ наносит смертоносные удары по мирным городам Украины, увеличивая число погибших и раненых среди гражданского населения.
  • В июле 2024 года количество жертв среди украинских граждан было самым высоким с октября 2022 года, о чем свидетельствует отчет ООН.
  • Агрессия РФ разрушает образовательные и медицинские учреждения на контролируемой Украиной территории, усугубляя гуманитарный кризис.
  • Действия российской армии на востоке Украины привели к увеличению потерь среди мирного населения в Донецкой области.
  • Около 90% жертв среди гражданского населения и 86% повреждений учреждений приходится на территорию, подконтрольную Украине.

Что известно о рекордном количестве убитых армией РФ гражданских украинцев в течение июля 2024 года

Отмечается, что в течение июля в результате оружейной агрессии преступной армии РФ в Украине погибли 219 гражданских лиц и еще 1 тыс 18 человек получили ранения.

В ООН обращают внимание, что количество жертв российской агрессии среди мирных украинцев растет с марта 2024 года.

Количество потерь среди гражданских лиц в июле было самым высоким с октября 2022 года, когда погибли 317 гражданских лиц и 795 были ранены. Наибольшее количество потерь было зафиксировано 8 июля, когда российские вооруженные силы нанесли удары высокоточными ракетами по целям в Киеве, Днепре, Кривом Рогу (Днепропетровская область) и Киевской области. Всего во время атак 8 июля погибли по меньшей мере 43 гражданских лица, в том числе 5 детей, а 147 получили ранения, в том числе 7 детей, - подчеркивают в отчете ООН.

Что говорят в ООН по акцентам оружейной агрессии РФ на востоке Украины

Там добавляют, что наступательные действия преступной армии РФ переместились из северных районов в Харьковской области в Донецкую область.

Из-за этого потери среди гражданского населения в Донецкой области выросли со 125 погибших и раненых в мае до 224 в июне и 269 в июле 2024 года.

Армия РФ убила большое количество гражданских украинцев в течение июля
Последствия атак армии РФ в Донецкой области

Подавляющее большинство жертв среди гражданского населения (90%) и повреждений образовательных и медицинских учреждений (86%) по-прежнему приходится на территорию, подконтрольную Украине.

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