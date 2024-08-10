Липень 2024 року став одним з найсмертоносніших місяців війни РФ проти України
Категорія
Україна
Дата публікації

Липень 2024 року став одним з найсмертоносніших місяців війни РФ проти України

ООН
Наслідки атак армії РФ на Донеччині

За інформацією моніторингової групи ООН, протягом липня в Україні в результаті розв'язаної Росією злочинної війни загинула найбільша кількість цивільних українців з жовтня 2022 року. 

Головні тези:

  • Протягом липня 2024 року загинуло найбільше цивільних українців від зброїної агресії РФ.
  • Армія РФ зробила акцент на атаки високоточними ракетами по мирним містах, забираючи життя десятків невинних людей.
  • У ООН підкреслюють зростання кількості жертв серед мирного населення України внаслідок агресії РФ.
  • Дії армії РФ на сході України призвели до збільшення втрат серед цивільного населення в Донецькій області.
  • Російська агресія руйнує освітні та медичні заклади на підконтрольній Україні території.

Що відомо про рекордну кількість вбитих армією РФ цивільних українців протягом липня 2024 року

Зазначається, що протягом липня внаслідок зброїної агресії злочинної армії РФ в Україні загинуло 219 цивільних осіб і ще 1 тис 18 людей отримали поранення.

В ООН звертають увагу, що кількість жертв російської агресії серед мирних українців зростає з березня 2024 року.

Кількість втрат серед цивільних осіб в липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільні особи і 795 було поранено. Найбільша кількість втрат була зафіксована 8 липня, коли російські збройні сили завдали ударів високоточними ракетами по цілях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) і Київській області. Загалом під час атак 8 липня загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 зазнали поранення, у тому числі 7 дітей, - підкреслюють у звіті ООН.

Що кажуть в ООН стосовно акцентів зброїної агресії РФ на сході України

Там додають, що наступальні дії злочинної армії РФ перемістились з північних районів на Харківщині на Донеччину.

Через це втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року.

Армія РФ вбила велику кількість цивільних українців протягом липня
Наслідки атак армії РФ на Донеччині

Загалом переважна більшість жертв серед цивільного населення (90%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (86%), як і раніше, припадає на територію, підконтрольну Україні.

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