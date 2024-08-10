За інформацією моніторингової групи ООН, протягом липня в Україні в результаті розв'язаної Росією злочинної війни загинула найбільша кількість цивільних українців з жовтня 2022 року.
Головні тези:
- Протягом липня 2024 року загинуло найбільше цивільних українців від зброїної агресії РФ.
- Армія РФ зробила акцент на атаки високоточними ракетами по мирним містах, забираючи життя десятків невинних людей.
- У ООН підкреслюють зростання кількості жертв серед мирного населення України внаслідок агресії РФ.
- Дії армії РФ на сході України призвели до збільшення втрат серед цивільного населення в Донецькій області.
- Російська агресія руйнує освітні та медичні заклади на підконтрольній Україні території.
Що відомо про рекордну кількість вбитих армією РФ цивільних українців протягом липня 2024 року
Зазначається, що протягом липня внаслідок зброїної агресії злочинної армії РФ в Україні загинуло 219 цивільних осіб і ще 1 тис 18 людей отримали поранення.
В ООН звертають увагу, що кількість жертв російської агресії серед мирних українців зростає з березня 2024 року.
Що кажуть в ООН стосовно акцентів зброїної агресії РФ на сході України
Там додають, що наступальні дії злочинної армії РФ перемістились з північних районів на Харківщині на Донеччину.
Через це втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року.
Загалом переважна більшість жертв серед цивільного населення (90%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (86%), як і раніше, припадає на територію, підконтрольну Україні.
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