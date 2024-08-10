За інформацією моніторингової групи ООН, протягом липня в Україні в результаті розв'язаної Росією злочинної війни загинула найбільша кількість цивільних українців з жовтня 2022 року.

Що відомо про рекордну кількість вбитих армією РФ цивільних українців протягом липня 2024 року

Зазначається, що протягом липня внаслідок зброїної агресії злочинної армії РФ в Україні загинуло 219 цивільних осіб і ще 1 тис 18 людей отримали поранення.

В ООН звертають увагу, що кількість жертв російської агресії серед мирних українців зростає з березня 2024 року.

Кількість втрат серед цивільних осіб в липні була найвищою з жовтня 2022 року, коли загинули 317 цивільні особи і 795 було поранено. Найбільша кількість втрат була зафіксована 8 липня, коли російські збройні сили завдали ударів високоточними ракетами по цілях у Києві, Дніпрі, Кривому Розі (Дніпропетровська область) і Київській області. Загалом під час атак 8 липня загинули щонайменше 43 цивільні особи, у тому числі 5 дітей, а 147 зазнали поранення, у тому числі 7 дітей, - підкреслюють у звіті ООН. Поширити

Що кажуть в ООН стосовно акцентів зброїної агресії РФ на сході України

Там додають, що наступальні дії злочинної армії РФ перемістились з північних районів на Харківщині на Донеччину.

Через це втрати серед цивільного населення в Донецькій області зросли з 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні 2024 року.

Наслідки атак армії РФ на Донеччині

Загалом переважна більшість жертв серед цивільного населення (90%) і пошкоджень освітніх і медичних установ (86%), як і раніше, припадає на територію, підконтрольну Україні.