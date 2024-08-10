ЗСУ знищили російський Ка-52 під час наступу на території РФ

10 серпня провладні російські телеграм-канали та воєнкори повідомляють про те, що українським силам вдалося знищити бойовий вертоліт РФ Ка-52.
Головні тези:
- Знищення російського Ка-52 сталося під час наступу українських сил на території РФ.
- Інформаційна тиша з боку Генштабу ЗСУ зберігає невизначеність щодо реальної ситуації у регіоні.
- Прорив ЗСУ в Бєлгородську область демонструє успішні дії українських сил на території ворога.
Росія втратила ще один вертоліт на тлі прориву ЗСУ
Оскільки Генштаб ЗСУ зберігає “інформаційну тишу” та не коментує події у Курській та Бєлгородській областях, реальна ситуація там залишається невідомою.
Також українські сили не підтверджували знищення ворожого Ка-52.
Наразі про це повідомляє винятково російська сторона.
За попередніми даними, це знищення гвинтокрила РФ сталося над Курською областю.
ЗСУ уже зайшли у Бєлгородську область РФ
На цьому тлі не можна не згадати про новий прорив, які здійснили Збройні сили України вранці 10 серпня.
Як виявилося, щонайменше один український батальйон під прикриттям артилерії взяв під контроль населений пункт Пороз, що на Бєлгородщині.
У мережі уже опублікували відео зі зверненням від українських воїнів.
Варто зазначити, що ні російська, ні українська влада події у Бєлгородській області на офіційному рівні поки не коментували.
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