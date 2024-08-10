ЗСУ знищили російський Ка-52 під час наступу на території РФ

10 серпня провладні російські телеграм-канали та воєнкори повідомляють про те, що українським силам вдалося знищити бойовий вертоліт РФ Ка-52.

Росія втратила ще один вертоліт на тлі прориву ЗСУ

Оскільки Генштаб ЗСУ зберігає “інформаційну тишу” та не коментує події у Курській та Бєлгородській областях, реальна ситуація там залишається невідомою.

Також українські сили не підтверджували знищення ворожого Ка-52.

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Наразі про це повідомляє винятково російська сторона.

За попередніми даними, це знищення гвинтокрила РФ сталося над Курською областю.

Ранок аж ніяк не добрий. Дізнався про це в режимі онлайн від їхніх колег, які летіли поряд. Не хотілося тішити українців. Якщо все вже злили в інфополе, то так — ми втратили Ка-52. Попередня версія — ПЗРК від ДРГ, — йдеться в повідомленні одного з російських воєнкорів Кирила Фьодорова. Поширити

Фото: скриншот

ЗСУ уже зайшли у Бєлгородську область РФ

На цьому тлі не можна не згадати про новий прорив, які здійснили Збройні сили України вранці 10 серпня.

Як виявилося, щонайменше один український батальйон під прикриттям артилерії взяв під контроль населений пункт Пороз, що на Бєлгородщині.

У мережі уже опублікували відео зі зверненням від українських воїнів.

Бажаю здоров’я! Батальйон 252 знаходиться в населеному пункті Пороз, Бєлгородська область. Слава Україні! Слава 252 батальйону! Героям Слава! — заявив один з воїнів під відео. Поширити

Варто зазначити, що ні російська, ні українська влада події у Бєлгородській області на офіційному рівні поки не коментували.