Як виглядає військова колона РФ після нищівного удару ЗСУ — фото

Уночі 9 серпня Збройні сили України успішно розбили російську військову колону, яка їхала у Курську область зупиняти прорив українських сил. Ще більше нових фото опублікувала роспропаганда.
Головні тези:
- З'явилися нові подробиці знищення російської військової колони на Курщині.
- Бійці ЗСУ завдали нищівного удару по ворогу, знищивши чимало вантажівок і багато російських окупантів.
- Останні дані свідчать про продовження активних військових дій у Курській області та успішний опір ЗСУ російській агресії.
Військова колона РФ стала ціллю для ЗСУ
Нищівний удар українських сил стався поблизу селища Октябрське у Курській області.
Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, бійці ЗСУ знищили щонайменше 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які перевозили резерви для посилення окупаційної армії РФ у Курській області.
За попередніми даними, більшість російських окупантів, що знаходилися у вантажівках, загинули.
9 серпня у мережі публікували перше відео наслідків удару, на якому було видно трупи загарбників, що лежали вздовж траси.
Точна кількість ліквідованих ворогів наразі невідома.
За попередніми даними, ЗСУ завдали удару по ворогу за допомогою HIMARS.
Ситуація у Курській області РФ — останні подробиці
Протягом 10 серпня українські воїни встигли знищити щонайменше один танк росіян, а також бойовий вертоліт РФ Ка-52.
Окрім того, наголошується, що ще один танк ворога дістався ЗСУ як трофей.
Солдати РФ не полишають спроб витіснити ЗСУ з захоплених територій, однак поки усе безуспішно.
Мартинівка, за яку 9 серпня точились бої, перейшла під контроль України.
Ба більше, шириться інформація про ймовірний прорив ЗСУ в одне з селищ на південь від Суджи.
Російські окупанти постійно скаржаться на активну роботу українських FPV-дронів в повітрі, а також заявляють, що ЗСУ підтягують додаткову артилерію.
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