Як виглядає військова колона РФ після нищівного удару ЗСУ — фото

Уночі 9 серпня Збройні сили України успішно розбили російську військову колону, яка їхала у Курську область зупиняти прорив українських сил. Ще більше нових фото опублікувала роспропаганда.

Військова колона РФ стала ціллю для ЗСУ

Нищівний удар українських сил стався поблизу селища Октябрське у Курській області.

Як повідомляє американський Інститут вивчення війни, бійці ЗСУ знищили щонайменше 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, які перевозили резерви для посилення окупаційної армії РФ у Курській області.

Фото: росЗМІ

За попередніми даними, більшість російських окупантів, що знаходилися у вантажівках, загинули.

Фото: росЗМІ

9 серпня у мережі публікували перше відео наслідків удару, на якому було видно трупи загарбників, що лежали вздовж траси.

Точна кількість ліквідованих ворогів наразі невідома.

Фото: росЗМІ

Російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу Північного угруповання російських військ (Ленінградський військовий округ) або бригади "П'ятнашка”, — зазначають аналітики. Поширити

Фото: росЗМІ

За попередніми даними, ЗСУ завдали удару по ворогу за допомогою HIMARS.

Ситуація у Курській області РФ — останні подробиці

Протягом 10 серпня українські воїни встигли знищити щонайменше один танк росіян, а також бойовий вертоліт РФ Ка-52.

Окрім того, наголошується, що ще один танк ворога дістався ЗСУ як трофей.

Солдати РФ не полишають спроб витіснити ЗСУ з захоплених територій, однак поки усе безуспішно.

Мартинівка, за яку 9 серпня точились бої, перейшла під контроль України.

Мартинівку тупо здали, — поскаржився один з російських воєнкорів. Поширити

Ба більше, шириться інформація про ймовірний прорив ЗСУ в одне з селищ на південь від Суджи.