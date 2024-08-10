Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору за допомогою БпЛА та вже погрожує відповіддю.

Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України

Зокрема, білоруський диктатор абсурдно заявив, що у білоруському повітряному просторі нібито збивали українські безпілотники.

За твердженнями Лукашенка, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.

Білоруський диктатор заявляє, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.

Олександр Лукашенко

Він заявив, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.

Вночі і з ранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники. Порушивши повітряний простір Білорусі, летіли з України, - цинічно бреше білоруський диктатор. Поширити

Він заявив, що білоруські ППО знищили нібито половину дронів, а іншу половину - знешкодили військові окупаційної армії РФ.

Як стверджує Лукашенко, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.

При цьому Лукашенко пригрозив, заявивши, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".

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