Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив Україну у порушенні білоруського повітряного простору за допомогою БпЛА та вже погрожує відповіддю.
Головні тези:
- Лукашенко цинічно звинуватив Україну у перетині білоруського повітряного простору за допомогою дронів
- Білоруський диктатор висунув безпідставні обвинувачення та загрожує відповіддю, наводячи абсурдні докази
- Ситуація створює загрозу ескалації конфлікту між країнами.
Лукашенко вибухнув безпідставними погрозами на адресу України
Зокрема, білоруський диктатор абсурдно заявив, що у білоруському повітряному просторі нібито збивали українські безпілотники.
За твердженнями Лукашенка, ввечері 9 серпня ВПС та ППО Білорусі нібито були переведені у підвищену бойову готовність.
Білоруський диктатор заявляє, що у повітряному просторі Білорусі, мовляв, було зафіксовано близько 10 українських дронів.
Він заявив, що нібито о 19:04 на висоті півтора кілометра силами протиповітряної оборони "було знищено кілька цілей" над територією Білорусі.
Він заявив, що білоруські ППО знищили нібито половину дронів, а іншу половину - знешкодили військові окупаційної армії РФ.
Як стверджує Лукашенко, дрони спочатку нібито летіли на Смоленськ, але потім змінили траєкторію польоту та попрямували в район Ярославля і були перехоплені вже російськими системами ППО.
При цьому Лукашенко пригрозив, заявивши, що "без відповіді будь-які провокації не залишаться".
Що відомо про останні заяви Лукашенка на тлі подій у Курській області
Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що поразка Росії у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України нібито зачепить всі країни СНД.
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