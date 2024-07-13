Лукашенко неочікувано заявив про відведення військ від кордону з Україною

Нелегітимний президент Білорусі Олександр Лукашенко розпорядився прибрати додаткові війська на територіях, прилеглих до українського кордону.
Головні тези:
- Лукашенко заявив про відведення військ від кордону з Україною через закінчення “напруги”, яку він сам же і придумав.
- Лукашенко фальшиво проголошує єдність російського, білоруського та українського народів.
- Зміни у розташуванні військ Лукашенка мають потенційні наслідки як для самої Білорусі, так і для сусідніх держав.
Лукашенко заявив про закінчення “напруженості” на кордоні з Україною, яку сам і придумав
Про це диктатор Білорусі заявив 13 липня під час відвідин 56-го зенітного ракетного полку, розташованого у місті Лунинець Брестської області РБ.
Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде, — цинічно додав Лукашенко.
Як стверджують журналісти з пулу Лукашенка, він також наголосив, що "не повинно бути зайвих заходів".
Лукашенко вирішив зосередити війська на прикордонні Польщі та Литви, де йому теж маряться майбутні провокації, якими нібито хочуть втягнути його у війну. Та завів “стару пісню про головне” про єдність російського, білоруського та українського народів.
Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів казав. Це наші люди. Такі ж люди, як і ми, як рускіє, росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися", — продовжив Лукашенко наративи російської пропаганди щодо “перемовин” Росії та України.
Нагадаємо, що 56-й зенітний ракетний полк Білоруси створили після повномасштабного російського вторгнення до України.
Як Білорусь придумала “напруженість” на кордоні з Україною
Наприкінці червня 2024 року Білорусь почала погрожувати Україні стосовно ділянки кордону на межі Житомирської області.
21 червня Білорусь розпочала раптову "перевірку" військових частин. Для цього було залучено полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.
28 червня білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців РДК ("Російського добровольчого корпусу"), які становлять загрозу білоруській державі.
Після цього дивізіон РСЗВ "Полонез" вийшов у призначений район з повним боєкомплектом.
Подібні заяви припинилися після того, як у Білорусі вперше приземлилися літаки армії КНР й початком спільних китайсько-білоруських антитерористичних навчань.
Лукашенко є путінським кріпаком
Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA розповів, що змусить самопроголошеного президента Білорусі припинити підкорятися Путіну.
Проте може прийти той момент, коли Путін не зможе відмовити Лукашенка ухилятися від втягування у війну з білоруською армією. На жаль, тоді білоруси зрозуміють, що таке війна.
Павло «Дзядзька» Шурмей зауважив здатність Лукашенка сидіти на 2-3 стільцях одночасно.
Т.в.о. командира Полку підкреслює, що є можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.
Умовно кажучи, якщо Путіна не буде завтра, у Росії є сили, які чекали цього моменту і хотітимуть якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Проте стіл переговорів буде, не на тих умовах, які були озвучені, а на умовах України. Може, тоді Лукашенко відразу почне: “ай-яй-яй, мене змусили це все — Путін”. Але якщо все піде так, як зараз, то на нього нічого не вплине, — підсумував «Дзядзька».
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-