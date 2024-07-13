Лукашенко неочікувано заявив про відведення військ від кордону з Україною

Лукашенко заявив про закінчення “напруженості” на кордоні з Україною, яку сам і придумав

Про це диктатор Білорусі заявив 13 липня під час відвідин 56-го зенітного ракетного полку, розташованого у місті Лунинець Брестської області РБ.

Лукашенко про відведення військ

Після нашої певної роботи українці свої Збройні Сили та додаткові війська, які вони перекинули до нашого кордону, від кордону відвели та взагалі вивели із зони білорусько-українського кордону, — фантазує Лукашенко. Поширити

Зараз у нас жодних ускладнень немає з українцями, і я сподіваюся, що і не буде, — цинічно додав Лукашенко.

Як стверджують журналісти з пулу Лукашенка, він також наголосив, що "не повинно бути зайвих заходів".

Лукашенко вирішив зосередити війська на прикордонні Польщі та Литви, де йому теж маряться майбутні провокації, якими нібито хочуть втягнути його у війну. Та завів “стару пісню про головне” про єдність російського, білоруського та українського народів.

Ми ніякі не вороги для українців. Я вже багато разів казав. Це наші люди. Такі ж люди, як і ми, як рускіє, росіяни. Нам треба якнайшвидше домовлятися", — продовжив Лукашенко наративи російської пропаганди щодо “перемовин” Росії та України.

Нагадаємо, що 56-й зенітний ракетний полк Білоруси створили після повномасштабного російського вторгнення до України.

Як Білорусь придумала “напруженість” на кордоні з Україною

Наприкінці червня 2024 року Білорусь почала погрожувати Україні стосовно ділянки кордону на межі Житомирської області.

20 червня білоруські прикордонники зафіксували нібито збільшення угруповання українських військових і техніки. За їхньою інформацією, у прикордонні концентруються буцімто різні підрозділи, зокрема з важким озброєнням: МТЛБ, БМП, включно з американськими "Бредлі", РСЗВ HIMARS, гаубиці М777, зенітні самохідні установки "Гепард" німецького виробництва та інші засоби ураження. Поширити

21 червня Білорусь розпочала раптову "перевірку" військових частин. Для цього було залучено полігони та ділянки місцевості біля кордонів України та Польщі.

28 червня білоруські прикордонники заявили про нібито перебування на Житомирщині бійців РДК ("Російського добровольчого корпусу"), які становлять загрозу білоруській державі.

Після цього дивізіон РСЗВ "Полонез" вийшов у призначений район з повним боєкомплектом.

29 червня вище військове керівництво Республіки Білорусь лякало в серії заяв жителів РБ і "скупченням сил ППО" з боку Україні на вказаній ділянці кордону, і начебто прибуттям туди українських "ДРГ" та "спецназу", націлених на "теракти" проти білорусів. Поширити

Подібні заяви припинилися після того, як у Білорусі вперше приземлилися літаки армії КНР й початком спільних китайсько-білоруських антитерористичних навчань.

Лукашенко є путінським кріпаком

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA розповів, що змусить самопроголошеного президента Білорусі припинити підкорятися Путіну.

Проте може прийти той момент, коли Путін не зможе відмовити Лукашенка ухилятися від втягування у війну з білоруською армією. На жаль, тоді білоруси зрозуміють, що таке війна.

Павло «Дзядзька» Шурмей зауважив здатність Лукашенка сидіти на 2-3 стільцях одночасно.

Він робить це, тому що він путінський “кріпак” і все залежить від нього. А як на це вплинути? Ніяк, на жаль, ніяк. Якщо для нього буде настільки очевидним, що Росія програє, а Україна переможе, то час його існування теж почне цокати ще швидше. Поширити

Т.в.о. командира Полку підкреслює, що є можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.