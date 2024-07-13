Лукашенко готує масштабну провокацію проти України

Силові відомства Білорусі, за наказом нелегітимного президента РБ Олександра Лукашенка, планують провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Такі дані отримав Центр національного спротиву.
Головні тези:
- Попередження від ЦНС щодо планів білоруського диктатора.
- Прогнози від експертів щодо можливого розвитку подій навколо Лукашенка та його відносин з Путіним.
- Обговорення можливого впливу перемоги України на майбутнє Лукашенка та подій у регіоні.
Білорусь готує "операції під чужим прапором", щоб підставити Україну
Згідно з даними ЦНС, білоруські сили мають намір лаштувати провокації, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості.
Як уже згадувалося раніше, з 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус “антитерористичних”.
Що важливо розуміти, ця заява мала не меті сформувати сприятливе інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій.
Подібний розвиток подій вкрай вигідний для диктатора Лукашенка на тлі вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з Китаєм.
Саме тому офіційний Мінськ спробує звинуватити Україну у “збройних провокаціях”, які здійснить власноруч.
Коли Лукашенко піде на поступки Заходу
Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA поділився своїм прогнозом щодо того, коли білоруський диктатор нарешті відколеться від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.
На переконання “Дзядзьки”, також існує можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.
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