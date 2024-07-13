Лукашенко готує масштабну провокацію проти України

Силові відомства Білорусі, за наказом нелегітимного президента РБ Олександра Лукашенка, планують провести так звані операції під чужим прапором в прикордонній зоні з Україною. Такі дані отримав Центр національного спротиву.

Білорусь готує "операції під чужим прапором", щоб підставити Україну

Згідно з даними ЦНС, білоруські сили мають намір лаштувати провокації, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості.

Як уже згадувалося раніше, з 8 по 19 липня на території республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій ЗС РБ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР. Навчання мають статус “антитерористичних”.

Напередодні навчань та прибуття китайських підрозділів до Білорусі, заступник начальника генерального штабу ЗС РБ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про загрозу підготовки та проведення на території Білорусі збройних провокацій “в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах”, — йдеться в повідомленні. Поширити

Що важливо розуміти, ця заява мала не меті сформувати сприятливе інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій.

Подібний розвиток подій вкрай вигідний для диктатора Лукашенка на тлі вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з Китаєм.

Саме тому офіційний Мінськ спробує звинуватити Україну у “збройних провокаціях”, які здійснить власноруч.

Коли Лукашенко піде на поступки Заходу

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA поділився своїм прогнозом щодо того, коли білоруський диктатор нарешті відколеться від нелегітимного президента РФ Володимира Путіна.

Здатність Лукашенка сидіти на 2-3 стільцях одночасно. Він робить це, тому що він Путінський “кріпак” і все залежить від нього. А як на це вплинути? Ніяк, на жаль, ніяк. Якщо для нього буде настільки очевидним, що Росія програє, а Україна переможе, то час його існування теж почне цокати ще швидше. Павло «Дзядзька» Шурмей Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

На переконання “Дзядзьки”, також існує можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.