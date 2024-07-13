Лукашенко готовит масштабную провокацию против Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко готовит масштабную провокацию против Украины

Лукашенко и Си
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Источник:  ЦНС

Силовые ведомства Беларуси по приказу нелегитимного президента РБ Александра Лукашенко планируют провести так называемые операции под чужим флагом в приграничной зоне с Украиной. Такие данные получил Центр Национального Сопротивления.

Главные тезисы

  • Предупреждение ЦНС о планах белорусского диктатора.
  • Прогнозы от экспертов по поводу возможного развития событий вокруг Лукашенко и его отношений с Путиным.
  • Обсуждение возможного влияния победы Украины на будущее и события в регионе.

Беларусь готовит операции под чужим флагом, чтобы подставить Украину

Согласно данным ЦНС, беларуские силы намерены устраивать провокации, которые сами же успешно предупредят, чтобы показать китайским коллегам свои возможности.

Как уже упоминалось ранее, с 8 по 19 июля на территории республики Беларусь проходят первые совместные учения сил специальных операций ВС РБ и военнослужащих Народно-освободительной армии КНР. Учения имеют статус "антитеррористических".

В преддверии учений и прибытия китайских подразделений в Беларусь, заместитель начальника генерального штаба ВС РБ генерал-майор Владимир Куприянюк заявил об угрозе подготовки и проведения на территории Беларуси вооруженных провокаций "в условиях наращивания присутствия подразделений специального назначения, наемников и различных добровольческих формирований в приграничных районах", — сказано в сообщении.

Что важно понимать, это заявление имело целью сформировать благоприятное информационное поле для проведения беларуской стороной собственных провокаций.

Подобное развитие событий крайне выгодно для диктатора Лукашенко на фоне вступления Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и первые совместные антитеррористические учения с Китаем.

Именно поэтому официальный Минск попытается обвинить Украину в "вооруженных провокациях", которые совершит собственноручно.

Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью для Online.UA поделился своим прогнозом по поводу того, когда белорусский диктатор наконец-то отколется от нелегитимного президента РФ Владимира Путина.

Способность Лукашенко сидеть на 2-3 стульях одновременно. Он делает это, потому что он Путинский "крепостной" и все зависит от него. А как на это повлиять? Никак, к сожалению, никак. Если для него будет настолько очевидно, что Россия проиграет, а Украина победит, то время его существования тоже начнет тикать еще быстрее.

Павел «Дзядзька» Шурмей

Павел «Дзядзька» Шурмей

И.о. командира Полка имени Кастуся Калиновского

По убеждению "Дзядзьки", также существует возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.

Условно говоря, если Путина не будет завтра, в России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, — подытожил он.

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