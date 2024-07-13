Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился убрать дополнительные войска на территориях, прилегающих к украинской границе.
Главные тезисы
- Лукашенко инициировал отвод войск от границы с Украиной после заявлений о “напряжённости”, выдуманной им же самим.
- Изменения в размещении войск могут повлиять как на Беларусь, так и на соседние страны.
- Аналитики высказывают опасения о возможных провокациях на приграничных территориях Польши и Литвы.
- Между тем, Лукашенко продолжает фальшивые попытки объединения русского, беларусского и украинского народов.
Лукашенко заявил об окончании "напряженности" на границе с Украиной, которую сам и придумал
Об этом диктатор Беларуси заявил 13 июля во время посещения 56-го зенитного ракетного полка, расположенного в городе Лунинец Брестской области РБ.
Сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет, — цинично добавил Лукашенко.
Как утверждают журналисты из пула Лукашенко, он также подчеркнул, что "не должно быть лишних мер".
Лукашенко решил сосредоточить войска на приграничных Польше и Литве, где ему тоже грезятся будущие провокации, которыми якобы хотят втянуть его в войну. Но завел "старую песню о главном" о единстве русского, белорусского и украинского народов.
Мы никакие враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как и мы, как русские, россияне. Нам нужно как можно быстрее договариваться", — продолжил Лукашенко нарративы российской пропаганды относительно переговоров России и Украины.
Напомним, что 56-й зенитный ракетный полк Белорусы создали после полномасштабного российского вторжения в Украину.
Как Беларусь придумала "напряженность" на границе с Украиной
В конце июня 2024 Беларусь начала угрожать Украине относительно участка границы на границе Житомирской области.
21 июня Беларусь начала внезапную "проверку" воинских частей. Для этого были привлечены полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.
28 июня белорусские пограничники заявили о якобы пребывании на Житомирщине бойцов РДК ("Русского добровольческого корпуса"), представляющих угрозу белорусскому государству.
После этого дивизион РСЗО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом.
Подобные заявления прекратились после того, как в Белоруссии впервые приземлились самолеты армии КНР и началом совместных китайско-белорусских антитеррористических учений.
Лукашенко является путинским крепостным.
Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дядя» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что заставит самопровозглашенного президента Беларуси прекратить подчиняться Путину.
Однако может настать тот момент, когда Путин не сможет отказать Лукашенко уклоняться от втягивания в войну с белорусской армией. К сожалению, тогда белорусы поймут, что война.
Павел «Дядя» Шурмей заметил способность Лукашенко сидеть на 2-3 стульях одновременно.
И.о. командира Полка подчеркивает, что есть возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.
Условно говоря, если Путина не будет завтра, у России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, подытожил «Дядя».
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