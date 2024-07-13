Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной

Лукашенко заявил об окончании "напряженности" на границе с Украиной, которую сам и придумал

Об этом диктатор Беларуси заявил 13 июля во время посещения 56-го зенитного ракетного полка, расположенного в городе Лунинец Брестской области РБ.

Лукашенко об отводе войск

После нашей работы украинцы свои Вооруженные Силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы, — фантазирует Лукашенко. Поделиться

Сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет, — цинично добавил Лукашенко.

Как утверждают журналисты из пула Лукашенко, он также подчеркнул, что "не должно быть лишних мер".

Лукашенко решил сосредоточить войска на приграничных Польше и Литве, где ему тоже грезятся будущие провокации, которыми якобы хотят втянуть его в войну. Но завел "старую песню о главном" о единстве русского, белорусского и украинского народов.

Мы никакие враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как и мы, как русские, россияне. Нам нужно как можно быстрее договариваться", — продолжил Лукашенко нарративы российской пропаганды относительно переговоров России и Украины.

Напомним, что 56-й зенитный ракетный полк Белорусы создали после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как Беларусь придумала "напряженность" на границе с Украиной

В конце июня 2024 Беларусь начала угрожать Украине относительно участка границы на границе Житомирской области.

20 июня белорусские пограничники зафиксировали якобы увеличение группировки украинских военных и техники. По их информации, в пограничных концентрируются разные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", РСЗО HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства и другие средства поражения. Поделиться

21 июня Беларусь начала внезапную "проверку" воинских частей. Для этого были привлечены полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.

28 июня белорусские пограничники заявили о якобы пребывании на Житомирщине бойцов РДК ("Русского добровольческого корпуса"), представляющих угрозу белорусскому государству.

После этого дивизион РСЗО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом.

29 июня высшее военное руководство Республики Беларусь пугало в серии заявлений жителей РБ и "скоплением сил ПВО" со стороны Украины на указанном участке границы, и якобы прибытием туда украинских "ДРГ" и "спецназа", нацеленных на "теракты" против белорусов. Поделиться

Подобные заявления прекратились после того, как в Белоруссии впервые приземлились самолеты армии КНР и началом совместных китайско-белорусских антитеррористических учений.

Лукашенко является путинским крепостным.

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дядя» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что заставит самопровозглашенного президента Беларуси прекратить подчиняться Путину.

Однако может настать тот момент, когда Путин не сможет отказать Лукашенко уклоняться от втягивания в войну с белорусской армией. К сожалению, тогда белорусы поймут, что война.

Павел «Дядя» Шурмей заметил способность Лукашенко сидеть на 2-3 стульях одновременно.

Он делает это, потому что он путинский "крепостной" и все зависит от него. А как на это повлиять? Никак, к сожалению, никак. Если для него будет настолько очевидно, что Россия проиграет, а Украина победит, то время его существования тоже начнет тикать еще быстрее. Поделиться

И.о. командира Полка подчеркивает, что есть возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.