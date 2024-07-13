Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной
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Мир
Дата публикации

Лукашенко неожиданно заявил об отводе войск от границы с Украиной

Лукашенко
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Источник:  online.ua

Нелегитимный президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился убрать дополнительные войска на территориях, прилегающих к украинской границе.

Главные тезисы

  • Лукашенко инициировал отвод войск от границы с Украиной после заявлений о “напряжённости”, выдуманной им же самим.
  • Изменения в размещении войск могут повлиять как на Беларусь, так и на соседние страны.
  • Аналитики высказывают опасения о возможных провокациях на приграничных территориях Польши и Литвы.
  • Между тем, Лукашенко продолжает фальшивые попытки объединения русского, беларусского и украинского народов.

Лукашенко заявил об окончании "напряженности" на границе с Украиной, которую сам и придумал

Об этом диктатор Беларуси заявил 13 июля во время посещения 56-го зенитного ракетного полка, расположенного в городе Лунинец Брестской области РБ.

Лукашенко об отводе войск

После нашей работы украинцы свои Вооруженные Силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы, — фантазирует Лукашенко.

Сейчас у нас никаких осложнений нет с украинцами, и я надеюсь, что и не будет, — цинично добавил Лукашенко.

Как утверждают журналисты из пула Лукашенко, он также подчеркнул, что "не должно быть лишних мер".

Лукашенко решил сосредоточить войска на приграничных Польше и Литве, где ему тоже грезятся будущие провокации, которыми якобы хотят втянуть его в войну. Но завел "старую песню о главном" о единстве русского, белорусского и украинского народов.

Мы никакие враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как и мы, как русские, россияне. Нам нужно как можно быстрее договариваться", — продолжил Лукашенко нарративы российской пропаганды относительно переговоров России и Украины.

Напомним, что 56-й зенитный ракетный полк Белорусы создали после полномасштабного российского вторжения в Украину.

Как Беларусь придумала "напряженность" на границе с Украиной

В конце июня 2024 Беларусь начала угрожать Украине относительно участка границы на границе Житомирской области.

20 июня белорусские пограничники зафиксировали якобы увеличение группировки украинских военных и техники. По их информации, в пограничных концентрируются разные подразделения, в том числе с тяжелым вооружением: МТЛБ, БМП, включая американские "Брэдли", РСЗО HIMARS, гаубицы М777, зенитные самоходные установки "Гепард" немецкого производства и другие средства поражения.

21 июня Беларусь начала внезапную "проверку" воинских частей. Для этого были привлечены полигоны и участки местности у границ Украины и Польши.

28 июня белорусские пограничники заявили о якобы пребывании на Житомирщине бойцов РДК ("Русского добровольческого корпуса"), представляющих угрозу белорусскому государству.

После этого дивизион РСЗО "Полонез" вышел в назначенный район с полным боекомплектом.

29 июня высшее военное руководство Республики Беларусь пугало в серии заявлений жителей РБ и "скоплением сил ПВО" со стороны Украины на указанном участке границы, и якобы прибытием туда украинских "ДРГ" и "спецназа", нацеленных на "теракты" против белорусов.

Подобные заявления прекратились после того, как в Белоруссии впервые приземлились самолеты армии КНР и началом совместных китайско-белорусских антитеррористических учений.

Лукашенко является путинским крепостным.

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дядя» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что заставит самопровозглашенного президента Беларуси прекратить подчиняться Путину.

Однако может настать тот момент, когда Путин не сможет отказать Лукашенко уклоняться от втягивания в войну с белорусской армией. К сожалению, тогда белорусы поймут, что война.

Павел «Дядя» Шурмей заметил способность Лукашенко сидеть на 2-3 стульях одновременно.

Он делает это, потому что он путинский "крепостной" и все зависит от него. А как на это повлиять? Никак, к сожалению, никак. Если для него будет настолько очевидно, что Россия проиграет, а Украина победит, то время его существования тоже начнет тикать еще быстрее.

И.о. командира Полка подчеркивает, что есть возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.

Условно говоря, если Путина не будет завтра, у России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, подытожил «Дядя».

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