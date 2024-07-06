Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу. «Дзядзька» из Полка Калиновского описал самый вероятный сценарий

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что заставит самоизбранного президента Беларуси прекратить подчиняться Путину.
Главные тезисы
- Победа Украины над российской армией откроет возможности для свободы и независимости Беларуси.
- Белорусские добровольцы вступили в бой с российским вторжением для защиты Украины и своей родины.
- Россия всегда будет мешать развитию Украины и Беларуси, но только через труд и борьбу люди смогут обрести истинную независимость.
- Люди должны осознать цену независимости и быть готовыми защищать ее кровью, здоровьем и тяжелым трудом.
Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».
Лукашенко является Путинским крепостным
Как отмечает «Дзядзька», самоизбранный президент РБ Лукашенко является «Путинским крепостным», поскольку продолжает сотрудничать с его диктаторским режимом.
Однако может настать тот момент, когда Путин не сможет отказать Лукашенко уклоняться от втягивания в войну с беларусской армией. К сожалению, тогда беларусы поймут, что такое война.
И.о. командира Полка подчеркивает, что есть возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.
Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной
Павел «Дзядзька» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у беларусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.
Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи беларусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.
И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Беларуссии.
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