Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу. «Дзядзька» из Полка Калиновского описал самый вероятный сценарий
Категория
Украина
Дата публикации

Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу. «Дзядзька» из Полка Калиновского описал самый вероятный сценарий

Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу. «Дзядзька» из Полка Калиновского описал самый вероятный сценарий
Читати українською
Источник:  online.ua

Временно исполняющий обязанности командира Полка имени Кастуся Калиновского Павел «Дзядзька» Шурмей в интервью Online.UA рассказал, что заставит самоизбранного президента Беларуси прекратить подчиняться Путину.

Главные тезисы

 

  • Победа Украины над российской армией откроет возможности для свободы и независимости Беларуси.
  • Белорусские добровольцы вступили в бой с российским вторжением для защиты Украины и своей родины.
  • Россия всегда будет мешать развитию Украины и Беларуси, но только через труд и борьбу люди смогут обрести истинную независимость.
  • Люди должны осознать цену независимости и быть готовыми защищать ее кровью, здоровьем и тяжелым трудом.

Полк имени Кастуся Калиновского — военная фармация в составе ВСУ, созданная в марте 2022 года с целью защиты Украины от вторжения РФ. Бойцами Полка, состоящего из батальонов "Волат" и "Литвин", являются исключительно белорусские добровольцы. Численность — около 5 тысяч воинов. Главная цель Полка Калиновского: «Освобождение Беларуси из-за освобождения Украины».

Лукашенко является Путинским крепостным

Как отмечает «Дзядзька», самоизбранный президент РБ Лукашенко является «Путинским крепостным», поскольку продолжает сотрудничать с его диктаторским режимом.

Однако может настать тот момент, когда Путин не сможет отказать Лукашенко уклоняться от втягивания в войну с беларусской армией. К сожалению, тогда беларусы поймут, что такое война.

Способность Лукашенко сидеть на 2-3 стульях одновременно. Он делает это, потому что он Путинский "крепостной" и все зависит от него. А как на это повлиять? Никак, к сожалению, никак. Если для него будет настолько очевидно, что Россия проиграет, а Украина победит, то время его существования тоже начнет тикать еще быстрее.

Павел «Дзядзька» Шурмей

Павел «Дзядзька» Шурмей

В.и.о командира Полка имени Кастуся Калиновского

И.о. командира Полка подчеркивает, что есть возможный сценарий, когда Лукашенко перестанет подчиняться Путину.

Условно говоря, если Путина не будет завтра, у России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, подытожил «Дядя».

Благодаря победе Украины Беларусь сможет также стать свободной

Павел «Дзядзька» Шурмей убежден в том, что сразу после того, как ВСУ окончательно разгромят российскую армию, у беларусов появится окно возможностей — они смогут наконец отстоять независимость родины, а народ вернет власть в свои руки.

Чтобы это произошло как можно скорее, тысячи беларусских добровольцев присоединились к защите Украины в войне против РФ.

И.о. командира Полка Калиновского также предупредил, что Россия, в каком бы виде она ни существовала, всегда будет мешать развиваться и Украине, и Беларуссии.

Люди должны понять, что свобода, независимость — просто так ты ее не получишь. В 1991 году, когда Беларуссия стала независимой, и эта независимость просто упала сверху. Советский Союз развалился, вот, пожалуйста, вот уже держите вашу независимость. Люди не понимали цены этой независимости… И к сожалению, люди понимают тогда, когда это борется за кровь, здоровье и тяжелый труд, — подытожил «Дзядзька».

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Командир Полка Калиновского впервые раскрыл численность белорусского подразделения ВСУ
Полк имени Кастуся Калиновского
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Почему Лукашенко не доверяет регулярным войскам РБ – объясняет командир Полка Калиновского
Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Командир Полка Калиновского обратился к россиянам с мощным призывом — видео
Полк имени Кастуся Калиновского

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?