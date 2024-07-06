Когда Лукашенко пойдет на уступки Западу. «Дзядзька» из Полка Калиновского описал самый вероятный сценарий

Условно говоря, если Путина не будет завтра, у России есть силы, которые ждали этого момента и будут хотеть поскорее сесть за стол переговоров. Однако стол переговоров будет не на тех условиях, которые были озвучены, а на условиях Украины. Может, тогда Лукашенко сразу начнет: "ай-яй-яй, меня заставили это все — Путин". Но если все пойдет так, как сейчас, то на него ничего не повлияет, подытожил «Дядя».