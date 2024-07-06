Коли Лукашенко піде на поступки Заходу. «Дзядзька» з Полку Каліновського описав найімовірніший сценарій

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA розповів, що змусить самообраного президента Білорусі припинити підкорятися Путіну.
Головні тези:
- Військова фармація Полку Каліновського створена для захисту України від вторгнення РФ і складається винятково з білоруських добровольців.
- Лукашенко є «Путінським кріпаком», але можливо настане момент, коли він вирішить припинити підкорятися Путіну, піддаючись умовам Заходу.
- Після розгрому російської армії, білоруси будуть мати можливість повернути собі владу і відстояти незалежність своєї країни.
- Розкол у відносинах між Лукашенком і Путіним може призвести до поступок з боку Лукашенка на користь Заходу та України.
Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».
Лукашенко є Путінським кріпаком
Як зазначає «Дзядзька», самообраний президент РБ Лукашенко є “Путінським кріпаком”, оскільки й надалі продовжує співпрацювати з його диктаторським режимом.
Проте може прийти той момент, коли Путін не зможе відмовити Лукашенка ухилятися від втягування у війну з білоруською армією. На жаль тоді білоруси зрозуміють, що таке війна.
Т.в.о. командира Полку підкреслює, що є можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.
Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною
Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.
Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.
Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.
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