Коли Лукашенко піде на поступки Заходу. «Дзядзька» з Полку Каліновського описав найімовірніший сценарій

Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Лукашенко є Путінським кріпаком

Як зазначає «Дзядзька», самообраний президент РБ Лукашенко є “Путінським кріпаком”, оскільки й надалі продовжує співпрацювати з його диктаторським режимом.

Проте може прийти той момент, коли Путін не зможе відмовити Лукашенка ухилятися від втягування у війну з білоруською армією. На жаль тоді білоруси зрозуміють, що таке війна.

Здатність Лукашенка сидіти на 2-3 стільцях одночасно. Він робить це, тому що він Путінський “кріпак” і все залежить від нього. А як на це вплинути? Ніяк, на жаль, ніяк. Якщо для нього буде настільки очевидним, що Росія програє, а Україна переможе, то час його існування теж почне цокати ще швидше. Павло «Дзядзька» Шурмей Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

Т.в.о. командира Полку підкреслює, що є можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.

Умовно кажучи, якщо Путіна не буде завтра, у Росії є сили, які чекали цього моменту і хотітимуть якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Проте стіл переговорів буде, не на тих умовах, які були озвучені, а на умовах України. Може, тоді Лукашенко відразу почне: “ай-яй-яй, мене змусили це все — Путін”. Але якщо все піде так, як зараз, то на нього нічого не вплине, — підсумував «Дзядзька». Поширити

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.