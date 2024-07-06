Коли Лукашенко піде на поступки Заходу. «Дзядзька» з Полку Каліновського описав найімовірніший сценарій
Категорія
Україна
Дата публікації

Коли Лукашенко піде на поступки Заходу. «Дзядзька» з Полку Каліновського описав найімовірніший сценарій

Коли Лукашенко піде на поступки Заходу. «Дзядзька» з Полку Каліновського описав найімовірніший сценарій
Джерело:  online.ua

Тимчасово виконуючий обовʼязки командира Полку імені Кастуся Каліновського Павло «Дзядзька» Шурмей в інтерв’ю для Online.UA розповів, що змусить самообраного президента Білорусі припинити підкорятися Путіну.

Головні тези:

  • Військова фармація Полку Каліновського створена для захисту України від вторгнення РФ і складається винятково з білоруських добровольців.
  • Лукашенко є «Путінським кріпаком», але можливо настане момент, коли він вирішить припинити підкорятися Путіну, піддаючись умовам Заходу.
  • Після розгрому російської армії, білоруси будуть мати можливість повернути собі владу і відстояти незалежність своєї країни.
  • Розкол у відносинах між Лукашенком і Путіним може призвести до поступок з боку Лукашенка на користь Заходу та України.

Полк імені Кастуся Каліновського — військова фармація у складі ЗСУ, створена у березні 2022 року з метою захисту України від вторгнення РФ. Бійцями Полку, який складається з батальйонів “Волат” та “Літвін”, є винятково білоруські добровольці. Чисельність — близько 5 тисяч воїнів. Головна мета Полку Каліновського: «Визволення Білорусі через визволення України».

Лукашенко є Путінським кріпаком

Як зазначає «Дзядзька», самообраний президент РБ Лукашенко є “Путінським кріпаком”, оскільки й надалі продовжує співпрацювати з його диктаторським режимом.

Проте може прийти той момент, коли Путін не зможе відмовити Лукашенка ухилятися від втягування у війну з білоруською армією. На жаль тоді білоруси зрозуміють, що таке війна.

Здатність Лукашенка сидіти на 2-3 стільцях одночасно. Він робить це, тому що він Путінський “кріпак” і все залежить від нього. А як на це вплинути? Ніяк, на жаль, ніяк. Якщо для нього буде настільки очевидним, що Росія програє, а Україна переможе, то час його існування теж почне цокати ще швидше.

Павло «Дзядзька» Шурмей

Павло «Дзядзька» Шурмей

Т.в.о командира Полку імені Кастуся Каліновського

Т.в.о. командира Полку підкреслює, що є можливий сценарій, коли Лукашенко припинить підкорятися Путіну.

Умовно кажучи, якщо Путіна не буде завтра, у Росії є сили, які чекали цього моменту і хотітимуть якнайшвидше сісти за стіл переговорів. Проте стіл переговорів буде, не на тих умовах, які були озвучені, а на умовах України. Може, тоді Лукашенко відразу почне: “ай-яй-яй, мене змусили це все — Путін”. Але якщо все піде так, як зараз, то на нього нічого не вплине, — підсумував «Дзядзька».

Завдяки перемозі України Білорусь зможе також стати вільною

Павло «Дзядзька» Шурмей переконаний в тому, що одразу після того, як ЗСУ остаточно розгромлять російську армію, у білорусів з'явиться вікно можливостей — вони нарешті зможуть відстояти незалежність батьківщини, а народ поверне владу до своїх рук.

Щоб це сталося якомога швидше, тисячі білоруських добровольців приєдналися до захисту України у її війні проти РФ.

Т.в.о. командира Полку Каліновського також попередив, що Росія, в якому б вигляді вона не існувала, завжди буде заважити розвиватися і Україні, і Білорусі.

Люди повинні зрозуміти, що свобода, незалежність — просто так ти її не отримаєш. 1991 року, коли Білорусь стала незалежною, і ця незалежність просто впала зверху. Радянський Союз розвалився, ось, будь ласка, вже ось тримайте вашу незалежність. Люди не розуміли ціни цієї незалежності… І на жаль, люди розуміють тоді, коли це виборюється кров'ю, здоров'ям та важкою працею, — підсумував «Дзядзька».

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