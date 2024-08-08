Лукашенко почав замислюватись над наслідками краху Росії
Категорія
Політика
Дата публікації

Лукашенко почав замислюватись над наслідками краху Росії

Олександр Лукашенко
Джерело:  БЕЛТА

Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що поразка Росії у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України нібито зачепить всі країни СНД. 

Головні тези:

  • Лукашенко стурбований наслідками можливого краху Росії в контексті розв'язаної війни проти України.
  • Білоруський диктатор попереджає про можливі наслідки для усіх країн колишнього СРСР у випадку падіння Росії.
  • Лукашенко закликає країни триматися разом.
  • Диктатор наголошує на залежності країн пострадянського простору від Росії.
  • Лукашенко висловлює обурення поведінкою країн, які відвертаються від зони впливу Росії.

Лукашенко вже почав висловлюватись про крах Росії

Може скластися ситуація так, що будь-яка з нас – держава – без цієї єдності не обійдеться. І якщо ми сьогодні це не зрозуміємо, з нами розберуться з кожним окремо. Але якщо впаде Росія – ми в цю вирву всі будемо втягнуті, - заявляє білоруський диктатор.

Лукашенко також почав скаржитись, що нібито деякі країни колишнього СРСР нібито відходять від єдності через страх перед західними санкціями.

Лукашенко вже почав замислюватись про ймовірний крах Росії
Олександр Лукашенко

Останнім часом склалася така ситуація, зокрема й у зв'язку з проведенням СВО в Україні, що багато хто – і керівники, і силовики, чого бути категорично не повинно, – почали якусь для себе вигоду в цьому шукати. Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деяк: "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього, - заявляє білоруський диктатор.

Лукашенко натякає на залежність країн пострадянського простору від Росії

При цьому він попередив, що нібито в умовах вкрай мінливої ситуації, кожні країні завтра може знадобитись звернутись по допомогу до Росії.

А останні події говорять про те, що нікому ми не потрібні. Ні Росія, ні ми з вами і так далі. Нам треба триматися разом, брехливо заявляє Лукашенко.

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