Самопроголошений білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що поразка Росії у розв'язаній Кремлем злочинній війні проти України нібито зачепить всі країни СНД.
Головні тези:
- Лукашенко стурбований наслідками можливого краху Росії в контексті розв'язаної війни проти України.
- Білоруський диктатор попереджає про можливі наслідки для усіх країн колишнього СРСР у випадку падіння Росії.
- Лукашенко закликає країни триматися разом.
- Диктатор наголошує на залежності країн пострадянського простору від Росії.
- Лукашенко висловлює обурення поведінкою країн, які відвертаються від зони впливу Росії.
Лукашенко вже почав висловлюватись про крах Росії
Лукашенко також почав скаржитись, що нібито деякі країни колишнього СРСР нібито відходять від єдності через страх перед західними санкціями.
Лукашенко натякає на залежність країн пострадянського простору від Росії
При цьому він попередив, що нібито в умовах вкрай мінливої ситуації, кожні країні завтра може знадобитись звернутись по допомогу до Росії.
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