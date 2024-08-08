Останнім часом склалася така ситуація, зокрема й у зв'язку з проведенням СВО в Україні, що багато хто – і керівники, і силовики, чого бути категорично не повинно, – почали якусь для себе вигоду в цьому шукати. Ви знаєте, мужики, виходячи зі свого досвіду, скажу, що життя таке бурхливе зараз і дуже мінливе. Багато хто шукає вигоду, зокрема йдучи від загального нашого, створеного за радянських часів, тренду розвитку. Деяк: "Подалі від Росії будемо триматися, вона під санкціями. Ми якось боїмося потрапити під них і так далі... Шукаємо свою вигоду". Не робіть цього, - заявляє білоруський диктатор.