В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие – и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, – начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь так бурна сейчас и очень изменчива. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советское время, тренда развития. Некоторые: "Дальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого, – заявляет белорусский диктатор.