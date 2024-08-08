Лукашенко начал задумываться о последствиях краха России
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко начал задумываться о последствиях краха России

Олександр Лукашенко
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Источник:  БЕЛТА

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.

Главные тезисы

  • Лукашенко выражает беспокойство по поводу последствий краха России в результате войны против Украины.
  • Диктатор предупреждает о зависимости стран СНГ от России и призывает к единству.
  • Лукашенко критикует страны, отказывающиеся от зоны влияния России из-за западных санкций.
  • Он подчеркивает необходимость сотрудничества и обращения за помощью к России в экстремальных ситуациях.
  • Лукашенко призывает страны бывшего СССР сохранить единство.

Лукашенко уже начал высказываться о крахе России

Может сложиться ситуация так, что любое из нас – государство – без этого единства не обойдется. И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся с каждым в отдельности. Но если упадет Россия – мы в эту воронку все будем вовлечены, – заявляет белорусский диктатор.

Лукашенко также начал жаловаться, что якобы некоторые страны бывшего СССР якобы отходят от единства из-за страха перед западными санкциями.

Лукашенко уже начал задумываться о вероятном крахе России
Александр Лукашенко

В последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением СВО в Украине, что многие – и руководители, и силовики, чего быть категорически не должно, – начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Вы знаете, мужики, исходя из своего опыта, скажу, что жизнь так бурна сейчас и очень изменчива. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советское время, тренда развития. Некоторые: "Дальше от России будем держаться, она под санкциями. Мы как-то боимся попасть под них и так далее... Ищем свою выгоду". Не делайте этого, – заявляет белорусский диктатор.

Лукашенко намекает на зависимость стран постсоветского пространства от России

При этом он предупредил, что якобы в условиях крайне меняющейся ситуации каждые стране завтра может понадобиться обратиться за помощью в Россию.

А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам нужно держаться вместе, лживо заявляет Лукашенко.

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