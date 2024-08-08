Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.
Главные тезисы
- Лукашенко выражает беспокойство по поводу последствий краха России в результате войны против Украины.
- Диктатор предупреждает о зависимости стран СНГ от России и призывает к единству.
- Лукашенко критикует страны, отказывающиеся от зоны влияния России из-за западных санкций.
- Он подчеркивает необходимость сотрудничества и обращения за помощью к России в экстремальных ситуациях.
- Лукашенко призывает страны бывшего СССР сохранить единство.
Лукашенко уже начал высказываться о крахе России
Лукашенко также начал жаловаться, что якобы некоторые страны бывшего СССР якобы отходят от единства из-за страха перед западными санкциями.
Лукашенко намекает на зависимость стран постсоветского пространства от России
При этом он предупредил, что якобы в условиях крайне меняющейся ситуации каждые стране завтра может понадобиться обратиться за помощью в Россию.
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