Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении белорусского воздушного пространства с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Белорусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.

Александр Лукашенко

Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины, - цинично лжет белорусский диктатор. Поделиться

Он заявил, что белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.

Как утверждает Лукашенко, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО.

При этом Лукашенко пригрозил, заявив, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

Что известно о последних заявлениях Лукашенко на фоне событий в Курской области

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.