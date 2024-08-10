Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении белорусского воздушного пространства с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.
Главные тезисы
- Лукашенко обвинил Украину в атаке дронов, предъявив безосновательные обвинения и угрожает ответом, вызывая угрозу эскалации конфликта между странами.
- Белорусский диктатор лжет об атаке украинских дронов на Беларусь, представляя абсурдные доказательства, и утверждает, что уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.
- Лукашенко призывает к ответу на предполагаемые провокации, заявляя, что без ответа какие-либо провокации не останутся, вызывая напряженность в регионе.
- Ситуация может привести к эскалации конфликта и дополнительным напряженностям в отношениях между Беларусью и Украиной, а также с участием России.
Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины
В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.
По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.
Белорусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.
Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.
Он заявил, что белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.
Как утверждает Лукашенко, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО.
При этом Лукашенко пригрозил, заявив, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".
Что известно о последних заявлениях Лукашенко на фоне событий в Курской области
Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.
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