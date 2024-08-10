Лукашенко цинично обвинил Украину в атаке дронов
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Политика
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Лукашенко цинично обвинил Украину в атаке дронов

Олександр Лукашенко
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Источник:  online.ua

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении белорусского воздушного пространства с помощью БПЛА и уже угрожает ответом.

Главные тезисы

  • Лукашенко обвинил Украину в атаке дронов, предъявив безосновательные обвинения и угрожает ответом, вызывая угрозу эскалации конфликта между странами.
  • Белорусский диктатор лжет об атаке украинских дронов на Беларусь, представляя абсурдные доказательства, и утверждает, что уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.
  • Лукашенко призывает к ответу на предполагаемые провокации, заявляя, что без ответа какие-либо провокации не останутся, вызывая напряженность в регионе.
  • Ситуация может привести к эскалации конфликта и дополнительным напряженностям в отношениях между Беларусью и Украиной, а также с участием России.

Лукашенко разразился безосновательными угрозами в адрес Украины

В частности белорусский диктатор абсурдно заявил, что в белорусском воздушном пространстве якобы сбивали украинские беспилотники.

По утверждениям Лукашенко, вечером 9 августа ВВС и ПВО Беларуси якобы были переведены в повышенную боевую готовность.

Белорусский диктатор заявляет, что в воздушном пространстве Беларуси, мол, было зафиксировано около 10 украинских дронов.

Лукашенко лжет об атаке украинских дронов на Беларусь
Александр Лукашенко

Он заявил, что якобы в 19:04 на высоте полутора километров силами противовоздушной обороны "было уничтожено несколько целей" над территорией Беларуси.

Ночью и с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники. Нарушив воздушное пространство Беларуси, летели из Украины, - цинично лжет белорусский диктатор.

Он заявил, что белорусские ПВО уничтожили якобы половину дронов, а другую половину обезвредили военные оккупационной армии РФ.

Как утверждает Лукашенко, дроны сначала якобы летели на Смоленск, но затем сменили траекторию полета и направились в Ярославль и были перехвачены уже российскими системами ПВО.

При этом Лукашенко пригрозил, заявив, что "без ответа какие-либо провокации не останутся".

Что известно о последних заявлениях Лукашенко на фоне событий в Курской области

Самопровозглашенный белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что поражение России в развязанной Кремлем преступной войне против Украины якобы коснется всех стран СНГ.

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