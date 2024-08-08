Боррель заявил о причастности режима Лукашенко к похищению Россией детей из Украины

Режим незаконного президента Александра Лукашенко — соучастник незаконной агрессивной войны России против Украины, а также помогает РФ похищать украинских детей.

Режим Лукашенко помогал РФ в похищении детей с ВОТ Украины

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.

Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.

Как отмечается, кроме политической, военной и материально-технической поддержки России режим Александра Лукашенко «способствовал незаконной депортации украинских детей с временно оккупированных Россией территорий Украины». Поделиться

В докладе также упомянули, что беларусские власти продолжают «масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа».

В тюрьмах Беларуси находятся примерно 1400 политзаключенных, и это лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам.

Лукашенко проводит тотальные репрессии против беларусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппозиционеров.

За все это ЕС ввел несколько раундов санкций против режима и его сторонников.

По данным Йельского университета, более 2400 украинских детей от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Поделиться

Европейский Союз призвал власти России и Беларуси немедленно вернуть в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий, и напомнил тоталитарным режимам в обеих странах о международной ответственности за совершенные преступления.

Беларусь продолжает похищать украинских детей на фоне войны

Недавно стало известно, что несколько десятков несовершеннолетних украинцев из оккупированного Россией города Антрацита отправлены в беларусский город Могилев.

Там похищенных детей заставляют проходить обучение под руководством военных.

Белорусские пропагандисты утверждают, что военные «учат детей, как вести себя в экстремальных ситуациях». По данным телеканала, детьми заботятся сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Нелегитимный президент РБ Александр Лукашенко откровенно игнорирует возмущение мирового сообщества по поводу участия в похищении и перевоспитании украинских детей с оккупированных территорий. Поделиться

По состоянию на май 2024 известно, уже о тысячах похищенных Беларусью детей.

Что известно о похищении Россией украинских детей

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.