Боррель заявил о причастности режима Лукашенко к похищению Россией детей из Украины

Режим незаконного президента Александра Лукашенко — соучастник незаконной агрессивной войны России против Украины, а также помогает РФ похищать украинских детей.
Главные тезисы
- Режим Лукашенко сотрудничает с Россией в похищении украинских детей с временно оккупированных территорий.
- ЕС требует возвращения похищенных детей в Украину и ввел санкции против режима Лукашенко и его сторонников.
- Документальная лента "Истерзанное детство" раскрывает правду о похищении украинских детей и их тяжелом положении после войны.
- Белорусь продолжает похищать украинских детей, игнорируя возмущение мирового сообщества.
- Украинские дети становятся жертвами войны и репрессий из-за действий режима Лукашенко и России.
Режим Лукашенко помогал РФ в похищении детей с ВОТ Украины
Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. Настоящий документ распространила Европейская служба внешних связей 8 августа.
Заявление было распространено накануне четвертой годовщины сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года.
В докладе также упомянули, что беларусские власти продолжают «масштабную кампанию насилия и запугивания собственного народа».
В тюрьмах Беларуси находятся примерно 1400 политзаключенных, и это лишь малая часть тех, кто с 2020 года прошел через пенитенциарную систему по политически мотивированным делам.
Лукашенко проводит тотальные репрессии против беларусского гражданского общества, правозащитников, свободных СМИ и журналистов, политических оппозиционеров.
За все это ЕС ввел несколько раундов санкций против режима и его сторонников.
Европейский Союз призвал власти России и Беларуси немедленно вернуть в Украину детей, похищенных с временно оккупированных территорий, и напомнил тоталитарным режимам в обеих странах о международной ответственности за совершенные преступления.
Беларусь продолжает похищать украинских детей на фоне войны
Недавно стало известно, что несколько десятков несовершеннолетних украинцев из оккупированного Россией города Антрацита отправлены в беларусский город Могилев.
Там похищенных детей заставляют проходить обучение под руководством военных.
Белорусские пропагандисты утверждают, что военные «учат детей, как вести себя в экстремальных ситуациях». По данным телеканала, детьми заботятся сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.
По состоянию на май 2024 известно, уже о тысячах похищенных Беларусью детей.
Что известно о похищении Россией украинских детей
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли российский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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