Боррель заявив про причетність режиму Лукашенка до викрадення Росією дітей з України

Режим незаконного президента Олександра Лукашенка є співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України, а також допомагає РФ викрадати українських дітей.

Режим Лукашенка допомагав РФ у викраденні дітей з ТОТ України

Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Цей документ поширила Європейська служба зовнішніх зв'язків 8 серпня.

Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.

Як зазначається, окрім політичної, військової та матеріально-технічної підтримки Росії, режим Олександра Лукашенка «сприяв незаконній депортації українських дітей із тимчасово окупованих Росією територій України». Поширити

У доповіді також згадали, що білоруська влада продовжує «масштабну кампанію насильства і залякування власного народу».

У в'язницях Білорусі перебувають приблизно 1400 політв'язнів, і це — лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами.

Лукашенко проводить тотальні репресії проти «білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опозиціонерів».

За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.

За даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Поширити

Європейський Союз закликав владу Росії і Білорусі негайно повернути в Україну дітей, викрадених із тимчасово окупованих територій, та нагадав тоталітарним режимам в обох країнах про міжнародну відповідальність за скоєні злочини.

Білорусь продовжує викрадати українських дітей на тлі війни

Нещодавно стало відомо, що кілька десятків неповнолітніх українців з окупованого Росією міста Антрацит відправлені до білоруського міста Могильова.

Там викрадених дітей змушують проходити навчання під керівництвом військових.

Білоруські пропагандисти стверджують, що військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.

Нелегітимний президент РБ Олександр Лукашенко відкрито ігнорує обурення світової спільноти з приводу участі у викраденні та перевиховуванні українських дітей з окупованих територій. Поширити

Станом на травень 2024 року відомо, уже про тисячі викрадених Білоруссю дітей.

Що відомо про викрадення Росією українських дітей

У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.

Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.