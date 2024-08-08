Боррель заявив про причетність режиму Лукашенка до викрадення Росією дітей з України

Режим незаконного президента Олександра Лукашенка є співучасником незаконної агресивної війни Росії проти України, а також допомагає РФ викрадати українських дітей.
Головні тези:
- Режим Лукашенка співпрацює з РФ у викраденні українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
- Білорусь продовжує викрадати українських дітей на тлі війни та ігнорує обурення світової спільноти.
- ЄС вимагає повернення дітей до України та запровадив санкції проти режиму Лукашенка та його прихильників.
- Документальна стрічка "Понівечене дитинство" розкриває правду про викрадення українських дітей російською федерацією.
- Українські діти стають жертвами війни та їхнє майбутнє під загрозою через втручання режиму Лукашенка.
Режим Лукашенка допомагав РФ у викраденні дітей з ТОТ України
Про це йдеться в заяві високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля. Цей документ поширила Європейська служба зовнішніх зв'язків 8 серпня.
Заяву поширили напередодні четвертої річниці сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні 2020 року.
У доповіді також згадали, що білоруська влада продовжує «масштабну кампанію насильства і залякування власного народу».
У в'язницях Білорусі перебувають приблизно 1400 політв'язнів, і це — лише мала частина тих, хто з 2020 року пройшов через пенітенціарну систему за політично вмотивованими справами.
Лукашенко проводить тотальні репресії проти «білоруського громадянського суспільства, правозахисників, вільних ЗМІ та журналістів, політичних опозиціонерів».
За все це ЄС запровадив кілька раундів санкцій проти режиму та його прихильників.
Європейський Союз закликав владу Росії і Білорусі негайно повернути в Україну дітей, викрадених із тимчасово окупованих територій, та нагадав тоталітарним режимам в обох країнах про міжнародну відповідальність за скоєні злочини.
Білорусь продовжує викрадати українських дітей на тлі війни
Нещодавно стало відомо, що кілька десятків неповнолітніх українців з окупованого Росією міста Антрацит відправлені до білоруського міста Могильова.
Там викрадених дітей змушують проходити навчання під керівництвом військових.
Білоруські пропагандисти стверджують, що військові «вчать дітей, як поводитися в екстремальних ситуаціях». За даними телеканалу, дітьми опікуються співробітники Міністерства з надзвичайних ситуацій.
Станом на травень 2024 року відомо, уже про тисячі викрадених Білоруссю дітей.
Що відомо про викрадення Росією українських дітей
У 2023 році команда Online.UA представила документальну стрічку "Понівечене дитинство", яка розкриває правду про викрадення Росією українських дітей з тимчасово окупованих територій України.
Фільм містить реальні історії дітей та їхніх родин, які постраждали від війни Росії проти України, коментарі провідних науковців, психологів, юристів та експертів із захисту прав дітей.
Герої стрічки пройшли російський полон, тортури, викрадення до оздоровчого табору, когось розлучили з батьками під час так званих фільтраційних заходів.
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