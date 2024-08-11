Часы тикают. Командир Гисс призвал Германию готовиться к великой войне

Все большее число представителей немецкого военного командования склоняются к мнению, что большой войны в Европе не избежать. С подобным предупреждением выступил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота ФРГ Михаэль Гисс.

Гисс считает, что у Германии остались считанные годы на подготовку к войне

Военный обращает внимание на то, что десятилетиями после завершения холодной войны и раздела Германии немецкие граждане в полной мере наслаждались "мирными дивидендами".

Это продолжалось так долго, что сейчас население страны не осознает нависшую над ним катастрофичность угрозы.

Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть достаточно социально устойчивыми, чтобы противостоять внешней военной угрозе, — предупредил Михаэль Гисс. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у командующего, должен ли самый большой морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне.

По мнению военного, абсолютно вся страна должна готовиться к этому.

Германия как член НАТО не сможет избежать участия в большой войне

Это главная общая задача для политики, Бундесвера, бизнеса и общества в широком смысле. Это также касается критически важной инфраструктуры — и, в частности, Гамбурга, выполняющего функцию гавани для обеспечения функционирования Альянса и поддержки НАТО, — заявил Михаэль Гисс. Поделиться

Он также напомнил о том, что благодаря своему географическому расположению в Европе, Германия является местом развертывания.

Что важно понимать, ФРГ является страной, через которую силы НАТО будут двигаться к восточному флангу.