Все большее число представителей немецкого военного командования склоняются к мнению, что большой войны в Европе не избежать. С подобным предупреждением выступил командир регионального командования "Гамбург", капитан морского флота ФРГ Михаэль Гисс.
Главные тезисы
- Командир Гисс отмечает, что Германии необходимо начать активную подготовку к войне.
- Членство Германии в НАТО делает невозможными попытки избежать конфликта.
- Гамбург, как крупнейший морской порт Германии, также играет важную роль в планах подготовки к возможной войне.
Гисс считает, что у Германии остались считанные годы на подготовку к войне
Военный обращает внимание на то, что десятилетиями после завершения холодной войны и раздела Германии немецкие граждане в полной мере наслаждались "мирными дивидендами".
Это продолжалось так долго, что сейчас население страны не осознает нависшую над ним катастрофичность угрозы.
Журналисты также поинтересовались у командующего, должен ли самый большой морской порт Германии Гамбург также быть готовым к войне.
По мнению военного, абсолютно вся страна должна готовиться к этому.
Германия как член НАТО не сможет избежать участия в большой войне
Он также напомнил о том, что благодаря своему географическому расположению в Европе, Германия является местом развертывания.
Что важно понимать, ФРГ является страной, через которую силы НАТО будут двигаться к восточному флангу.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-