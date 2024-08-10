Российский самолет провоцировал ВВС Швеции и Германии над Балтикой

10 августа истребители военно-воздушных сил Германии и Швеции поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.
Главные тезисы
- Истребители ВВС Германии и Швеции провели перехват российского самолета над Балтийским морем.
- Миссия Baltic Air Policing обеспечивает защиту неба над Балтикой от потенциальных угроз.
- Российский самолет нарушил воздушное пространство без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением.
- Миссия VAPB обеспечивает контроль воздушного пространства в регионе с участием семнадцати членов Североатлантического альянса.
Самолет РФ нарушил воздушное пространство в небе над Балтикой
Об этом сообщает пресс-служба ВВС Германии в соцсети Х.
Отмечается, что для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне НАТО над Балтийским морем один за другим из базы Лааге в Швеции и базы миссии НАТО VAPB в рамках уведомления о скором реагировании были подняты самолеты.
Alarmstart im Ostseeraum! Zur Luftraumsicherung des #NATO Bündnissgebietes stiegen nacheinander die #QRA aus Laage, Schweden und der @NATO— Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 10, 2024
Mission #VAPB auf und begleiteten einen russischen Seeaufklärer IL-20M. Die Maschine flog ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen… pic.twitter.com/iUQlrhC2nH
Самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".
Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС
3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.
Baltic Air Policing (VAPB) — миссия, обеспечивающая защиту неба над Балтией и прилегающим международным воздушным пространством. С апреля 2004 г. НАТО и государства-члены осуществляют контроль в воздухе в регионе. В настоящее время семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители в рамках миссии по контролю над воздухом над Балтийским морем.
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