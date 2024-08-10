Российский самолет провоцировал ВВС Швеции и Германии над Балтикой
Категория
Мир
Дата публикации

Российский самолет провоцировал ВВС Швеции и Германии над Балтикой

Team Luftwaffe
Перехват
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10 августа истребители военно-воздушных сил Германии и Швеции поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

Главные тезисы

  • Истребители ВВС Германии и Швеции провели перехват российского самолета над Балтийским морем.
  • Миссия Baltic Air Policing обеспечивает защиту неба над Балтикой от потенциальных угроз.
  • Российский самолет нарушил воздушное пространство без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением.
  • Миссия VAPB обеспечивает контроль воздушного пространства в регионе с участием семнадцати членов Североатлантического альянса.

Самолет РФ нарушил воздушное пространство в небе над Балтикой

Миссия VAPB сопровождала российский морской патрульный самолет Ил-20М.

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Германии в соцсети Х.

Отмечается, что для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне НАТО над Балтийским морем один за другим из базы Лааге в Швеции и базы миссии НАТО VAPB в рамках уведомления о скором реагировании были подняты самолеты.

Самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС

3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.

Вместе с партнером по НАТО Швецией два немецких Eurofighter из миссии НАТО VAPB вылетели на Alpha Scramble (операцию по перехвату — ред.). Были идентифицированы два российских Су-30. Пилоты Су вели себя недружественно, но не агрессивно.

Baltic Air Policing (VAPB) — миссия, обеспечивающая защиту неба над Балтией и прилегающим международным воздушным пространством. С апреля 2004 г. НАТО и государства-члены осуществляют контроль в воздухе в регионе. В настоящее время семнадцать членов Североатлантического союза развернули свои истребители в рамках миссии по контролю над воздухом над Балтийским морем.

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