Российский самолет провоцировал ВВС Швеции и Германии над Балтикой

10 августа истребители военно-воздушных сил Германии и Швеции поднимались в воздух для перехвата российского самолета над Балтийским морем.

Самолет РФ нарушил воздушное пространство в небе над Балтикой

Миссия VAPB сопровождала российский морской патрульный самолет Ил-20М. Поделиться

Об этом сообщает пресс-служба ВВС Германии в соцсети Х.

Отмечается, что для обеспечения безопасности воздушного пространства в зоне НАТО над Балтийским морем один за другим из базы Лааге в Швеции и базы миссии НАТО VAPB в рамках уведомления о скором реагировании были подняты самолеты.

Alarmstart im Ostseeraum! Zur Luftraumsicherung des #NATO Bündnissgebietes stiegen nacheinander die #QRA aus Laage, Schweden und der @NATO

Mission #VAPB auf und begleiteten einen russischen Seeaufklärer IL-20M. Die Maschine flog ohne Flugplan und Kontakt zur zivilen… pic.twitter.com/iUQlrhC2nH — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 10, 2024

Самолет находился в воздушном пространстве у острова Рюген "без плана полета или контакта с гражданской службой управления воздушным движением".

Два российских самолета провоцировали немецкие и шведские ВВС

3 августа немецкие и шведские истребители перехватили два российских самолета Су-30 над Балтийским морем.

Вместе с партнером по НАТО Швецией два немецких Eurofighter из миссии НАТО VAPB вылетели на Alpha Scramble (операцию по перехвату — ред.). Были идентифицированы два российских Су-30. Пилоты Су вели себя недружественно, но не агрессивно. Поделиться