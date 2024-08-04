Истребители Швеции и Германии перехватили самолеты РФ возле Латвии
Категория
Мир
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Истребители Швеции и Германии перехватили самолеты РФ возле Латвии

Истребители Швеции и Германии перехватили самолеты РФ возле Латвии
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Источник:  Bild

Военно-воздушные силы Германии вместе со Швецией накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

Главные тезисы

  • Военно-воздушные силы Германии и Швеции перехватили российские истребители возле Латвии из-за отсутствия ответа на радиозапросы и выключенных транспондеров.
  • Инцидент связан с учениями российских военных кораблей, однако действия российской и китайской военной авиации в других случаях не рассматривались как угроза.
  • Американо-канадское командование NORAD ранее отследило и перехватило российские и китайские военные самолеты, но не рассматривало их как угрозу, поскольку они оставались в международном воздушном пространстве.
  • Истребители РФ и КНР действовали в рамках зоны распознавания противовоздушной обороны Аляски и оставались в международном воздушном пространстве.

ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители вблизи Латвии

Как отмечается, немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух как мера пресечения, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии.

Российские самолеты, очевидно, совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.

По словам спикера ВВС Германии, на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета самолета не был поставлен в известность заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Предыдущие инциденты с истребителями РФ

24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады, говорится в заявлении NORAD.

Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.

NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.

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