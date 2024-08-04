Истребители Швеции и Германии перехватили самолеты РФ возле Латвии

Военно-воздушные силы Германии вместе со Швецией накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.

ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители вблизи Латвии

Как отмечается, немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.

Gemeinsam mit #Nato-Partner #Schweden stiegen heute zwei deutsche #Eurofighter der Nato-Mission #VAPB zu einem Alpha Scramble auf. Zwei russische SU-30 wurde identifiziert. Die Piloten der Su verhielten sich unkooperativ aber nicht aggressiv . #QRA Together we are strong pic.twitter.com/wAukFkelxg — Team Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) August 3, 2024

Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух как мера пресечения, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии.

Российские самолеты, очевидно, совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.

По словам спикера ВВС Германии, на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета самолета не был поставлен в известность заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.

Предыдущие инциденты с истребителями РФ

24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.

Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.

Самолеты России и КНР оставались в международном воздушном пространстве и не входили в суверенное воздушное пространство Америки или Канады, говорится в заявлении NORAD. Поделиться

Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.