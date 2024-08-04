Истребители Швеции и Германии перехватили самолеты РФ возле Латвии

Военно-воздушные силы Германии вместе со Швецией накануне были подняты в воздух из-за российских истребителей у границ Латвии.
Главные тезисы
- Военно-воздушные силы Германии и Швеции перехватили российские истребители возле Латвии из-за отсутствия ответа на радиозапросы и выключенных транспондеров.
- Инцидент связан с учениями российских военных кораблей, однако действия российской и китайской военной авиации в других случаях не рассматривались как угроза.
- Американо-канадское командование NORAD ранее отследило и перехватило российские и китайские военные самолеты, но не рассматривало их как угрозу, поскольку они оставались в международном воздушном пространстве.
- Истребители РФ и КНР действовали в рамках зоны распознавания противовоздушной обороны Аляски и оставались в международном воздушном пространстве.
ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители вблизи Латвии
Как отмечается, немецкие и шведские самолеты были подняты в международное воздушное пространство над Балтийским морем у берегов Латвии из-за российских истребителей, которые сначала не удалось идентифицировать.
Два немецких истребителя Eurofighter и два шведских самолета поднимались в воздух как мера пресечения, чтобы установить контакт с российскими пилотами, поскольку самолеты направлялись в направлении Латвии.
Российские самолеты, очевидно, совершали полет в связи с учениями с участием российских военных кораблей.
По словам спикера ВВС Германии, на российских истребителях были выключены транспондеры, а пилоты не отвечали на радиозапросы. Кроме того, план полета самолета не был поставлен в известность заранее, как это обычно бывает в регионе Балтийского моря.
Предыдущие инциденты с истребителями РФ
24 июля у побережья Аляски командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD — ред.) обнаружило, отследило и перехватило два российских военных самолета ТУ-95 и два бомбардировщика КНР H-6.
Отметим, что военные самолеты РФ и КНР "действовали в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски (ADIZ)". Действия российской и китайской военной авиации не рассматривались как угроза.
Следует добавить, что китайские самолеты H-6 (Xian H-6) являются лицензионными копиями КНР советских реактивных бомбардировщиков Ту-16.
NORAD является уникальным двунациональным командованием между США и Канадой.
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